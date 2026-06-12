« Il risque toujours de recevoir un carton jaune-rouge ! » Lothar Matthäus critique ouvertement un joueur clé de la DFB

Jonathan Tah estime que Matthäus est « un peu raide dans ses pivots vers l’arrière », mais le joueur du Bayern compense par sa puissance dans les duels et sa « robustesse physique ». Son partenaire Nico Schlotterbeck est, selon lui, « toujours menacé par un carton jaune-rouge » ou susceptible de provoquer des penalties, mais il compense par son engagement « plein de cœur ». Quant à la révélation Nathaniel Brown, il est jugé « un peu inexpérimenté, surtout au niveau international », tout en impressionnant sur le côté gauche par sa vitesse.

Dans l’entrejeu, Aleksandar Pavlovic se distingue par la justesse de ses passes, même si, selon Matthäus, il doit encore trouver la « bonne coordination tactique » avec son nouveau partenaire Felix Nmecha. Ce dernier, « l’un des meilleurs milieux box-to-box au monde », est toutefois invité à « mieux et plus régulièrement occuper sa position défensive ».