Anderson a admis que la récente défaite en demi-finale de la Coupe du monde le fait souffrir. Cependant, avec le temps, il a commencé à surmonter la situation et à se préparer à entamer son nouveau chapitre avec City. Anderson devrait faire ses débuts officiels avec le club lorsque City affrontera le champion de Premier League Arsenal lors du Community Shield, au Principality Stadium de Cardiff, ce dimanche.

Revenant sur le poids émotionnel du tournoi, Anderson s’est montré franc sur la difficulté de passer à autre chose après une défaite aussi importante. « C’est vraiment difficile, a déclaré Anderson aux journalistes. J’ai encore un peu de mal avec ça. Il y a des hauts et des bas dans le football. Tout est dans la manière de rebondir. J’ai eu trois semaines pour y réfléchir, mais maintenant, c’est une nouvelle saison, il faut aller de l’avant. »