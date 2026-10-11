Carrick fait actuellement face à une pression immense alors que son équipe traverse une période de méforme historiquement mauvaise. Après un décevant match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur, Darren Stanton, expert en langage corporel, a relevé plusieurs signes physiques laissant penser que l’entraîneur approche du point de rupture.

Stanton, ancien enquêteur de police, estime que Carrick semble soumis à une pression extrême et a relevé quatre « signes d’alerte » précis lors de ses récentes apparitions publiques. « Tout d’abord, on le voit hausser une seule épaule, ce qui révèle un manque total de conviction lorsqu’il affirme que certains aspects du jeu se sont améliorés. Il ne croit pas vraiment ce qu’il dit », a expliqué l’expert au The Sun.

Stanton a également cité les rides qui se creusent sur le front de Carrick comme des signes de détresse, d’anxiété et de frustration grandissante. Il a aussi remarqué que Carrick pinçait fortement les lèvres, ce qu’il interprète comme un effort conscient pour retenir ce qu’il pense réellement de la situation actuelle du club.