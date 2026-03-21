Les espoirs de Welbeck de participer à la Coupe du monde ont pris un coup après son exclusion de l'équipe de Tuchel, mais la star de Brighton ne semblait pas trop déconcertée par cette décision. Il a déclaré à l'émission « Match of the Day » de la BBC : « Je me concentre sur ce que je peux contrôler. C'est vraiment sympa que mon nom soit évoqué. C'est positif pour moi. Je n'aime pas gaspiller mon énergie pour des choses que je ne peux pas contrôler. Pour ma part, je suis simplement heureux, j'apprécie le football et je me concentre sur ce que je peux contrôler. »