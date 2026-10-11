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« Il s’attend à être limogé ! » Un spécialiste du langage corporel repère quatre signes inquiétants chez Michael Carrick à Manchester United
Des signes inquiétants décelés dans l’attitude de Carrick
Carrick fait actuellement face à une immense pression médiatique alors que son équipe traverse une période de méforme historiquement mauvaise. Après un décevant match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur, Darren Stanton, spécialiste du langage corporel, a relevé plusieurs signes physiques suggérant que l’entraîneur approche de son point de rupture.
Stanton, ancien enquêteur de police, estime que Carrick semble soumis à une pression extrême. Il a identifié quatre « signaux d’alerte » précis lors de ses récentes apparitions publiques. « Tout d’abord, on le voit hausser une seule épaule, ce qui révèle un manque total de conviction lorsqu’il affirme que certains aspects du jeu se sont améliorés. Il ne croit pas vraiment à ce qu’il dit », a déclaré l’expert à OLBG.
Stanton a également cité les rides marquées sur le front de Carrick comme des signes de détresse, d’anxiété et de frustration grandissante. Il a aussi observé que Carrick serrait fortement les lèvres, ce qu’il interprète comme un effort conscient pour taire ce qu’il pense réellement de la situation actuelle du club.
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Le langage corporel de Carrick révèle un malaise
Le dernier signe notable évoqué était un geste par lequel Carrick tirait la langue pour se rassurer. Stanton l’a comparé à un comportement d’apaisement souvent observé chez les jeunes enfants qui ne se sentent pas à l’aise dans leur environnement.
« Tirer la langue est un geste que nous observons chez les très jeunes enfants lorsqu’ils sont malheureux et mal à l’aise dans une situation. Carrick aussi se sent actuellement très mal à l’aise dans son travail et avec la façon dont les choses se passent pour lui », a expliqué Stanton.
Il a également relevé que Carrick semblait pâle et transpirait visiblement, ce qui suggère une réaction physiologique de « fuite » : l’instinct de l’entraîneur serait de s’éloigner le plus possible de la situation stressante à Old Trafford.
Les difficultés sur le terrain persistent
Les difficultés tactiques et psychologiques évoquées par les experts se sont traduites par une série de résultats inquiétants pour Manchester United. Face à Tottenham, United semblait avoir pris le dessus lorsque Bryan Mbeumo a marqué à la 73e minute, peu avant l’expulsion de Rodrigo Bentancur, côté Tottenham.
Pourtant, malgré sa supériorité numérique, l’équipe de Carrick a reculé et permis à Dominic Solanke d’égaliser de la tête dans le temps additionnel. Cette incapacité à préserver un avantage est devenue récurrente : l’équipe n’a remporté aucun de ses trois derniers matches terminés en supériorité numérique. L’atmosphère est devenue délétère, les supporters sifflant copieusement l’équipe à la mi-temps comme au coup de sifflet final.
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Le pire début de saison de Manchester United depuis 40 ans
Les statistiques de la saison en cours de United ont de quoi inquiéter la direction. Le club n’a récolté que six points lors de ses six premiers matches de Premier League, son pire début de saison dans l’élite depuis quarante ans. Carrick, qui avait d’abord redonné de l’élan à l’équipe en remplaçant provisoirement Ruben Amorim, découvre désormais que le poste à titre permanent est bien plus exigeant.
Après une excellente série de 39 points en 17 matches à la fin de la saison dernière, cet élan s’est complètement dissipé et le club végète à la 12e place du classement.
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