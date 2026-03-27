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« Il reste encore du chemin à parcourir » : le point sur le transfert de Bruno Guimaraes à Manchester United, alors qu’une réunion concernant le milieu de terrain de Newcastle est confirmée
Les Red Devils prennent contact avec l'entourage du Brésilien
Manchester United a désigné Guimaraes comme cible prioritaire pour mener à bien la transition de son milieu de terrain. Âgé de 28 ans, le joueur s'est révélé être une véritable révélation depuis son arrivée en Premier League, et ses qualités de leader à St James' Park ont attiré l'attention des dirigeants d'Old Trafford.
Cet intérêt va au-delà d'une simple observation, des informations en provenance du Brésil indiquant que United tire parti de ses relations solides avec l'agence du joueur. Ce transfert témoigne d'une volonté claire de trouver un successeur à long terme à Casemiro, qui quittera le club à la fin de cette saison.
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Romano confirme que des discussions de haut niveau ont eu lieu
L'expert en transferts Fabrizio Romano a confirmé qu'une rencontre entre Manchester United et les représentants de Guimaraes avait eu lieu récemment. Bien que ce contact constitue une avancée importante, Romano a précisé qu'un accord était loin d'être conclu.
« Ce que je peux confirmer, c'est que oui, une rencontre a bien eu lieu ces dernières semaines », a déclaré Romano sur sa chaîne YouTube. « Elle a eu lieu il y a déjà quelques semaines entre les agents de Bruno Guimaraes et Manchester United. C'est vrai, l'information vient du Brésil.
Une rencontre a eu lieu et Manchester United entretient de très bonnes relations avec l'agence. Bruno est représenté par l'une des plus grandes agences au monde, il est donc normal que les meilleurs clubs rencontrent les meilleurs agents. C'est tout à fait normal. Mais entre cette rencontre, la conclusion d'un accord sur les conditions personnelles, une nouvelle rencontre et la signature du joueur cet été, il reste encore un long chemin à parcourir. »
La position ferme de Newcastle concernant son joueur emblématique
Newcastle devrait repousser toute tentative de recrutement concernant son capitaine. Les Magpies considèrent Guimaraes comme le pilier de leur projet et sont réticents à l'idée de céder un atout majeur à un rival direct du top 4, d'autant plus que son contrat court encore jusqu'en 2028.
« Pour Newcastle, c'est un joueur crucial », a expliqué Romano. « [Sandro] Tonali, Bruno Guimaraes... Newcastle ne facilitera pas la tâche aux clubs intéressés, surtout pour ces deux joueurs, deux joueurs de haut niveau évoluant au même poste. »
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Autres cibles pour Manchester United
Si Guimaraes est l'un des principaux candidats pour remplacer Casemiro, les Red Devils gardent toutes les options ouvertes et examinent plusieurs profils. Le club suivrait d'ailleurs d'autres joueurs de Premier League, dont Elliot Anderson, Carlos Baleba et Adam Wharton, qui figureraient tous sur la liste des joueurs convoités par Manchester United.