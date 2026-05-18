« Il réalise alors qu’il ne peut pas le dire » : un soupçon explosif plane sur la décision du sélectionneur national Julian Nagelsmann concernant Manuel Neuer

Ces derniers jours, les spéculations allaient bon train sur un possible retour du joueur de 40 ans du FC Bayern Munich en équipe nationale allemande pour la Coupe du monde à venir. Invité samedi sur la chaîne ZDF, Julian Nagelsmann a botté en touche et renvoyé tout le monde à l’annonce officielle du groupe, fixée à jeudi.

« Peut-être voulait-il annoncer que Manuel Neuer était le nouveau numéro un, puis il s'est blessé contre Cologne. Et là, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le dire », a déclaré Hitzlsperger sur la chaîne BR. Lors de la dernière journée de Bundesliga, Neuer avait de nouveau dû être remplacé en raison de problèmes au mollet. Au cours de la saison en cours, il avait déjà dû faire une pause à deux reprises en raison de blessures au mollet.