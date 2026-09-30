« Il reste treize matches ! » : Thomas Tuchel soutient Harry Kane pour qu’il rejoigne Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans le club des 100 buts

Le sélectionneur de l’Angleterre, Tuchel, estime que Kane est sur le point d’entrer dans l’immortalité du football et prédit que l’attaquant atteindra rapidement la barre des 100 buts avec sa sélection. Kane en est actuellement à 87 buts après sa dernière réalisation lors d’une victoire 2-0 en Ligue des nations contre la République tchèque, ce qui le place à la huitième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire en sélection. Seuls Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ali Daei ont déjà dépassé la barre des 100 buts dans le football masculin.

Le technicien allemand est convaincu que son attaquant phare a l’efficacité nécessaire pour combler rapidement l’écart restant de 13 buts. En évoquant cette quête de la barre des 100, Tuchel a déclaré : « Il s’en approche. Il a encore marqué. Il reste 13 buts. » Interrogé sur le fait de savoir s’il s’attendait vraiment à voir le joueur de 33 ans atteindre ce chiffre historique, l’ancien entraîneur du Bayern Munich a répondu avec fermeté : « Treize matches. Vous n’aurez pas un autre Harry Kane, d’abord. C’est un buteur du plus haut niveau. »