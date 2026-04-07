« Il relâche sa vigilance » : la presse espagnole émet des doutes sur Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich

Lors du dernier affrontement direct entre les Blancos et le Bayern, Neuer avait également été au centre de l'attention. À l'époque, après un match aller terminé sur un score de 2-2, le FCB menait 1-0 lors du match retour grâce aux superbes arrêts du gardien de 40 ans, avant qu'il ne laisse passer un tir pourtant assez anodin de Vinicius Junior à quelques minutes de la fin. L'attaquant du Real, Joselu, en a profité pour égaliser. Quelques minutes plus tard, l'Espagnol a même inscrit le but de la victoire.

L'entraîneur Vincent Kompany a toutefois récemment pris ostensiblement la défense de son numéro un et a souligné qu'il considérait toujours Neuer comme étant « au plus haut niveau ». « À 40 ans, on est encore jeune. Ce qui compte, c'est la soif de victoire », a expliqué le Belge.

Au cours de la saison actuelle, Neuer a été régulièrement absent en raison de blessures de longue durée ; c'est généralement son remplaçant, Jonas Urbig, qui a pris la relève du gardien de 40 ans. Mais ce dernier a récemment dû lui-même déclarer forfait en raison d'une blessure capsulaire contractée en sélection allemande.