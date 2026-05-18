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Daniel Buse

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« Il réalise alors qu’il ne peut pas le dire » : un soupçon explosif plane sur la décision du sélectionneur national Julian Nagelsmann concernant Manuel Neuer

Coupe du monde
Allemagne
M. Neuer
J. Nagelsmann
Bayern Munich
Bundesliga

Selon l’ancien international allemand Thomas Hitzlsperger, la blessure au mollet de Manuel Neuer a contraint le sélectionneur Julian Nagelsmann à repousser l’annonce du retour du gardien, qui était initialement prévue pour ce week-end.

Ces derniers jours, les spéculations allaient bon train sur un possible retour du joueur de 40 ans du FC Bayern Munich en équipe nationale allemande pour la Coupe du monde à venir. Invité samedi sur la chaîne ZDF, Julian Nagelsmann a botté en touche et renvoyé tout le monde à l’annonce officielle du groupe, fixée à jeudi. 

« Peut-être voulait-il annoncer que Manuel Neuer était le nouveau numéro un, puis il s'est blessé contre Cologne. Et là, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le dire », a déclaré Hitzlsperger sur la chaîne BR. Lors de la dernière journée de Bundesliga, Neuer avait de nouveau dû être remplacé en raison de problèmes au mollet. Au cours de la saison en cours, il avait déjà dû faire une pause à deux reprises en raison de blessures au mollet. 

  • Nagelsmann a connu « un peu de malchance » avec la blessure de Neuer, puis a reconnu : « Mais une préparation idéale, c’est autre chose. » Après le départ du capitaine allemand et l’indisponibilité de Marc-André ter Stegen, le sélectionneur avait désigné Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim) comme nouveau numéro un pour la Coupe du monde. Toutefois, il semble désormais que l’on cherche à convaincre Manuel Neuer de faire son retour. 

    Hitzlsperger estime lui aussi que la communication de Nagelsmann – et pas seulement dans le cas de Neuer – pourrait être améliorée : « J’ai souvent lu ces derniers jours le mot “danse sur des œufs”. Je pense que cela rend bien l’idée. En fait, on s’attend à ce que ce ne soient que des professionnels à l’œuvre – y compris en matière de communication », a-t-il déclaré. 

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  • THOMAS HITZLSPERGER IMAGO / Brauer-Fotoagentur

    Nagelsmann est critiqué, notamment pour sa gestion du cas Undav.

    Julian Nagelsmann s’était déjà attiré les foudres des observateurs pour sa gestion de l’attaquant stuttgartois Deniz Undav, qu’il avait publiquement cantonné au rôle de super-sub. « Remettre en question Undav après un but décisif et affirmer qu’il n’aurait pas marqué s’il avait commencé la rencontre me laisse perplexe. Il existait d’autres façons de gérer la situation. On a l’impression qu’il affaiblit lui-même l’équipe, et cela n’a aucun sens », a analysé Hitzlsperger. 

    S’adressant directement au sélectionneur national, il a ajouté : « Ce serait bénéfique qu’il s’entoure de conseillers avisés. En repensant aux derniers mois, je dirais que les conseils n’ont pas porté leurs fruits. » 

  • Les matchs de l'Allemagne lors de la Coupe du monde :

    14 juin, 19 hAllemagne - Curaçao 
    20 juin à 22 hAllemagne - Côte d’Ivoire
    25 juin à 22 hÉquateur - Allemagne 
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