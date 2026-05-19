D'après le site officiel de la Premier League, Saka est entré dans l'histoire lors de la victoire 1-0 d'Arsenal contre Burnley. Le produit du centre de formation de Hale End n’a pas tout à fait battu le record d’âge détenu par Rooney, mais il a rejoint un club très fermé : celui des joueurs ayant atteint le cap des 50 buts et 50 passes décisives pour les Gunners dans cette compétition. Il n’est que le troisième joueur de l’histoire du club à réaliser cet exploit, rejoignant ainsi les légendes Henry (175 buts, 74 passes décisives) et Bergkamp (87 buts, 94 passes décisives).



