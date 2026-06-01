« Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle est » : Ricardo Pepi fait preuve de talent de meneur de jeu, Christian Pulisic met fin à sa disette de buts et l'ambiance est au beau fixe : les gagnants et les perdants de la victoire de l'équipe nationale américaine face au Sénégal

CHARLOTTE – Peu après la victoire 3-2 de l’équipe nationale masculine des États-Unis face au Sénégal, le sélectionneur Mauricio Pochettino a cité trois matchs : ceux contre le Paraguay, l’Uruguay et celui-ci. Ce sont les trois matchs qu’il peut regarder avec le sourire. Ce sont aussi les trois rencontres où les États-Unis ont enfin joué comme il les pousse à le faire.

« Je pense que nous sommes désormais conscients des points à améliorer, des choses dont nous parlons depuis près d’un an et demi », a déclaré Pochettino. « Il s’agit maintenant de voir la réalité en face. Quand on parle, parle et parle encore, il est parfois difficile d’accepter ce que l’on dit. Aujourd’hui, c’est un bon point de départ. Nous avons vu cet engagement de la part de tout le monde ici et, si nous conservons cette attitude et cet investissement, nous avons des joueurs dotés d’un immense talent, mais le plus important est de continuer à progresser. »

« Dans certains matchs, le problème, c’était nous », a-t-il reconnu. « Nous n’étions pas au bon endroit, avec le bon engagement, la bonne attitude. Il s’agit d’être un groupe, un groupe très solide, et d’être tous ensemble comme nous l’avons montré aujourd’hui. »

Cette rencontre intervenait à point nommé pour le prouver. Grâce à ce succès dominical, la sélection américaine a franchi un cap dans sa préparation à la Coupe du monde. Après une semaine chargée, entre obligations médiatiques à New York et séances d’entraînement sous le soleil d’Atlanta, les joueurs sont arrivés à Charlotte avec un point à faire valoir. Ils ont évolué comme une équipe décidée à retrouver le niveau affiché face au Paraguay et à l’Uruguay à l’automne, et non celui, plus hésitant, contre la Belgique et le Portugal.

Ces rendez-vous semblent désormais lointains. La rencontre de dimanche n’était pas parfaite, tout comme les performances passées n’étaient pas intégralement mauvaises. De nombreux points positifs et des performances individuelles méritent d’être soulignés, mais des erreurs subsistent que Pochettino et son staff corrigeront dans les prochains jours. En ce sens, ce match a été aussi utile qu’un match de préparation à la Coupe du monde peut l’être : il a renforcé la confiance tout en laissant encore beaucoup à améliorer.

Le travail se poursuivra en interne. En externe, l’ambiance sera au beau fixe. Plusieurs joueurs ont évoqué l’atmosphère du stade et la façon dont elle leur a donné des ailes. Ils espèrent que cela se poursuivra lors de la Coupe du monde. Cela a bien sûr plus de chances de se produire si l’équipe joue bien. C’est ce qui s’est passé dimanche.

« Pour les supporters qui croient vraiment en nous, c’est l’aspect positif de cette victoire », a déclaré Pochettino. « Pour nous, il est important de toujours gagner, mais il est important que l’environnement nous accorde un peu de confiance. Après deux défaites, une victoire vous propulse au sommet ; après une victoire, une défaite vous fait chuter. Il s’agit de trouver le bon équilibre avant la compétition officielle, la Coupe du monde, en conservant des sensations positives. »

Le moral est au beau fixe pour l’équipe nationale américaine qui entame la deuxième semaine de ce qu’elle espère être un été marathon.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de la rencontre disputée au Bank of America Stadium…