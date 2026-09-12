En revenant sur son triomphe historique il y a un an, l’international français a reconnu que le fait de soulever le trophée avait complètement transformé son quotidien. Dembélé a révélé qu’être reconnu partout où il va lui a donné une nouvelle perspective sur son statut dans le football mondial.

« J’ai intégré une famille ultra-exclusive avec des joueurs incroyables, a déclaré Dembélé. Les gens vous reconnaissent comme un vainqueur du Ballon d’Or dès que vous êtes dans la rue ou que vous allez au restaurant. Les gens vous parlent de ce trophée. C’est ça qui change. »

Malgré cette notoriété grandissante, Dembélé a insisté sur le fait qu’il travaille dur pour garder les pieds sur terre. Il a ajouté : « Quoi qu’il arrive, je veux rester la même personne, ne pas oublier d’où je viens, ne pas oublier que tous mes coéquipiers m’ont évidemment aidé à être aussi performant. »