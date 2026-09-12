Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ballon d'Or dembele(C)Getty Images
Yosua Arya

Traduit par

« Il restera au PSG ! » - Ousmane Dembele envoie un message fort pour le Ballon d'Or alors qu'il lutte avec Kylian Mbappe pour le trophée 2026

Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Ousmane Dembele, actuel Ballon d'Or, s'est exprimé sur son désir de conserver la plus prestigieuse récompense individuelle du football. L'attaquant du Paris Saint-Germain a expliqué comment le fait de remporter ce prix a changé sa vie, tout en assurant que le trophée restera au Parc des Princes.

  • Dembele revient sur sa nomination au Ballon d'Or

    Dembélé s’est exprimé sans détour sur ses ambitions pour le Ballon d’Or 2026 après la publication de la liste des 30 nommés. Une semaine après la révélation des nommés, l’actuel tenant du titre s’est confié dans un entretien accordé à France Football, alors que la campagne pour le prestigieux trophée débute.

    L’attaquant du PSG a remporté la récompense le 22 septembre 2025 après une campagne impressionnante ponctuée par 33 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Il rêve désormais de conserver sa couronne lors de la cérémonie à Londres le 26 octobre.

    • Publicité
  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    La vie dans une famille de football ultra-exclusive

    En revenant sur son triomphe historique il y a un an, l’international français a reconnu que le fait de soulever le trophée avait complètement transformé son quotidien. Dembélé a révélé qu’être reconnu partout où il va lui a donné une nouvelle perspective sur son statut dans le football mondial.

    « J’ai intégré une famille ultra-exclusive avec des joueurs incroyables, a déclaré Dembélé. Les gens vous reconnaissent comme un vainqueur du Ballon d’Or dès que vous êtes dans la rue ou que vous allez au restaurant. Les gens vous parlent de ce trophée. C’est ça qui change. »

    Malgré cette notoriété grandissante, Dembélé a insisté sur le fait qu’il travaille dur pour garder les pieds sur terre. Il a ajouté : « Quoi qu’il arrive, je veux rester la même personne, ne pas oublier d’où je viens, ne pas oublier que tous mes coéquipiers m’ont évidemment aidé à être aussi performant. »

  • L’attaquant du PSG est convaincu que le trophée restera à Paris

    Les commentaires de Dembele interviennent alors que d'autres nommés, dont Kylian Mbappe, défendent eux aussi leur candidature avant le vote. Cependant, la star du PSG reste convaincue que le Ballon d'Or ne quittera pas la capitale française.

    « Il va rester entre les mains d'un joueur du PSG », a affirmé Dembele. « Je suis un compétiteur, donc mon objectif est de le gagner à nouveau. Mais, comme je l'ai dit, je n'en fais pas non plus une obsession. On se dit que cette année, ça va être difficile, que le Ballon d'Or est indécis, mais on verra. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le compte à rebours avant la cérémonie de remise des prix à Londres a commencé

    À six semaines du couronnement du vainqueur, Dembele se concentre sur le maintien de sa forme en club comme en sélection. Conserver cette récompense reste un objectif majeur pour l’attaquant, même s’il refuse d’en faire une obsession.

    Le monde du football découvrira si Dembele peut conserver sa couronne lorsque la cérémonie aura lieu à Londres le 26 octobre. D’ici là, le débat autour de celui qui soulèvera le Ballon d’Or 2026 ne fera que s’intensifier.

Ligue 1
Brest crest
Brest
B29
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG