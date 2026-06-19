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Haiti fansGetty
Thomas Hindle

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« Il s'agit de montrer ce dont nous sommes capables » : de longue date, le Brésil inspire Haïti dans les moments difficiles ; aujourd'hui, les Grenadiers veulent prouver qu'ils ont leur place sur la même scène

Analysis
Haïti
Brésil
Brésil vs Haïti
FEATURES
Coupe du monde
Vinicius Junior
Ronaldinho

Le Brésil a longtemps été une source d'inspiration pour Haïti dans ses moments les plus sombres. Aujourd'hui, les Grenadiers l'affrontent sur la scène de la Coupe du monde, déterminés à prouver qu'ils ont leur place parmi les grands, et non pas seulement à l'admirer.

PHILADELPHIE -- Le 17 février 1971, Pelé foulait le sol haïtien. Son club de Santos devait disputer une rencontre amicale non officielle contre la sélection haïtienne. À ce jour, le score fait encore débat : quelques rapports épars évoquent une victoire 2-0 du club brésilien.

Mais le score importe peu. Ce qui demeure, ce sont les images et les bruits qui attestent de la ferveur avec laquelle le public de Port-au-Prince a réagi : certains avaient les larmes aux yeux, et les spectateurs ont hurlé pendant 90 minutes.

La veille, Pelé avait reçu des mains du président François Duvalier un « certificat national du mérite », officialisant une relation de longue date entre les deux nations.

Depuis, ce lien – à la fois footballistique et spirituel – n’a cessé de se renforcer. Les Haïtiens idolâtraient le style, le panache et la samba du football brésilien, qu’ils n’ont cessé de chercher à imiter. De nombreux habitants de l’île sont avant tout supporters de la Seleção. Vendredi soir, les deux sélections s’affronteront enfin sur la scène de la Coupe du monde, officialisant une relation footballistique de longue date.

« Le Brésil a toujours été une puissance. Nous regardions les joueurs brésiliens et cela nous inspirait. C’est pourquoi, en Haïti, on trouve un grand nombre de personnes qui sont des fans inconditionnels du Brésil », explique à GOAL Gérald Jean, qui a porté le maillot de l’équipe nationale haïtienne dans les années 1970.

  • Haitian supporters of the Brazilian soccAFP

    « Les Haïtiens portent depuis longtemps une admiration particulière au style brésilien »

    Jean est parfaitement placé pour le savoir. Il comptait parmi ces jeunes formés au sein du vivier brésilien, mais il a rapidement emprunté sa propre voie. Il n’a disputé que deux matchs officiels sous les couleurs d’Haïti, mais il en a joué d’innombrables autres, tant dans son pays natal qu’au Brésil.

    Une exposition suffisante pour que les Brésiliens lui attribuent un surnom.

    « Jair, c’est comme ça qu’ils m’appelaient (diminutif de Jarzinho, un membre de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde 1970) », raconte-t-il à GOAL en riant, debout dans une rue animée de Philadelphie.

    Jean se sous-estime peut-être un peu. Il a représenté l’équipe nationale haïtienne tant au niveau professionnel qu’amateur, de 1974 à 1978. En club, il a arpenté plusieurs ligues sur l’île puis aux États-Unis, où il s’est installé pour devenir conseiller financier à la fin des années 70.

    « À l’époque, le contexte n’était pas celui d’aujourd’hui : nous avions la Super League, d’autres championnats, et ainsi de suite. J’ai évolué dans plusieurs clubs, sans être totalement professionnel, car nous n’en avions pas les moyens financiers », explique-t-il.

    Même si son cœur bat pour le football haïtien, il a, comme beaucoup, grandi en soutenant la Seleção. Il se souvient de l’époque de Pelé et de Jairzinho – même s’il penchait plutôt pour Edu, l’avant-centre prolifique de Santos des années 1960 et 1970. Il a côtoyé Carlos Alberto et Rivellinho lors de plusieurs matchs amicaux, et s’est rendu au Brésil à maintes reprises. À l’époque, ce sont ses rivaux. Mais aussi ses amis.

    « C’était fantastique », se souvient-il en riant, vêtu du maillot haïtien, un drapeau drapé sur les épaules.

    Résident de New York depuis près de cinquante ans, il suit toujours avec attention les performances haïtiennes et brésiliennes. Ce vendredi soir, toutefois, une seule équipe aura ses faveurs.

    « Aujourd’hui, c’est différent. Nous savons que nous devons nous battre. Nous jouons pour une bonne raison. Nous sommes en Coupe du monde. Nous nous sommes qualifiés, donc nous pouvons vraiment compter sur nous-mêmes », a-t-il déclaré.

    Un sentiment partagé par la plupart des habitants de Philadelphie. Numa St. Louis est né à New York mais a grandi en Haïti. Il a joué au football au lycée et à l’université, et il continue de jouer chaque semaine ; il se décrit comme un « immense fan de football ».

    Il comprend bien le lien qui unit Haïti au Brésil.

    « La plupart des Haïtiens soutiennent le Brésil : le style, la musique. Mais ce n’est pas tout : culturellement et historiquement, il existe un lien entre Haïti et le Brésil dont la plupart des gens ne se rendent pas compte », explique St. Louis. « Les Haïtiens admirent depuis longtemps le style de jeu brésilien : le panache, les passes, les dribbles. Les Brésiliens, eux, admirent cette approche. »

    • Publicité
  • Haiti Italy 1974Getty

    « Un sentiment plus fort d'appartenance à la lignée africaine »

    Mais le sujet dépasse largement le cadre du football.

