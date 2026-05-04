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« Il reste l'un des meilleurs ! » - Calum McFarlane fait taire les détracteurs de Cole Palmer, tandis que la star de Chelsea brigue une place avec l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde
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McFarlane balaye l'idée d'un passage à vide
McFarlane a balayé d’un revers les rumeurs laissant entendre que Palmer traversait une période difficile, assurant que l’attaquant anglais demeurait parmi l’élite mondiale. Figure de proue de Chelsea depuis son arrivée en provenance de Manchester City en 2023, Palmer fait l’objet d’une attention particulière cette saison, alors qu’il se remet de sa première blessure grave.
« Ça a été une période difficile pour Cole », a admis McFarlane lors de sa dernière conférence de presse. « Il a subi la première blessure sérieuse de sa carrière et il a dû apprendre à gérer cela. Je ne suis pas d’accord avec l’idée selon laquelle il ne joue pas bien. Il y a évidemment des matchs où il peut avoir plus d’impact. Mais il y a aussi eu de nombreuses occasions où il a créé beaucoup de bonnes occasions pour ses coéquipiers. Il ne peut pas contrôler si celles-ci aboutissent, il peut simplement placer le ballon là où il doit être. »
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Les difficultés liées aux blessures et au manque de régularité
Âgé de 23 ans, le joueur a été freiné par une blessure persistante à l’aine qui l’a empêché d’atteindre son niveau habituel. Cependant, McFarlane estime que son talent demeure évident et qu’il est simplement en train de retrouver naturellement son rythme.
L’entraîneur par intérim, en charge des cinq dernières rencontres de la saison de Chelsea, reste convaincu du potentiel de Palmer. Il a ajouté : « Je pense vraiment qu’il a réalisé de très bonnes performances au cours des trois derniers mois et qu’il s’agit simplement de retrouver cette régularité. Je suis vraiment satisfait de Cole. Il nous montre chaque jour son talent, son énergie et son enthousiasme pour le jeu. C’est toujours un joueur de très haut niveau, l’un des meilleurs au monde à mes yeux. »
Ambitions en Coupe du monde et rayonnement international
Alors que le sélectionneur anglais Thomas Tuchel affine ses choix en vue de la Coupe du monde, Cole Palmer entend prouver qu’il est en pleine possession de ses moyens afin d’obtenir sa place parmi les Three Lions. McFarlane est convaincu que l’attaquant polyvalent sera prêt à faire la différence dès la fin du championnat national.
« Je n'ai donc aucune inquiétude quant à la capacité de Cole à faire la différence d'ici la fin de la saison », assure McFarlane. « Et, espérons-le, lors de la Coupe du monde, dans les moments décisifs pour l'Angleterre. »
Ayant côtoyé Palmer depuis ses débuts à l’académie de Manchester City, McFarlane assure que les qualités fondamentales du joueur demeurent intacts malgré la pression du haut niveau. Il conclut : « C’est la même personne et il joue de la même manière. Nous avons tous assez observé Cole pour voir la liberté avec laquelle il évolue. Il perçoit des choses que les autres ne voient pas. »
- AFP
Sauver la saison à Stamford Bridge
Après une victoire 1-0 en demi-finale de la FA Cup contre Leeds United, qui a redonné le moral à l'équipe, l'optimisme est de retour à Chelsea. Bien que le club occupe actuellement la neuvième place de la Premier League, la finale de la FA Cup contre Manchester City et la course de fin de saison pour décrocher une place européenne constituent une motivation suffisante pour que l'équipe termine la saison en beauté.
Interrogé sur l’implication du groupe après le départ de Liam Rosenior, McFarlane a répondu : « Je ne suis pas le mieux placé pour en juger, mais j’ai été satisfait de l’investissement contre Leeds. Les joueurs sont très réceptifs aux consignes et ouverts aux ajustements. Ils ont leur propre analyse du jeu, et c’est un plaisir de travailler avec eux. Nous devons simplement nous concentrer sur le prochain match, c’est-à-dire battre Nottingham Forest, puis Liverpool à Anfield, afin d’enchaîner les victoires et grimper au classement. C’est tout ce que nous pouvons contrôler. »