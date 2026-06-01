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Ricardo Pepi, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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« Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle est » : Ricardo Pepi fait preuve de talent de meneur de jeu, Christian Pulisic met fin à sa disette de buts et l'ambiance est au beau fixe : les gagnants et les perdants de la victoire de l'équipe nationale américaine face au Sénégal

Winners & losers
Analysis
Etats-Unis
R. Pepi
FEATURES
Etats-Unis vs Sénégal
Sénégal
Matchs Amicaux
C. Pulisic
M. Pochettino
Sadio Mané
F. Balogun

GOAL passe en revue les joueurs qui se sont distingués et ceux qui ont encore du travail à faire après la victoire des États-Unis.

CHARLOTTE – Peu après la victoire 3-2 de l’équipe nationale masculine des États-Unis face au Sénégal, le sélectionneur Mauricio Pochettino a cité trois matchs : ceux contre le Paraguay, l’Uruguay et celui-ci. Ce sont les trois matchs qu’il peut regarder avec le sourire. Ce sont aussi les trois rencontres où les États-Unis ont enfin joué comme il les pousse à le faire.

« Je pense que nous sommes désormais conscients des points à améliorer, des choses dont nous parlons depuis près d’un an et demi », a déclaré Pochettino. « Il s’agit maintenant de voir la réalité en face. Quand on parle, parle et parle encore, il est parfois difficile d’accepter ce que l’on dit. Aujourd’hui, c’est un bon point de départ. Nous avons vu cet engagement de la part de tout le monde ici et, si nous conservons cette attitude et cet investissement, nous avons des joueurs dotés d’un immense talent, mais le plus important est de continuer à progresser. »

« Dans certains matchs, le problème, c’était nous », a-t-il reconnu. « Nous n’étions pas au bon endroit, avec le bon engagement, la bonne attitude. Il s’agit d’être un groupe, un groupe très solide, et d’être tous ensemble comme nous l’avons montré aujourd’hui. »

Cette rencontre intervenait à point nommé pour le prouver. Grâce à ce succès dominical, la sélection américaine a franchi un cap dans sa préparation à la Coupe du monde. Après une semaine chargée, entre obligations médiatiques à New York et séances d’entraînement sous le soleil d’Atlanta, les joueurs sont arrivés à Charlotte avec un point à faire valoir. Ils ont évolué comme une équipe décidée à retrouver le niveau affiché face au Paraguay et à l’Uruguay à l’automne, et non celui, plus hésitant, contre la Belgique et le Portugal.

Ces rendez-vous semblent désormais lointains. La rencontre de dimanche n’était pas parfaite, tout comme les performances passées n’étaient pas intégralement mauvaises. De nombreux points positifs et des performances individuelles méritent d’être soulignés, mais des erreurs subsistent que Pochettino et son staff corrigeront dans les prochains jours. En ce sens, ce match a été aussi utile qu’un match de préparation à la Coupe du monde peut l’être : il a renforcé la confiance tout en laissant encore beaucoup à améliorer.

Le travail se poursuivra en interne. En externe, l’ambiance sera au beau fixe. Plusieurs joueurs ont évoqué l’atmosphère du stade et la façon dont elle leur a donné des ailes. Ils espèrent que cela se poursuivra lors de la Coupe du monde. Cela a bien sûr plus de chances de se produire si l’équipe joue bien. C’est ce qui s’est passé dimanche.

« Pour les supporters qui croient vraiment en nous, c’est l’aspect positif de cette victoire », a déclaré Pochettino. « Pour nous, il est important de toujours gagner, mais il est important que l’environnement nous accorde un peu de confiance. Après deux défaites, une victoire vous propulse au sommet ; après une victoire, une défaite vous fait chuter. Il s’agit de trouver le bon équilibre avant la compétition officielle, la Coupe du monde, en conservant des sensations positives. »

Le moral est au beau fixe pour l’équipe nationale américaine qui entame la deuxième semaine de ce qu’elle espère être un été marathon.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de la rencontre disputée au Bank of America Stadium…

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Le vainqueur est Christian Pulisic.

