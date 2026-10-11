Carrick fait actuellement face à une immense pression médiatique alors que son équipe traverse une période de méforme historiquement mauvaise. Après un décevant match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur, Darren Stanton, spécialiste du langage corporel, a relevé plusieurs signes physiques suggérant que l’entraîneur approche de son point de rupture.

Stanton, ancien enquêteur de police, estime que Carrick semble soumis à une pression extrême. Il a identifié quatre « signaux d’alerte » précis lors de ses récentes apparitions publiques. « Tout d’abord, on le voit hausser une seule épaule, ce qui révèle un manque total de conviction lorsqu’il affirme que certains aspects du jeu se sont améliorés. Il ne croit pas vraiment à ce qu’il dit », a déclaré l’expert à OLBG.

Stanton a également cité les rides marquées sur le front de Carrick comme des signes de détresse, d’anxiété et de frustration grandissante. Il a aussi observé que Carrick serrait fortement les lèvres, ce qu’il interprète comme un effort conscient pour taire ce qu’il pense réellement de la situation actuelle du club.