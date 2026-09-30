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« Il reste treize matches ! » : Thomas Tuchel soutient Harry Kane pour qu’il rejoigne Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans le club des 100 buts
Tuchel fixe un objectif ambitieux au capitaine de l’Angleterre
Le sélectionneur de l’Angleterre, Tuchel, estime que Kane est sur le point d’entrer dans l’immortalité du football et prédit que l’attaquant atteindra rapidement la barre des 100 buts avec sa sélection. Kane en est actuellement à 87 buts après sa dernière réalisation lors d’une victoire 2-0 en Ligue des nations contre la République tchèque, ce qui le place à la huitième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire en sélection. Seuls Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ali Daei ont déjà dépassé la barre des 100 buts dans le football masculin.
Le technicien allemand est convaincu que son attaquant phare a l’efficacité nécessaire pour combler rapidement l’écart restant de 13 buts. En évoquant cette quête de la barre des 100, Tuchel a déclaré : « Il s’en approche. Il a encore marqué. Il reste 13 buts. » Interrogé sur le fait de savoir s’il s’attendait vraiment à voir le joueur de 33 ans atteindre ce chiffre historique, l’ancien entraîneur du Bayern Munich a répondu avec fermeté : « Treize matches. Vous n’aurez pas un autre Harry Kane, d’abord. C’est un buteur du plus haut niveau. »
- AFP
L’Angleterre mise en garde au sujet de l’« irremplaçable » Kane
Alors que Tuchel se concentre sur la volonté de tirer le maximum des années qu’il reste à Kane au plus haut niveau, il a livré une évaluation lucide de ce à quoi pourrait ressembler l’après-star du Bayern Munich pour l’Angleterre. Le capitaine reste dans une forme étincelante avec sa sélection, marquant lors de deux matches consécutifs contre l’Espagne dans une défaite 3-2 puis lors de la récente victoire contre la République tchèque. Cette dynamique fait suite à un été exceptionnel au cours duquel Kane a inscrit six buts à la Coupe du monde pour guider l’Angleterre vers une troisième place.
Tuchel a développé la difficulté de remplacer le vétéran, en déclarant : « Il y aura quelqu’un d’autre mais ce ne sera pas Harry ni une copie de Harry. Nous trouverons une solution le moment venu, mais peut-être pas moi. Cela pourrait encore prendre 10 ans. »
Kane reste concentré sur le présent
Malgré l'excitation grandissante autour de sa quête de la barre des 100 buts, Kane tente de garder les pieds sur terre. L'attaquant, qui a dépassé il y a trois ans le précédent record de 53 buts de Wayne Rooney, s'apprête à honorer sa 124e sélection contre la Croatie ce week-end. Il reste l'un des joueurs les plus prolifiques du football mondial, après avoir marqué 73 fois pour le Bayern Munich la saison dernière, et est considéré comme un sérieux prétendant pour la prochaine cérémonie du Ballon d'Or.
En évoquant la possibilité d'atteindre les trois chiffres, Kane a admis : « Je n'aime pas trop penser trop loin, mais bien sûr, ça se rapproche. Vous savez, 100 buts pour l'équipe nationale, ce serait quelque chose de spécial, sans aucun doute. J'ai encore l'impression que c'était hier quand j'ai battu le record et que j'étais en Italie pour aller chercher celui-là. Les saisons passent vite, alors je prends simplement du plaisir à être là avec les gars sur le terrain, à porter le maillot de l'Angleterre, et ça ne changera pas. »
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Construire pour l’avenir après la victoire contre la Tchéquie
En revenant sur sa forme personnelle et le plaisir de retrouver le chemin des filets, Kane a rappelé les responsabilités fondamentales de son rôle. « Le travail d’un attaquant, c’est avant tout de marquer des buts, et je le sais, et j’adore faire ça. C’est toujours la meilleure sensation qui soit et c’était bien de l’avoir juste avant de sortir, je le sais, sinon j’aurais eu envie de rester encore sur le terrain. Mais de mon point de vue, lors de certains matches, je touche beaucoup le ballon et je peux faire la différence dans la construction, dans la passe ou dans les renversements de jeu », a déclaré le capitaine de l’Angleterre.
Au-delà de sa contribution individuelle, l’attaquant du Bayern Munich a ensuite porté son attention sur la prestation collective, reconnaissant que l’Angleterre avait encore des points à peaufiner malgré le résultat obtenu. « Le dernier geste doit être parfait et je ne pense pas que cela ait vraiment été le cas. Je pense encore que nous pouvons nous améliorer dans ce domaine, sur le dernier centre ou la dernière passe en profondeur. Mais au final, une victoire reste une victoire. Cela fait assez longtemps que je suis dans cette équipe pour savoir que parfois, il faut simplement gagner le match et passer à autre chose, et ce soir en faisait partie », a conclu Kane.
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