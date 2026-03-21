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Il s'améliore avec l'âge ! Grâce à son doublé contre Liverpool, Danny Welbeck rejoint Zlatan Ibrahimovic au sein du club très fermé des meilleurs buteurs de la Premier League
Un doublé de Welbeck fait chuter Liverpool
Brighton a remporté sa quatrième victoire en cinq matchs en s'imposant samedi face à Liverpool. Welbeck a été le héros des locaux, inscrivant un doublé qui porte son total à 12 buts en Premier League cette saison. Cette défaite est la 10e de Liverpool en Premier League cette saison, prolongeant ainsi sa campagne désastreuse pour la défense de son titre. L'équipe d'Arne Slot compte désormais 21 points de retard sur le leader Arsenal et doit également se battre pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Les Reds occupent actuellement la cinquième place, mais comptent six points de retard sur Manchester United, troisième.
- AFP
Welbeck égale Ibrahimovic
Grâce à ces buts, Welbeck devient le troisième joueur de l'histoire de la Premier League à marquer plus de 10 buts en une saison pour la première fois à l'âge de 35 ans ou plus. Ibrahimovic et McAllister avaient déjà réalisé cet exploit, selon talkSPORT. Grâce à ce doublé, Welbeck réalise actuellement sa meilleure saison offensive en Premier League et est également le meilleur buteur anglais du championnat. Cela n'a toutefois pas suffi à Welbeck pour décrocher une place dans la dernière sélection des Three Lions de Thomas Tuchel. La star de Brighton a été écartée, Tuchel ayant retenu une sélection de 35 joueurs et inclus à la place des attaquants tels que Dominic Calvert-Lewin et Dominic Solanke.
Hurzeler fait l'éloge de Welbeck
On a demandé à Fabian Hurzeler, l'entraîneur de Brighton, si Welbeck devait faire partie de la sélection anglaise pour la Coupe du monde après son doublé contre Liverpool. Il a déclaré à TNT Sports : « Je pense que l'Angleterre a un très bon entraîneur allemand et qu'il prendra la bonne décision. Je peux seulement dire à quel point Danny Welbeck est important pour créer une cohésion au sein du groupe, ce qui peut également être crucial pour une Coupe du monde. Non seulement en marquant des buts, même s’il est en pleine forme, mais aussi en tant que coéquipier. Il sait créer de bonnes connexions et renforcer la cohésion. Il est tellement précieux sur le terrain et en dehors, et je pense qu’il peut aider n’importe quelle équipe au monde, même l’Angleterre. »
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Welbeck réagit à son exclusion de la sélection anglaise
Les espoirs de Welbeck de participer à la Coupe du monde ont pris un coup après son exclusion de l'équipe de Tuchel, mais la star de Brighton ne semblait pas trop déconcertée par cette décision. Il a déclaré à l'émission « Match of the Day » de la BBC : « Je me concentre sur ce que je peux contrôler. C'est vraiment sympa que mon nom soit évoqué. C'est positif pour moi. Je n'aime pas gaspiller mon énergie pour des choses que je ne peux pas contrôler. Pour ma part, je suis simplement heureux, j'apprécie le football et je me concentre sur ce que je peux contrôler. »
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