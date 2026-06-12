De retour à l’entraînement, Manuel Neuer reste handicapé par sa fragilité physique, a constaté Matthäus sur BildTV ; néanmoins, le gardien possède « tout ce qu’il faut pour briller à son poste ». Le capitaine Joshua Kimmich a été salué comme un « leader très expérimenté », même si l’ancien international lui reproche « un léger manque de vitesse de pointe » lorsqu’il évolue sur l’aile.
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« Il risque toujours de recevoir un carton jaune-rouge ! » Lothar Matthäus critique ouvertement un joueur clé de la DFB
Jonathan Tah estime que Matthäus est « un peu raide dans ses pivots vers l’arrière », mais le joueur du Bayern compense par sa puissance dans les duels et sa « robustesse physique ». Son partenaire Nico Schlotterbeck est, selon lui, « toujours menacé par un carton jaune-rouge » ou susceptible de provoquer des penalties, mais il compense par son engagement « plein de cœur ». Quant à la révélation Nathaniel Brown, il est jugé « un peu inexpérimenté, surtout au niveau international », tout en impressionnant sur le côté gauche par sa vitesse.
Dans l’entrejeu, Aleksandar Pavlovic se distingue par la justesse de ses passes, même si, selon Matthäus, il doit encore trouver la « bonne coordination tactique » avec son nouveau partenaire Felix Nmecha. Ce dernier, « l’un des meilleurs milieux box-to-box au monde », est toutefois invité à « mieux et plus régulièrement occuper sa position défensive ».
Matthäus : Florian Wirtz doit « avoir davantage confiance en lui »
Concernant Florian Wirtz, il pointe des performances irrégulières. « Parfois, il est au niveau mondial, puis, surtout l'année dernière, il a disparu des radars. Il doit jouer avec plus d'assurance, croire davantage en ses capacités. » Il formule le même constat pour Jamal Musiala, qui « n’a pas encore tout à fait la tête libre », et espère que le Munichois retrouvera lors de la Coupe du monde « la qualité que nous admirons depuis des années ».
Il s’est également extasié sur Leroy Sané, soulignant sa « qualité individuelle – il a tout ce qu’il faut. Mais malheureusement, il ne le montre pas assez. » Le numéro 9, Kai Havertz, en revanche, n’occupe « pas forcément un poste où il peut montrer tous ses atouts », mais il a « mûri » et est devenu un « joueur décisif ».