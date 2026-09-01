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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Il refuse la comparaison avec le trio du Real : Yamal remporte le trophée du meilleur joueur de la Liga

FC Barcelone vs Rayo Vallecano
FC Barcelone
Rayo Vallecano
LaLiga
L. Yamal
Real Madrid
Espagne

« ... nous voulons tout gagner »

Lamine Yamal, la star du Barça, a remporté le trophée de meilleur joueur du championnat espagnol lors de la saison passée 2025-2026, décerné par l'association des footballeurs espagnols, pour la deuxième saison consécutive, lors d'une cérémonie organisée mardi soir dans la capitale Madrid.

Yamal a assisté à la cérémonie de consécration, avant de s'adresser aux médias en zone mixte, exprimant ses sentiments à l'égard de ce trophée ainsi qu'un certain nombre de dossiers relatifs au Barça, en plus d'évoquer son niveau actuel et ses ambitions avec l'équipe.

  • Joie après le trophée

    Yamal a déclaré au sujet de l'obtention de ce trophée, selon le journal espagnol AS : « Je suis très heureux d'être ici. Toute récompense est la bienvenue, surtout lorsqu'elle vient d'un vote de mes collègues joueurs. Les gens parlent beaucoup de ce qui m'arrive, mais honnêtement, je suis heureux et je profite de tout. »

    Cette distinction pour Yamal intervient dans le sillage d'un début de saison solide, après avoir inscrit deux buts lors de ses trois premiers matchs de Liga.


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  • L'attaque du Barça ou celle du Real ?

    Interrogé sur la possibilité de voir l'Argentin Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, rejoindre le Barça lors du mercato estival sur le point de se terminer, Yamal a déclaré : « Pour l'instant, nous réalisons de belles performances et nous n'avons pas besoin de davantage d'attaquants. Julian est un joueur formidable, mais je suis satisfait de l'effectif que nous avons. »

    Et lorsqu'on lui a demandé si le trio offensif du Barça était meilleur que celui du Real Madrid, Yamal a refusé d'entrer dans la comparaison, en disant : « Ce n'est pas le lieu d'une rivalité. Mais nous voulons tout gagner. »

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  • L'objectif du Rayo et l'ambition de la Ligue des champions

    L'ailier espagnol a évoqué son but remarquable face au Rayo Vallecano, déclarant : « Cela signifiait beaucoup pour moi. Marquer avec le club qui représente ma vie me rend très heureux. »



    Yamal a également confirmé son sentiment de progression constante, expliquant : « Oui, je sens que je progresse. J'aurais eu un problème si ce n'était pas le cas. Je suis encore très jeune, j'écoute toujours et j'essaie de m'améliorer. » La star du Barça a conclu ses propos en dévoilant sa plus grande ambition : « Je veux gagner la Ligue des champions. Désolé, Alex Baena. »

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