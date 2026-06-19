Jean est parfaitement placé pour le savoir. Il comptait parmi ces jeunes formés au sein du vivier brésilien, mais il a rapidement emprunté sa propre voie. Il n’a disputé que deux matchs officiels sous les couleurs d’Haïti, mais il en a joué d’innombrables autres, tant dans son pays natal qu’au Brésil.

Une exposition suffisante pour que les Brésiliens lui attribuent un surnom.

« Jair, c’est comme ça qu’ils m’appelaient (diminutif de Jarzinho, un membre de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde 1970) », raconte-t-il à GOAL en riant, debout dans une rue animée de Philadelphie.

Jean se sous-estime peut-être un peu. Il a représenté l’équipe nationale haïtienne tant au niveau professionnel qu’amateur, de 1974 à 1978. En club, il a arpenté plusieurs ligues sur l’île puis aux États-Unis, où il s’est installé pour devenir conseiller financier à la fin des années 70.

« À l’époque, le contexte n’était pas celui d’aujourd’hui : nous avions la Super League, d’autres championnats, et ainsi de suite. J’ai évolué dans plusieurs clubs, sans être totalement professionnel, car nous n’en avions pas les moyens financiers », explique-t-il.

Même si son cœur bat pour le football haïtien, il a, comme beaucoup, grandi en soutenant la Seleção. Il se souvient de l’époque de Pelé et de Jairzinho – même s’il penchait plutôt pour Edu, l’avant-centre prolifique de Santos des années 1960 et 1970. Il a côtoyé Carlos Alberto et Rivellinho lors de plusieurs matchs amicaux, et s’est rendu au Brésil à maintes reprises. À l’époque, ce sont ses rivaux. Mais aussi ses amis.

« C’était fantastique », se souvient-il en riant, vêtu du maillot haïtien, un drapeau drapé sur les épaules.

Résident de New York depuis près de cinquante ans, il suit toujours avec attention les performances haïtiennes et brésiliennes. Ce vendredi soir, toutefois, une seule équipe aura ses faveurs.

« Aujourd’hui, c’est différent. Nous savons que nous devons nous battre. Nous jouons pour une bonne raison. Nous sommes en Coupe du monde. Nous nous sommes qualifiés, donc nous pouvons vraiment compter sur nous-mêmes », a-t-il déclaré.

Un sentiment partagé par la plupart des habitants de Philadelphie. Numa St. Louis est né à New York mais a grandi en Haïti. Il a joué au football au lycée et à l’université, et il continue de jouer chaque semaine ; il se décrit comme un « immense fan de football ».

Il comprend bien le lien qui unit Haïti au Brésil.

« La plupart des Haïtiens soutiennent le Brésil : le style, la musique. Mais ce n’est pas tout : culturellement et historiquement, il existe un lien entre Haïti et le Brésil dont la plupart des gens ne se rendent pas compte », explique St. Louis. « Les Haïtiens admirent depuis longtemps le style de jeu brésilien : le panache, les passes, les dribbles. Les Brésiliens, eux, admirent cette approche. »