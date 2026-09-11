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« Il s’adaptera plus vite que Florian Wirtz » : Bradley Barcola « taillé sur mesure » pour la Premier League après son transfert à 123 M£ à Liverpool
Un successeur au « roi d’Égypte » Salah est nécessaire
Liverpool a déboursé 116 M£ (157 M$) pour Wirtz il y a 12 mois, parallèlement à un transfert record de 125 M£ (169 M$) pour l’attaquant suédois Alexander Isak. Le club a de nouveau cassé sa tirelire pour faire venir Barcola en provenance du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions.
Il faut qu’il soit performant d’entrée, alors que Liverpool recherche de l’inspiration sur les ailes après le départ du « roi d’Égypte » Mohamed Salah. Le triple Joueur de l’année de la PFA a inscrit 257 buts au cours de ses neuf années couronnées de titres à Anfield.
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Barcola attend sa première contribution décisive avec Liverpool
Barcola, à 24 ans, possède suffisamment d’expérience, et de potentiel, pour laisser penser qu’il peut chausser de très grands souliers sur les bords de la Mersey, tout en évoluant de l’autre côté du terrain. Il est considéré comme le plus performant lorsqu’il déboule sur le côté gauche.
Le talentueux Français a été intégré progressivement par Andoni Iraola, en faisant ses débuts en sortie de banc à Ipswich avant de disputer 60 minutes comme titulaire lors d’un choc européen contre l’Atletico Madrid. L’espoir est qu’il ne tarde pas trop à signer sa première contribution décisive.
Barcola à 123 M£ sera-t-il une réussite en Premier League ?
Liverpool pensait qu’Isak et Wirtz apporteraient cela, mais tous les deux ont eu du mal à être à la hauteur des immenses attentes. Barcola fera-t-il mieux avec une étiquette à neuf chiffres sur le dos ?
Quand cette question a été posée à Pennant, alors que Barcola doit apprendre vite après son arrivée dans le football anglais, l’ancien ailier des Reds, qui s’exprimait en association avec NetBet Sport, a déclaré à GOAL : « Je pense que tous ceux qui arrivent en Premier League doivent s’adapter différemment à leur style.
« Tous les championnats européens sont loin d’être aussi compétitifs que la Premier League. Mais si vous regardez le jeu de Barcola, il est en quelque sorte taillé pour la Premier League. Il est rapide, il est puissant pour sa taille et son gabarit, et si vous avez ces qualités en Premier League, vous pouvez aller loin.
« J’étais rapide et je n’étais pas le plus costaud, mais ça a marché. J’ai joué en Premier League toute ma vie.
« Je pense qu’il s’adaptera plus vite que Florian Wirtz parce qu’au poste où évolue Wirtz, il se mesure aux gros gabarits au milieu de terrain. C’est là que le gros du travail se fait. Sur les ailes, c’est un peu différent. Ce n’est pas aussi brutal qu’au milieu. Dans les matches qu’il a joués, Barcola, sur les petits extraits que j’ai vus, j’ai trouvé qu’il s’en était très bien sorti. »
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Calendrier de Liverpool 2026-2027 : Fulham au programme ensuite
Liverpool ne peut pas se permettre d’attendre aussi longtemps qu’il l’a fait avec Isak et Wirtz pour voir Barcola donner sa pleine mesure. Les énormes investissements en confiance et en moyens financiers signifient qu’il doit devenir une présence talismanique dans le dernier tiers du terrain.
Il lui faudra inévitablement du temps pour prendre ses marques, après s’être habitué à évoluer au sein d’équipes du PSG et de la France qui dominent leurs adversaires, mais ce nouveau départ et ce nouveau défi doivent être accueillis à bras ouverts, tout comme le poids des attentes qui pèse sur ses épaules.
Liverpool, fort de deux victoires consécutives en compétitions nationale et continentale, retrouvera la Premier League samedi en recevant Fulham et le visage familier de l’ancien défenseur des Reds Alvaro Arbeloa.
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