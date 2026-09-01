Lamine Yamal, la star du Barça, a remporté le trophée de meilleur joueur du championnat espagnol lors de la saison passée 2025-2026, décerné par l'association des footballeurs espagnols, pour la deuxième saison consécutive, lors d'une cérémonie organisée mardi soir dans la capitale Madrid.

Yamal a assisté à la cérémonie de consécration, avant de s'adresser aux médias en zone mixte, exprimant ses sentiments à l'égard de ce trophée ainsi qu'un certain nombre de dossiers relatifs au Barça, en plus d'évoquer son niveau actuel et ses ambitions avec l'équipe.