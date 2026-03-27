« Il reste encore du chemin à parcourir » : le point sur le transfert de Bruno Guimaraes à Manchester United, alors qu’une réunion concernant le milieu de terrain de Newcastle est confirmée

L'expert en transferts Fabrizio Romano a confirmé qu'une rencontre entre Manchester United et les représentants de Guimaraes avait eu lieu récemment. Bien que ce contact constitue une avancée importante, Romano a précisé qu'un accord était loin d'être conclu.

« Ce que je peux confirmer, c'est que oui, une rencontre a bien eu lieu ces dernières semaines », a déclaré Romano sur sa chaîne YouTube. « Elle a eu lieu il y a déjà quelques semaines entre les agents de Bruno Guimaraes et Manchester United. C'est vrai, l'information vient du Brésil.

Une rencontre a eu lieu et Manchester United entretient de très bonnes relations avec l'agence. Bruno est représenté par l'une des plus grandes agences au monde, il est donc normal que les meilleurs clubs rencontrent les meilleurs agents. C'est tout à fait normal. Mais entre cette rencontre, la conclusion d'un accord sur les conditions personnelles, une nouvelle rencontre et la signature du joueur cet été, il reste encore un long chemin à parcourir. »