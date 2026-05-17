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« Il reste d'énormes problèmes » : Roy Keane révèle que Michael Carrick a des « doutes » avant d'être nommé définitivement entraîneur de Manchester United
Keane met en garde contre les difficultés liées au recrutement et à la tactique
Interrogé sur Sky Sports après la victoire 3-2 de Manchester United face à Nottingham Forest dimanche, Keane a dressé un bilan sans concession des défis qui attendent Carrick. Malgré la qualification en Ligue des champions obtenue par l’entraîneur intérimaire, l’ancien défenseur estime que le vrai travail ne fait que commencer.
« Oui, il a été aux commandes ces derniers mois », a déclaré Keane lorsqu’on lui a demandé si Carrick méritait le poste à titre permanent. « Je pense que sa mission était de les qualifier pour la Ligue des champions, c’est fait, mais d’énormes défis les attendent. Est-il pour autant le meilleur choix possible ? On ignore quels autres entraîneurs ont été approchés. Reste qu’il a fait gagner des matchs… mais il y a toujours d’énormes problèmes à United. D’énormes problèmes. »
- AFP
L’essai concluant de Carrick devrait rapidement se traduire par une promotion.
La cote de Carrick a grimpé en flèche depuis qu’il a pris la relève de Ruben Amorim en janvier. L’ancien entraîneur de Middlesbrough a réussi à redresser une saison qui semblait partir à vau-l’eau, permettant ainsi au club de terminer à la troisième place.
Ce regain de forme aurait convaincu la direction de United que Carrick est l’homme de la situation pour diriger le club de manière permanente ; une annonce officielle est attendue dans les prochains jours.
Néanmoins, Keane se montre prudent concernant la suite du projet mancunien. « Cela fera désormais partie de ses prérogatives en matière de recrutement : attirer des joueurs, renforcer le milieu de terrain sur le plan physique et mettre un terme à la pléthore de buts encaissés. C’est désormais la situation globale qu’il doit essayer de redresser », a ajouté l’ancien capitaine de United.
« Dispose-t-il de la expérience requise ? »
La principale préoccupation de l’Irlandais concerne la façon dont Carrick va gérer les inévitables périodes de turbulences liées au poste d’entraîneur de Manchester United. Il s’interroge sur la nomination de l’ancien milieu de terrain, estimant qu’elle pourrait répondre à un besoin de stabilité plutôt qu’à une quête d’excellence au plus haut niveau.
« Les défis sont là, et il est clair que, dans les prochains mois, chaque fois qu’ils traverseront une zone de turbulences, la question se posera : a-t-il l’expérience nécessaire pour y faire face ? », a déclaré Keane.
Il a déjà entraîné Middlesbrough, effectué plusieurs passages à United ; il a sa chance et je lui souhaite bonne chance. S’il s’en sort bien, ce sera fantastique. J’émets quelques réserves, mais nous en aurons rapidement le cœur net. Sur le plan du club, c’est un choix prudent, leur précédente décision ayant clairement fait long feu. Carrick est arrivé, a rassuré tout le monde et a enchaîné quelques victoires. Pour moi, c’est le choix le plus sage, et parfois, cela n’a rien de répréhensible. »
- Getty Images Sport
Carrick a adressé un au revoir chargé d’émotion à ses supporters.
Alors que les observateurs s’interrogent encore sur sa capacité à s’imposer durablement, Michael Carrick a profité de son allocution d’après-match, à l’issue de la rencontre face à Forest à Old Trafford, pour adresser un message de gratitude à des supporters ayant traversé une saison en dents de scie.
« Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien cette saison », a déclaré le manager. « Nous apprécions les hauts, nous apprécions les bas, nous nous soutenons les uns les autres. Ce qu’il y a de mieux ici, ce sont les supporters. C’est facile de soutenir l’équipe et d’apprécier le moment quand tout va bien. Mais c’est le lien que j’ai ressenti dès mon arrivée ici, il y a 20 ans. C’est dans les moments difficiles que nous restons soudés. »