    Tout le monde savait qu’il avait besoin d’un but : pour lui-même, pour son équipe et, en vérité, pour tous ceux qui suivaient la rencontre, afin que le public puisse enfin souffler.

    Lorsque Pulisic a enfin trouvé le chemin des filets, le soulagement était palpable ; la joie aussi.

    « C’était génial », a-t-il déclaré. « Je me sentais en confiance, j’avais l’impression d’avoir très bien joué ces derniers mois aussi, mais tout le monde ne semble s’intéresser qu’à mes buts, alors j’espère que maintenant, les gens vont arrêter d’en parler. Je me sens bien. »

    Son but était son premier de l’année civile et son premier avec l’équipe nationale américaine depuis 2024. Une finition d’enfer : servi par Ricardo Pepi, il a enchaîné contrôle orienté et frappe croisée, contournant le gardien avant de glisser le ballon au fond des filets. Si le manque de réalisme l’avait pesé, il ne l’a pas montré. Les joueurs en manque de confiance ne marquent pas ainsi.

    Ce but met fin à toute polémique : Pulisic est prêt, et, par conséquent, la sélection américaine l’est aussi.

    « Nous avons maintenant du temps. C’est la beauté du football international : on arrive, on n’en a pas beaucoup, il faut trouver les moyens de travailler ensemble et de gagner. Les équipes qui trouvent la meilleure alchimie s’en sortent généralement bien, et nous avons pu nous entraîner un peu, puis nous aurons encore quelques semaines pour nous préparer au mieux. »

    • Publicité
  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    Perdant : Miles Robinson

    Certaines erreurs sont interdites à ce niveau. Expérimenté, Miles Robinson connaît pourtant la limite. Mais, l’espace d’une seconde, il l’a franchie, et les États-Unis en ont payé le prix.

    Sa perte de balle en début de seconde période a directement conduit au deuxième but de Mané, celui qui a permis à son équipe d’égaliser 2-2. Ce type de cadeau est inacceptable, a fortiori face à un prédateur comme Mané. Chris Brady aurait-il pu éviter le pire en retardant son intervention au lieu de sortir de sa ligne ? Peut-être, mais on ne peut pas vraiment reprocher au jeune gardien d'avoir tenté de faire la différence pour sa première sélection.

    Vétéran, il est censé guider les plus jeunes, or une telle erreur redonne vie à l’adversaire, surtout quand il s’agit du Sénégal. Ces coups du sort pèsent encore davantage lors d’une vraie Coupe du monde.

    Il n’a pas besoin qu’on le lui rappelle : il en est conscient. Reste que, alors que l’USMNT doit déjà s’adapter à l’absence de Chris Richards, au moins le temps que ce dernier se remette de sa blessure, Robinson n’a pas facilité la tâche collective.

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Vainqueur : Ricardo Pepi

    Pepi est reconnu comme un finisseur de premier plan. Il a également fait valoir ses qualités de passeur.

    L’attaquant de l’équipe nationale américaine a participé aux deux buts, délivrant d’abord une passe décisive avant de conclure lui-même le second. Deux actions d’école qui n’auraient pas vu le jour sans son influence. La star du PSV a manqué beaucoup de temps de jeu ces dernières années en raison de blessures, mais, en sélection, il sait tirer le meilleur parti de ses occasions. Il l’a encore démontré dimanche, tout comme en mars, sans pour autant marquer.

    « C’est crucial de bien démarrer », a-t-il souligné. « Cela donne à l’équipe la confiance nécessaire avant la Coupe du monde pour aborder sereinement l’échéance suivante. »

    Malheureusement pour lui, son principal concurrent au poste de numéro 9, Folarin Balogun, a également trouvé le chemin des filets, même s’il ne repartira probablement pas la tête aussi haute.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Le grand perdant : Folarin Balogun

    On peut parler de fantaisie en lui collant un « L » ici. Balogun a été étincelant. Il peut tout de même nourrir quelques regrets, car il aurait pu quitter Charlotte avec une avalanche de buts au lieu d’un simple pion.

