Michael Olise n’a pas encore digéré l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, et voilà que l’attaquant de 24 ans pourrait déjà connaître un nouveau coup dur en dehors des terrains. Selon le tabloïd anglais The Sun, qui s’appuie sur une photo prise dans les vestiaires et diffusée sur Instagram, l’international aurait conservé dans son casier, durant la Coupe du monde, un produit passible de sanctions légales dans son pays d’origine.
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Il risque même la prison ! Michael Olise, du FC Bayern, a été surpris dans les vestiaires en possession d'une substance illégale en France
Si le technicien avait tenté de faire passer cette substance en contrebande à la frontière, il aurait risqué, dans le pire des cas, une sanction sévère : toute personne prise en flagrant délit d’importation de marchandises illégales par les autorités françaises encourt jusqu’à trois ans de prison.
L’affaire trouve son origine dans une photo partagée sur Instagram avant le huitième de finale contre le Paraguay, le 4 juillet. Sur ce cliché pris dans les vestiaires de l’équipe tricolore, on distinguait un paquet rond bleu clair qui attirait l’attention.
- Getty Images
Quelle substance a été découverte à côté du nécessaire de toilette de Michael Olise ?
La boîte était bien en vue, posée à côté du vanity case d’Olise et juste au-dessous de son maillot bleu floqué du numéro 11. Elle contenait des sachets de nicotine sans tabac, communément appelés « snus ».
Légal aux États-Unis, ce produit est depuis le 1^(er) avril strictement interdit en France, où autorités et justice tolèrent ni la vente ni la détention de ces sachets.
Pour le joueur du Bayern, la question est donc purement géographique : autorisés dans de nombreux pays, ces sachets ne tolèrent aucun compromis avec la justice française. Olise n’a donc qu’une option : se séparer de ses réserves avant de regagner l’Allemagne.
Dans le milieu du football professionnel, les sachets de nicotine sont depuis longtemps perçus comme un véritable accessoire de lifestyle.
Dans le milieu du football professionnel, ces petits sachets de nicotine, discrètement logés sous la lèvre, sont depuis longtemps un accessoire tendance. De nombreux joueurs s’en servent avant les rencontres clés pour profiter de leur effet stimulant et rester concentrés et alerte.
Après le coup de sifflet final, ces mêmes sachets servent à relâcher la pression et à gérer le stress psychologique. Les experts médicaux valident cette pratique, estimant que ces sachets sont bien moins nocifs que le tabagisme traditionnel.
Sur le plan sportif, la Coupe du monde a été une réussite pour l’ancien joueur de Crystal Palace. Olise s’est imposé comme l’un des piliers de l’équipe de Didier Deschamps et a récolté un impressionnant total de cinq passes décisives durant le tournoi. Il n’a toutefois pas pu empêcher l’élimination en demi-finale contre l’Espagne ; face à la « Furia roja », il a connu une journée noire.
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