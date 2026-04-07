Le gardien de but du club le plus titré d'Allemagne a ainsi fait l'objet d'un article dans le journal sportif espagnol Marca, intitulé : « Neuer baisse la garde ». On y lisait notamment que le joueur de 40 ans se rendait « à Madrid avec de nombreuses interrogations ».
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« Il relâche sa vigilance » : la presse espagnole émet des doutes sur Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich
Pour le match de Ligue des champions de mardi soir, Neuer figurait dans le onze de départ du Bayern, bien qu'il ait parfois fait figure de bouc émissaire cette saison. Lors du match aller des quarts de finale, Neuer s'est toutefois révélé décisif et a décroché le titre de meilleur joueur de la rencontre grâce à plusieurs arrêts spectaculaires. Mais tout ne lui a pas réussi.
Lors de son retour après une blessure le week-end dernier contre le SC Fribourg, il a notamment commis une erreur sur le 2-0 provisoire des locaux, en repoussant insuffisamment un corner et en dégagement le ballon directement dans les pieds de son adversaire Lucas Höler. Ce n’est que grâce à une excellente fin de match que les Munichois ont pu transformer ce retard en une victoire 3-2.
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Neuer a commis une erreur lors du dernier match du Bayern contre le Real Madrid
Lors du dernier affrontement direct entre les Blancos et le Bayern, Neuer avait également été au centre de l'attention. À l'époque, après un match aller terminé sur un score de 2-2, le FCB menait 1-0 lors du match retour grâce aux superbes arrêts du gardien de 40 ans, avant qu'il ne laisse passer un tir pourtant assez anodin de Vinicius Junior à quelques minutes de la fin. L'attaquant du Real, Joselu, en a profité pour égaliser. Quelques minutes plus tard, l'Espagnol a même inscrit le but de la victoire.
L'entraîneur Vincent Kompany a toutefois récemment pris ostensiblement la défense de son numéro un et a souligné qu'il considérait toujours Neuer comme étant « au plus haut niveau ». « À 40 ans, on est encore jeune. Ce qui compte, c'est la soif de victoire », a expliqué le Belge.
Au cours de la saison actuelle, Neuer a été régulièrement absent en raison de blessures de longue durée ; c'est généralement son remplaçant, Jonas Urbig, qui a pris la relève du gardien de 40 ans. Mais ce dernier a récemment dû lui-même déclarer forfait en raison d'une blessure capsulaire contractée en sélection allemande.