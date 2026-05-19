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Il s'en est fallu de peu ! La jeune star d'Arsenal, Bukayo Saka, a failli ravir le record de Premier League détenu par la légende de Manchester United, Wayne Rooney, après avoir rejoint Thierry Henry dans ce club très fermé
Un club prestigieux pour le diplômé de Hale End
D'après le site officiel de la Premier League, Saka est entré dans l'histoire lors de la victoire 1-0 d'Arsenal contre Burnley. Le produit du centre de formation de Hale End n’a pas tout à fait battu le record d’âge détenu par Rooney, mais il a rejoint un club très fermé : celui des joueurs ayant atteint le cap des 50 buts et 50 passes décisives pour les Gunners dans cette compétition. Il n’est que le troisième joueur de l’histoire du club à réaliser cet exploit, rejoignant ainsi les légendes Henry (175 buts, 74 passes décisives) et Bergkamp (87 buts, 94 passes décisives).
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Sa carrière à Arsenal et sa forme actuelle
Depuis sa promotion directe du centre de formation vers l’équipe première d’Arsenal en juillet 2019, Saka a connu une ascension fulgurante. Chez les seniors, il a disputé 311 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 81 buts. Cette saison, son impact s’est avéré déterminant : 48 matchs au compteur, pour un total de 3 173 minutes de jeu. L’ailier a inscrit 11 buts et délivré sept passes décisives, dont sept buts et cinq passes en 31 matchs de Premier League.
À la poursuite d’un titre national
Déjà vainqueur d’une FA Cup en 2020 et de deux Supercoupes d’Angleterre, l’ailier se trouve à deux doigts de la consécration suprême. Arsenal peut être sacré champion de Premier League si Manchester City laisse échapper des points contre Bournemouth ou Aston Villa. Même en cas de doublé victorieux des Citizens, un succès des Gunners lors de leur dernière sortie suffira. Les Gunners se rendront à Crystal Palace dimanche : une victoire, et le sacre tant attendu sera leur.
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Les rêves européens sont à portée de main à Budapest.
Au-delà de la lutte acharnée pour le titre national, Arsenal doit relever un défi de taille sur la scène européenne. Après son dernier match de championnat, l’équipe se rendra à Budapest pour affronter le PSG lors de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, le 30 mai. Saka espère mener le club de son enfance à son tout premier sacre européen.