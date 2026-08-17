James a déclaré qu’il devait encore se « débarrasser de la rouille » avant d’être prêt physiquement pour la compétition, après avoir bénéficié d’une pause prolongée avec Chelsea à la suite du parcours de l’Angleterre jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde. Le capitaine a disputé samedi le dernier match amical de présaison du club contre la Real Sociedad, seulement quatre semaines après son retour d’Amérique du Nord.

« La pause a été assez courte donc je me suis plutôt bien senti là-dehors, a-t-il déclaré. Les conditions étaient difficiles, il faisait extrêmement chaud, mais je me sens bien. C’est encore tôt, il y a encore un peu de rouille à faire partir, mais c’était une bonne étape. La pause a été courte, probablement plus courte que tout le monde ne l’aurait voulu, mais je suis ravi d’être de retour et la nouvelle saison va commencer très bientôt. »