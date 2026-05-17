« Il reste d'énormes problèmes » : Roy Keane révèle que Michael Carrick a des « doutes » avant d'être nommé définitivement entraîneur de Manchester United

Interrogé sur Sky Sports après la victoire 3-2 de Manchester United face à Nottingham Forest dimanche, Keane a dressé un bilan sans concession des défis qui attendent Carrick. Malgré la qualification en Ligue des champions obtenue par l’entraîneur intérimaire, l’ancien défenseur estime que le vrai travail ne fait que commencer.

« Oui, il a été aux commandes ces derniers mois », a déclaré Keane lorsqu’on lui a demandé si Carrick méritait le poste à titre permanent. « Je pense que sa mission était de les qualifier pour la Ligue des champions, c’est fait, mais d’énormes défis les attendent. Est-il pour autant le meilleur choix possible ? On ignore quels autres entraîneurs ont été approchés. Reste qu’il a fait gagner des matchs… mais il y a toujours d’énormes problèmes à United. D’énormes problèmes. »



