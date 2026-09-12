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« Il restera au PSG ! » - Ousmane Dembele envoie un message fort pour le Ballon d'Or alors qu'il lutte avec Kylian Mbappe pour le trophée 2026
Dembele revient sur sa nomination au Ballon d'Or
Dembélé s’est exprimé sans détour sur ses ambitions pour le Ballon d’Or 2026 après la publication de la liste des 30 nommés. Une semaine après la révélation des nommés, l’actuel tenant du titre s’est confié dans un entretien accordé à France Football, alors que la campagne pour le prestigieux trophée débute.
L’attaquant du PSG a remporté la récompense le 22 septembre 2025 après une campagne impressionnante ponctuée par 33 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Il rêve désormais de conserver sa couronne lors de la cérémonie à Londres le 26 octobre.
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La vie dans une famille de football ultra-exclusive
En revenant sur son triomphe historique il y a un an, l’international français a reconnu que le fait de soulever le trophée avait complètement transformé son quotidien. Dembélé a révélé qu’être reconnu partout où il va lui a donné une nouvelle perspective sur son statut dans le football mondial.
« J’ai intégré une famille ultra-exclusive avec des joueurs incroyables, a déclaré Dembélé. Les gens vous reconnaissent comme un vainqueur du Ballon d’Or dès que vous êtes dans la rue ou que vous allez au restaurant. Les gens vous parlent de ce trophée. C’est ça qui change. »
Malgré cette notoriété grandissante, Dembélé a insisté sur le fait qu’il travaille dur pour garder les pieds sur terre. Il a ajouté : « Quoi qu’il arrive, je veux rester la même personne, ne pas oublier d’où je viens, ne pas oublier que tous mes coéquipiers m’ont évidemment aidé à être aussi performant. »
L’attaquant du PSG est convaincu que le trophée restera à Paris
Les commentaires de Dembele interviennent alors que d'autres nommés, dont Kylian Mbappe, défendent eux aussi leur candidature avant le vote. Cependant, la star du PSG reste convaincue que le Ballon d'Or ne quittera pas la capitale française.
« Il va rester entre les mains d'un joueur du PSG », a affirmé Dembele. « Je suis un compétiteur, donc mon objectif est de le gagner à nouveau. Mais, comme je l'ai dit, je n'en fais pas non plus une obsession. On se dit que cette année, ça va être difficile, que le Ballon d'Or est indécis, mais on verra. »
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Le compte à rebours avant la cérémonie de remise des prix à Londres a commencé
À six semaines du couronnement du vainqueur, Dembele se concentre sur le maintien de sa forme en club comme en sélection. Conserver cette récompense reste un objectif majeur pour l’attaquant, même s’il refuse d’en faire une obsession.
Le monde du football découvrira si Dembele peut conserver sa couronne lorsque la cérémonie aura lieu à Londres le 26 octobre. D’ici là, le débat autour de celui qui soulèvera le Ballon d’Or 2026 ne fera que s’intensifier.
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