    « En dehors de l’Afrique, Haïti et le Brésil sont les pays qui comptent la plus forte présence de culture noire ou de population noire », explique St. Louis. « Ce sont les deux pays qui ont su préserver le plus fortement leur héritage africain. Que ce soit au niveau de la religion, qu’il s’agisse de la Santeria ou du vaudou, des tambours, de la danse, du kompa par opposition à la samba. Et il y a également une communauté haïtienne au Brésil. »

    Cette identité partagée facilite le soutien à des joueurs qui nous ressemblent, ajoute-t-il.

    « Pour beaucoup d’entre nous qui suivons la politique, ce n’est pas qu’un match : c’est aussi le reflet de la géopolitique, de la culture et de l’histoire. Quand on regarde le Brésil, on voit une équipe noire, une équipe qui incarne la diaspora noire. Cela suscite donc beaucoup d’émotion », ajoute St. Louis.

    Malgré sa qualification, la sélection haïtienne porte une charge particulière : elle est la seule équipe de l’histoire à s’être qualifiée pour une Coupe du monde sans disputer le moindre match à domicile, en raison de la situation politique tumultueuse du pays. Ses supporters ne sont d’ailleurs pas autorisés à se rendre au tournoi. Un exploit qui frôle le miracle sportif.

    « Le pays est pratiquement sens dessus dessous. Cela montre bien la force de caractère des joueurs », souligne Jean.

    Pour St. Louis, ces performances sont gratifiantes. Il rappelle que la dernière sélection haïtienne, en 1974, avait aussi brillé : Emmanuel Sanon fut le premier à battre le gardien italien Dino Zoff après 1 142 minutes d’invincibilité. Selon la légende, Sanon aurait prévenu qu’il battrait le record grâce à sa vitesse fulgurante, malgré un salaire mensuel de seulement 200 dollars.

    St. Louis a grandi bercé par ces récits et, lorsque les Grenadiers ont refait surface sur la scène internationale, il a commencé à y croire. Des performances solides lors de la Gold Cup ont entretenu l’espoir, jusqu’à cette qualification. Être ici, cinquante ans après la dernière participation, représente tout.

    « Pour Haïti, il s’agit bien plus qu’une simple participation. C’est une affaire de culture, une affaire de fierté. Il s’agit de mettre en lumière notre identité et de montrer de quoi nous sommes capables », conclut St. Louis.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « La rencontre s’annonce à guichets fermés. »

    Samedi, la scène était sans équivoque : Philadelphie, qui compte environ 11 000 résidents haïtiens, a vu affluer des milliers de supporters supplémentaires venus de New York au sud et de Miami au nord. Un bénévole posté à un coin de rue a confié à GOAL avoir mobilisé des amis dans toute la ville pour distribuer des drapeaux à des inconnus ; il en avait imprimé quelque 19 000.

    Des initiatives spontanées ont fleuri un peu partout : un festival de rue a rassemblé plusieurs centaines de personnes autour de concerts et de stands. Ce n’était pas officiellement un rassemblement footballistique, pourtant chacun arborait fièrement maillot, casquette et drapeau, vendus à la volée depuis l’arrière de camions. Les chants ont retenti tôt et n’ont jamais vraiment cessé.

    Le quartier de « Little Haiti », situé à cinq miles au nord du centre-ville, était pris d’assaut par les bars et restaurants.

    « Ça va être bondé », balbutie au téléphone àGOAL un serveur de Guo’s, restaurant haïtien très prisé.

    Nombreux sont les non-supporters emportés par cette fièvre. Marcus Palmer, comme beaucoup, a découvert le football en jouant à FIFA, puis s’est marié dans une famille haïtienne.

    « Cela ne m’a laissé d’autre choix que de me laisser emporter par cette effervescence », explique-t-il.

    « Mon fils était très excité. On a tous pris des drapeaux. On a immédiatement cherché où acheter un maillot de l’équipe d’Haïti. On peut donc affirmer sans se tromper que tout le monde est prêt à soutenir Haïti », explique Palmer.

  • Port-au-Prince soccer fans cheer as BrazAFP

    « Nous sommes là pour nous battre »

    Il figurait parmi les nombreux supporters, amateurs de football ou non, qui ont investi les rues samedi.

    Si les maillots du Brésil dominaient clairement, Haïti a tout de même eu son moment de gloire. Ce soir, ils comptent bien savourer l’instant ensemble. Cette Coupe du monde a donné lieu à de nombreuses rivalités amicales, et celle-ci en est une de plus. Les enjeux sont de taille. Haïti a perdu son premier match de groupe contre l’Écosse et devra, avec toute vraisemblance, viser une victoire et un match nul contre le Maroc et le Brésil pour se qualifier. Le Brésil, de son côté, vient d’un match nul frustrant et sans but contre le Maroc la semaine dernière.

    Les deux sélections se sont déjà croisées : en 2004, le Brésil avait affronté Haïti à Port-au-Prince lors d’un match organisé par l’ONU pour soutenir la paix dans un contexte politique tendu. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et des représentants du gouvernement provisoire haïtien avaient assisté à la rencontre.

    La Seleção avait aligné une pléiade de stars, avec Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Roberto Carlos et Adriano. 15 000 spectateurs avaient rempli les tribunes, tandis que quelque 100 000 personnes suivaient la rencontre dans les rues. Drapeaux brésiliens et haïtiens flottaient côte à côte. À l’époque, le score final, 6-0 en faveur du Brésil, importait peu.



    Cette fois, le résultat compte, et, contre toute attente, Haïti y croit.

    « Certains disent : “Bon, on est là maintenant.” Nous ne sommes pas là pour participer ; nous sommes là pour rivaliser comme tout le monde. Vous me suivez ? », déclare Jean.

    Des centaines de milliers de personnes l’ont bien compris.

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