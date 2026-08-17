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« Il restait encore un peu de rouille à enlever » : Reece James admet qu'il n'est pas encore totalement apte pour la compétition après une longue pause avec Chelsea
James admet des inquiétudes concernant sa forme physique
James a déclaré qu’il devait encore se « débarrasser de la rouille » avant d’être prêt physiquement pour la compétition, après avoir bénéficié d’une pause prolongée avec Chelsea à la suite du parcours de l’Angleterre jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde. Le capitaine a disputé samedi le dernier match amical de présaison du club contre la Real Sociedad, seulement quatre semaines après son retour d’Amérique du Nord.
« La pause a été assez courte donc je me suis plutôt bien senti là-dehors, a-t-il déclaré. Les conditions étaient difficiles, il faisait extrêmement chaud, mais je me sens bien. C’est encore tôt, il y a encore un peu de rouille à faire partir, mais c’était une bonne étape. La pause a été courte, probablement plus courte que tout le monde ne l’aurait voulu, mais je suis ravi d’être de retour et la nouvelle saison va commencer très bientôt. »
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L’impact d’Alonso à Stamford Bridge
Le nouvel entraîneur Xabi Alonso a salué la semaine dernière l'impact du retour du capitaine du club autour du terrain d'entraînement. Alonso dispose de son effectif au complet pour travailler pour la première fois depuis sa prise de fonctions au début du mois de juillet, et l'Espagnol s'appuie clairement sur les qualités de leader de James pour aider à mettre en place sa philosophie.
« Cela signifie beaucoup venant d'un entraîneur et d'un ancien joueur de son calibre », a déclaré James. « J'espère pouvoir tout donner pour lui et répondre présent quand on aura le plus besoin de moi. » Le soutien du capitaine à Alonso est un signe positif pour les supporters de Chelsea, désireux de retrouver de la stabilité après une période de bouleversements.
Intégrer de nouveaux visages
L’état d’esprit positif de la capitaine vis-à-vis des nouvelles arrivées laisse penser que l’alchimie dans le vestiaire se construit malgré un programme estival chargé. « Le groupe vient tout juste de terminer la tournée de pré-saison, avec beaucoup de déplacements et beaucoup de matches, mais d’après ce que j’ai vu, tout le monde s’est bien intégré et je suis ravie du groupe », a déclaré James.
James a ajouté : « Cela ne fait que quatre ou cinq jours, c’est très court, mais jusqu’ici j’apprécie énormément et c’est pareil pour les garçons. »
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Quelle est la prochaine étape pour Chelsea ?
Chelsea lancera sa campagne de Premier League 2026-2027 contre Fulham à Craven Cottage lundi prochain. L’équipe d’Alonso visera un retour dans la course au titre après avoir terminé dixième la saison dernière, et son attention se portera désormais entièrement sur les compétitions nationales après que sa mauvaise position en championnat lors de la saison 2025-2026 l’a empêchée de se qualifier pour les compétitions européennes.
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