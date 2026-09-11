« Il s’adaptera plus vite que Florian Wirtz » : Bradley Barcola « taillé sur mesure » pour la Premier League après son transfert à 123 M£ à Liverpool

Liverpool pensait qu’Isak et Wirtz apporteraient cela, mais tous les deux ont eu du mal à être à la hauteur des immenses attentes. Barcola fera-t-il mieux avec une étiquette à neuf chiffres sur le dos ?

Quand cette question a été posée à Pennant, alors que Barcola doit apprendre vite après son arrivée dans le football anglais, l’ancien ailier des Reds, qui s’exprimait en association avec NetBet Sport, a déclaré à GOAL : « Je pense que tous ceux qui arrivent en Premier League doivent s’adapter différemment à leur style.

« Tous les championnats européens sont loin d’être aussi compétitifs que la Premier League. Mais si vous regardez le jeu de Barcola, il est en quelque sorte taillé pour la Premier League. Il est rapide, il est puissant pour sa taille et son gabarit, et si vous avez ces qualités en Premier League, vous pouvez aller loin.

« J’étais rapide et je n’étais pas le plus costaud, mais ça a marché. J’ai joué en Premier League toute ma vie.

« Je pense qu’il s’adaptera plus vite que Florian Wirtz parce qu’au poste où évolue Wirtz, il se mesure aux gros gabarits au milieu de terrain. C’est là que le gros du travail se fait. Sur les ailes, c’est un peu différent. Ce n’est pas aussi brutal qu’au milieu. Dans les matches qu’il a joués, Barcola, sur les petits extraits que j’ai vus, j’ai trouvé qu’il s’en était très bien sorti. »