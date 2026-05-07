Au FC Bayern, Joshua Kimmich a remporté jusqu’à présent dix titres de champion sous les ordres de huit entraîneurs différents, s’est qualifié à cinq reprises pour les demi-finales de la Ligue des champions et a couronné le tout en décrochant le triplé en 2020. Fort de ces multiples points de comparaison, son analyse historique prend tout son poids : « En onze ans au Bayern, c’est la meilleure saison que nous ayons disputée. »
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Il reste au moins une chance. Vincent Kompany et Max Eberl ont désormais des missions clairement définies au FC Bayern
Sans attendre la question, Kimmich a d’emblée affirmé : « Mieux que la saison du triplé. » À l’époque, « on n’a en fait pas bien joué au football pendant six mois », rappelle-t-il, évoquant le début de saison sous Niko Kovac. « Et puis on a très bien joué au football pendant les six mois suivants », ajoute-t-il, en référence à la phase décisive sous Hansi Flick. Cette fois-ci, le FC Bayern a convaincu tout au long de l’exercice « par une constance et une manière de jouer » comme rarement auparavant.
« Des saisons comme celle-ci ne se présentent pas si souvent », a estimé Kimmich. « Cela aurait en tout cas été possible. » La qualification pour la finale, la Coupe d’Allemagne et le triplé étaient à portée de main. Les Munichois sont déjà champions et sont également en finale de la Coupe. En Ligue des champions, ils ont terminé la phase de groupes à la deuxième place, éliminé leur bête noire, le Real Madrid, puis livré un duel spectaculaire et serré en demi-finale contre le tenant du titre, le Paris Saint-Germain. Oui, cela aurait été possible.
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Au FC Bayern, Vincent Kompany doit trouver le juste équilibre.
Dans l’ensemble, le FC Bayern n’a pas échoué par manque de buts, mais parce qu’il en a encaissé trop. Un problème d’équilibre. Rendons hommage à l’entraîneur Vincent Kompany – ce qui ravit les observateurs neutres – pour avoir maintenu sa philosophie de jeu audacieuse, basée sur une défense à quatre très haute et sur un marquage individuel. Il a raison de persévérer. Toutefois, pour viser le plus grand triomphe, quelques ajustements visant à réduire les risques sont indispensables.
Si l’attaque étincelante menée par Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz continue de marquer et de battre des records, une telle avalanche de buts encaissés finira par se payer cash.
En Bundesliga, les Bavarois ont déjà concédé trois buts à Mayence et à Heidenheim. En Ligue des champions, ils avaient été éliminés en quarts de finale la saison dernière par l’Inter Milan après avoir encaissé quatre buts, puis ont répété ce total face au Real Madrid avant de céder sous les six réalisations du PSG. Le deuxième finaliste, le FC Arsenal, n’a d’ailleurs concédé que six buts depuis le début de la compétition.
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L’équipe disposera encore d’au moins une autre chance.
Cette élimination ne marque pas un point final, mais une étape. « Gagner la Ligue des champions est aussi un parcours », rappelle le directeur sportif Max Eberl. « Nous avons tiré des enseignements l’an dernier, nous devons en appliquer les leçons cette année, puis nous repartirons à l’assaut la saison prochaine. » Un sentiment partagé par Kimmich : « Je suis dans le vestiaire et je sens que je peux encore remporter la C1 avec ce groupe. »
Avec un effectif stable, les Munichois disposent encore d’au moins une chance de remporter la C1 dans cette configuration. Aucun titulaire ne devrait partir cet été : Manuel Neuer, auteur d’un match référence contre le PSG, est sur le point de prolonger jusqu’en 2027, tandis que Konrad Laimer, dont les discussions contractuelles sont au point mort, entamera la saison avec le club bavarois, avec peut-être, in fine, une prolongation de son bail expirant en 2027.
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Au FC Bayern, Max Eberl et son équipe doivent accomplir un véritable numéro d'équilibriste.
Pour concrétiser pleinement ce potentiel de triomphe, Kompany doit peaufiner son schéma tactique et atteindre l’équilibre optimal. La direction sportive, menée par Eberl et Freund, doit parallèlement élargir l’effectif. Depuis les blessures de Serge Gnabry, Tom Bischof, Lennart Karl et Raphael Guerreiro, l’entraîneur dispose en effet de peu d’options de remplacement solides.
Or, cet indispensable élargissement de l’effectif ressemble à un véritable numéro d’équilibriste, entre la promotion encourageante des jeunes issus du centre de formation et la nécessité de réduire la masse salariale. Les départs programmés de Raphael Guerreiro, Leon Goretzka et Nicolas Jackson vers d’autres horizons obligent le club à cibler au moins un ailier (à l’image d’Anthony Gordon), un avant-centre, un milieu de terrain et un arrière latéral.
À moyen terme, la réflexion dépasse l’effectif et touche au niveau de performance : Jonas Urbig sera-t-il prêt pour succéder au gardien titulaire Neuer (40 ans) ? Combien de temps le meneur de jeu Kimmich (31 ans) et le buteur Harry Kane (32 ans) maintiendront-ils leur niveau d’excellence ? Pour l’instant, rien n’indique un déclin : ils sont en pleine forme, se blessent rarement et s’appuient davantage sur leur intelligence de jeu et leur technique que sur leur vitesse.
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Le FC Bayern remportera-t-il la Coupe d'Allemagne pour la première fois depuis 2020 ?
Avant que les grandes décisions ne soient prises, le FC Bayern peut encore conquérir un deuxième trophée après son titre de champion. Pour la première fois depuis 2020, les Munichois sont en finale de la Coupe d’Allemagne. Le 23 mai, ils défieront le VfB Stuttgart à Berlin. Un doublé viendrait couronner une saison déjà exceptionnelle.
Jamais, dans l’histoire du club, une équipe munichoise n’avait inscrit autant de buts ; rarement aussi avait-elle suscité autant de sympathie, tant par son style de jeu que par son attitude générale. Le 4-5 concédé à l’aller face au PSG restera dans les annales comme l’un des matchs les plus spectaculaires de l’histoire bavaroise. L’artisan de cette performance, l’entraîneur Vincent Kompany, a déjà prolongé son contrat jusqu’en 2029 et pourrait marquer de son empreinte une nouvelle ère de succès à Munich.