    Il a bien sûr inscrit son but, celui qui a fait la différence. Mais, dans un autre contexte, il aurait pu signer un quadruplé : une frappe a été déviée, une autre refusée pour hors-jeu et une troisième repoussée par une parade décisive. Un autre jour, avec la même veine qu’à Monaco, il serait rentré avec un hat-trick et le ballon du match sous le bras.

    Au final, Balogun n’a rien perdu : il a prouvé sa capacité à déstabiliser n’importe quelle défense. Reste un goût d’inachevé qui, à coup sûr, nourrira sa motivation pour la prochaine sortie.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    Le vainqueur est Sergino Dest.

    Le rapport d’évaluation de Dest comportera sans aucun doute une section importante consacrée à un aspect particulier de son jeu : il aime tenter des choses. Il aime dribbler les défenseurs. Il aime effectuer des passes qui créent le danger. Il aime, par-dessus tout, s’amuser sur le terrain en réalisant des actions qui font bondir les supporters de leurs sièges.

    La star du PSV a multiplié ces actions lors de ses 45 minutes sur la pelouse dimanche, rappelant à quel point il est unique dans sa capacité à les concrétiser.

    Son moment fort ? Son but, le plus simple de la rencontre : bien servi par Pulisic, il n’avait plus qu’à conclure pour inscrire son troisième goal en sélection. Il a aussitôt rendu hommage à son partenaire, tant sur le terrain qu’en zone mixte.

    « J’étais simplement heureux qu’il me serve cette passe décisive », a commenté Dest. « Je pense qu’il a également réalisé un excellent match, il a marqué un but et délivré une passe décisive, c’est important. J’étais juste content qu’il me trouve, et qu’il repère l’ouverture. La seule chose que j’avais à faire, c’était de pousser le ballon au fond. »

    Mais son impact ne s’est pas limité à ce but. Il a multiplié les prises d’initiative face aux défenseurs, gagnant en assurance au fil des minutes. Quand Dest commence à dribbler, les actions s’enchaînent.

    « J’aime simplement jouer, avec de la technique et tout ça », a-t-il expliqué. « Quand je reçois souvent le ballon, je construis ma confiance. Plus j’ai de touches, plus j’ai d’options et plus je peux tenter de choses. Et au final, ça finit par payer. »

    Cette approche a fonctionné dimanche ; si elle se confirme tout au long de la Coupe du monde, l’équipe nationale américaine pourra prétendre à un parcours ambitieux.

  • senegal Getty Images

    Perdant : Sénégal

    Le Sénégal connaît un début de Coupe du monde délicat, et aurait pourtant bien eu besoin d’un peu d’optimisme, tout comme l’équipe nationale américaine.

    La semaine précédant le départ, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le sélectionneur Pape Thiaw aurait refusé de monter à bord de l’avion à destination des États-Unis en raison d’un litige contractuel. La fédération et l’entraîneur ont rapidement démenti ces informations, mais cette zone d’incertitude a installé un climat de controverse dès l’entame de la Coupe du monde. Et perdre un match quelques jours plus tard n’a évidemment pas aidé à dissiper les doutes.

    Des signes encourageants existent toutefois : les Lions ont créé plusieurs occasions malgré la défaite. Dans l’ensemble, cependant, ils ont souffert face au pressing américain.

    « Nous avons visionné de nombreuses vidéos pour analyser le jeu de l’équipe américaine », a expliqué Thiaw. « Elle presse haut, elle est très physique, et nous nous étions préparés en cherchant à contourner la première ligne. Malheureusement, nous avons trop joué depuis l’arrière, ce qui nous a causé des problèmes face à leur pressing. Mais encore une fois, félicitations à l’équipe des États-Unis. Nous allons continuer à travailler. »

    Prochain rendez-vous : une rencontre de préparation face à l’Arabie saoudite le 9 juin, puis l’affrontement avec la France le 16 juin. Le Sénégal dispose encore de temps, mais il a manqué sa chance de bien démarrer la compétition.