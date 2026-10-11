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« Il s’attend à être limogé ! » Un expert en langage corporel repère quatre signes inquiétants chez Michael Carrick à Manchester United
Des signes inquiétants décelés dans l’attitude de Carrick
Carrick fait actuellement face à une pression immense alors que son équipe traverse une période de méforme historiquement mauvaise. Après un décevant match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur, Darren Stanton, expert en langage corporel, a relevé plusieurs signes physiques laissant penser que l’entraîneur approche du point de rupture.
Stanton, ancien enquêteur de police, estime que Carrick semble soumis à une pression extrême et a relevé quatre « signes d’alerte » précis lors de ses récentes apparitions publiques. « Tout d’abord, on le voit hausser une seule épaule, ce qui révèle un manque total de conviction lorsqu’il affirme que certains aspects du jeu se sont améliorés. Il ne croit pas vraiment ce qu’il dit », a expliqué l’expert au The Sun.
Stanton a également cité les rides qui se creusent sur le front de Carrick comme des signes de détresse, d’anxiété et de frustration grandissante. Il a aussi remarqué que Carrick pinçait fortement les lèvres, ce qu’il interprète comme un effort conscient pour retenir ce qu’il pense réellement de la situation actuelle du club.
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Le langage corporel de Carrick laisse transparaître un malaise
Le dernier signe notable mentionné était un geste destiné à se rassurer : Carrick tirait la langue. Stanton l’a comparé à un comportement d’apaisement souvent observé chez les jeunes enfants qui ne se sentent pas à l’aise dans leur environnement.
« Tirer la langue est un geste que l’on observe chez les très jeunes enfants lorsqu’ils sont malheureux et mal à l’aise dans une situation. Carrick, lui aussi, se sent actuellement très mal à l’aise dans son travail et face à la manière dont les choses se passent pour lui », a expliqué Stanton.
Il a également relevé que Carrick semblait pâle et transpirait visiblement, ce qui suggérait une réaction physiologique de « fuite » : l’instinct de l’entraîneur serait de s’éloigner autant que possible de la situation stressante à Old Trafford.
Les difficultés sur le terrain persistent
Les difficultés tactiques et psychologiques évoquées par les experts se sont traduites par une série de résultats inquiétants pour Manchester United. Face à Tottenham, le club mancunien semblait avoir pris l’avantage lorsque Bryan Mbeumo a marqué à la 73e minute, peu avant l’expulsion de Rodrigo Bentancur, joueur de Tottenham.
Pourtant, malgré sa supériorité numérique, l’équipe de Carrick a reculé et permis à Dominic Solanke d’égaliser de la tête dans le temps additionnel. Cette incapacité à conserver un avantage se répète : l’équipe n’a remporté aucun de ses trois derniers matches terminés en supériorité numérique. L’ambiance est devenue délétère, les supporters sifflant bruyamment l’équipe à la mi-temps comme au coup de sifflet final.
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Le pire début de saison de Manchester United depuis 40 ans
Les statistiques de la saison en cours de Manchester United ont de quoi inquiéter la direction. Le club n’a récolté que six points lors de ses six premiers matches de Premier League, son pire début de saison dans l’élite depuis quatre décennies. Carrick, qui avait d’abord redonné de l’élan à l’effectif en remplaçant provisoirement Ruben Amorim, découvre désormais que le poste à titre permanent est bien plus exigeant.
Après avoir pris 39 points en 17 matches à la fin de la saison dernière, il a vu cette dynamique disparaître complètement. Le club se retrouve à la 12e place du classement.
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