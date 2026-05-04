« Il reste l'un des meilleurs ! » - Calum McFarlane fait taire les détracteurs de Cole Palmer, tandis que la star de Chelsea brigue une place avec l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde

McFarlane a balayé d’un revers les rumeurs laissant entendre que Palmer traversait une période difficile, assurant que l’attaquant anglais demeurait parmi l’élite mondiale. Figure de proue de Chelsea depuis son arrivée en provenance de Manchester City en 2023, Palmer fait l’objet d’une attention particulière cette saison, alors qu’il se remet de sa première blessure grave.

« Ça a été une période difficile pour Cole », a admis McFarlane lors de sa dernière conférence de presse. « Il a subi la première blessure sérieuse de sa carrière et il a dû apprendre à gérer cela. Je ne suis pas d’accord avec l’idée selon laquelle il ne joue pas bien. Il y a évidemment des matchs où il peut avoir plus d’impact. Mais il y a aussi eu de nombreuses occasions où il a créé beaucoup de bonnes occasions pour ses coéquipiers. Il ne peut pas contrôler si celles-ci aboutissent, il peut simplement placer le ballon là où il doit être. »