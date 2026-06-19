PHILADELPHIE -- Le 17 février 1971, Pelé foulait le sol haïtien. Son club de Santos devait disputer une rencontre amicale non officielle contre la sélection haïtienne. À ce jour, le score fait encore débat : quelques rapports épars évoquent une victoire 2-0 du club brésilien.
Mais le score importe peu. Ce qui demeure, ce sont les images et les bruits qui attestent de la ferveur avec laquelle le public de Port-au-Prince a réagi : certains avaient les larmes aux yeux, et les spectateurs ont hurlé pendant 90 minutes.
La veille, Pelé avait reçu des mains du président François Duvalier un « certificat national du mérite », officialisant une relation de longue date entre les deux nations.
Depuis, ce lien – à la fois footballistique et spirituel – n’a cessé de se renforcer. Les Haïtiens idolâtraient le style, le panache et la samba du football brésilien, qu’ils n’ont cessé de chercher à imiter. De nombreux habitants de l’île sont avant tout supporters de la Seleção. Vendredi soir, les deux sélections s’affronteront enfin sur la scène de la Coupe du monde, officialisant une relation footballistique de longue date.
« Le Brésil a toujours été une puissance. Nous regardions les joueurs brésiliens et cela nous inspirait. C’est pourquoi, en Haïti, on trouve un grand nombre de personnes qui sont des fans inconditionnels du Brésil », explique à GOAL Gérald Jean, qui a porté le maillot de l’équipe nationale haïtienne dans les années 1970.