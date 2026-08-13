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« Il s’agit de la manière dont on rebondit » : Elliot Anderson prêt à briller à Manchester City après le crève-cœur de la Coupe du monde
Surmonter la douleur de la défaite en demi-finale
Anderson a admis que la récente défaite en demi-finale de la Coupe du monde le fait souffrir. Cependant, avec le temps, il a commencé à surmonter la situation et à se préparer à entamer son nouveau chapitre avec City. Anderson devrait faire ses débuts officiels avec le club lorsque City affrontera le champion de Premier League Arsenal lors du Community Shield, au Principality Stadium de Cardiff, ce dimanche.
Revenant sur le poids émotionnel du tournoi, Anderson s’est montré franc sur la difficulté de passer à autre chose après une défaite aussi importante. « C’est vraiment difficile, a déclaré Anderson aux journalistes. J’ai encore un peu de mal avec ça. Il y a des hauts et des bas dans le football. Tout est dans la manière de rebondir. J’ai eu trois semaines pour y réfléchir, mais maintenant, c’est une nouvelle saison, il faut aller de l’avant. »
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Il prouve sa valeur sur la scène mondiale
Anderson a été l’un des joueurs anglais qui ont brillé lors de ce tournoi estival. Il a disputé 8 matches avec l’Angleterre, aidant son équipe à remporter la médaille de bronze en battant la France 6–4 lors du match pour la troisième place. Il a délivré une passe décisive, réussi 386 passes (à 90 % de précision), 19 tacles réussis et 28 dégagements. Anderson estime que cette expérience l’a préparé à la pression liée au fait d’évoluer dans l’un des plus grands clubs du monde.
« Je tire une immense confiance du fait de savoir que je peux être performant sur la scène de la Coupe du monde. Évidemment, je n’avais jamais joué dans quelque chose d’aussi important auparavant. C’était un très bon test pour moi », a déclaré Anderson.
Entrer dans le vide laissé par Rodri
Le timing de l’arrivée d’Anderson ne pourrait pas être plus crucial pour Manchester City, surtout alors que l’avenir du maître à jouer du milieu, Rodri, reste entouré d’incertitudes. Barcelone a intensifié sa poursuite du milieu espagnol de 30 ans, en formulant mercredi une nouvelle offre de 51 millions de livres sterling dans l’espoir d’attirer le Ballon d’Or au Camp Nou. Si un accord est finalisé, Anderson devra hausser son niveau et combler l’énorme vide laissé au cœur du jeu.
Interrogé sur la compatibilité de son style de jeu avec celui de l’international espagnol, Anderson s’est dit confiant dans sa capacité à s’adapter à différentes exigences tactiques. « Je pense que oui. Je peux faire plusieurs choses au milieu et je verrai là où je serai utilisé, a-t-il expliqué. Je jouerai n’importe où. Créer des choses, me projeter vers l’avant ou occuper l’autre rôle si on me demande de le faire. »
« J’ai parlé quelques fois avec l’entraîneur. Il m’a expliqué le type de choses que je dois faire. Il faut beaucoup courir, mettre beaucoup d’énergie. Le but, c’est d’essayer de contrôler les matches. C’est ce que je peux faire. »
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Des attentes record à l’Etihad
Le parcours d’Anderson jusqu’à Manchester a été marqué par une indemnité de transfert record, avec son arrivée en provenance de Nottingham Forest pour 116 millions de livres sterling. Même si ce montant a brièvement été dépassé par le transfert de Morgan Rogers à Chelsea pour 117 millions de livres sterling, la pression liée au fait d’être l’un des joueurs britanniques les plus chers de l’histoire reste considérable. Après avoir commencé sa carrière à Newcastle United, Anderson a connu une ascension fulgurante.
« Cela me suivra toujours. Tant que je me concentre sur moi-même et sur mes performances, c’est tout ce que je peux faire. C’est le football, non ? », a déclaré Anderson.
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