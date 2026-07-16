Si le technicien avait tenté de faire passer cette substance en contrebande à la frontière, il aurait risqué, dans le pire des cas, une sanction sévère : toute personne prise en flagrant délit d’importation de marchandises illégales par les autorités françaises encourt jusqu’à trois ans de prison.

L’affaire trouve son origine dans une photo partagée sur Instagram avant le huitième de finale contre le Paraguay, le 4 juillet. Sur ce cliché pris dans les vestiaires de l’équipe tricolore, on distinguait un paquet rond bleu clair qui attirait l’attention.