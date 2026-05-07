Sans attendre la question, Kimmich a d’emblée affirmé : « Mieux que la saison du triplé. » À l’époque, « on n’a en fait pas bien joué au football pendant six mois », rappelle-t-il, évoquant le début de saison sous Niko Kovac. « Et puis on a très bien joué au football pendant les six mois suivants », ajoute-t-il, en référence à la phase décisive sous Hansi Flick. Cette fois-ci, le FC Bayern a convaincu tout au long de l’exercice « par une constance et une manière de jouer » comme rarement auparavant.

« Des saisons comme celle-ci ne se présentent pas si souvent », a estimé Kimmich. « Cela aurait en tout cas été possible. » La qualification pour la finale, la Coupe d’Allemagne et le triplé étaient à portée de main. Les Munichois sont déjà champions et sont également en finale de la Coupe. En Ligue des champions, ils ont terminé la phase de groupes à la deuxième place, éliminé leur bête noire, le Real Madrid, puis livré un duel spectaculaire et serré en demi-finale contre le tenant du titre, le Paris Saint-Germain. Oui, cela aurait été possible.