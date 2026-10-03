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« Il rayonne de joie ! » : Mark van Bommel met Kevin De Bruyne en avant après la victoire contre la Turquie
Van Bommel mène la Belgique à la victoire malgré quelques moments de relâchement
Le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a célébré une convaincante victoire 3-0 contre la Turquie en Ligue des nations A de l’UEFA au stade Maurice Dufrasne de Liège. Un doublé de Kevin De Bruyne et une tête tardive du remplaçant Romelu Lukaku ont assuré trois points vitaux à la Belgique.
Cette victoire porte la Belgique à six points dans le groupe A, juste derrière le leader du groupe, la France.
Van Bommel a souligné que, si le score final était confortable, le match avait connu des périodes chaotiques.
- ANP
L'entraîneur principal met en avant l'envie et la forme de buteur de De Bruyne
S'exprimant après le match, Van Bommel a réservé de grands éloges à son capitaine, qui a inscrit son 201e but en carrière durant la rencontre. L'entraîneur a mis en avant l'envie de De Bruyne de disputer chaque match et la manière dont son énergie positive tire le reste de l'équipe vers le haut.
Van Bommel a souligné que le bonheur de De Bruyne sur le terrain se traduit directement par des moments décisifs.
« Kevin De Bruyne veut toujours jouer, a déclaré Van Bommel. L'Italie, la France, aujourd'hui. Il est dans une très bonne dynamique. Il rayonne de joie, et cela se voit dans les buts qu'il marque. »
L’entraîneur néerlandais analyse les pertes de possession et les phases de contrôle
Malgré cet écart de trois buts, Van Bommel a admis que la Belgique avait parfois manqué de rigueur dans la conservation du ballon, ce qui a permis à la Turquie de garder espoir en transition. Il a toutefois insisté sur le fait que le bloc défensif de son équipe avait fait en sorte que la victoire ne soit jamais réellement menacée.
La Turquie n’a pas su convertir ses temps forts, ce qui la laisse dernière du groupe sans le moindre point.
Van Bommel reste concentré sur l’idée d’affiner le contrôle tactique de la Belgique lors des prochains matches.
« Je suis très satisfait de cette victoire 3-0 », a ajouté Van Bommel. « Nous avons parfois été brouillons dans l’utilisation du ballon et donné à l’adversaire le sentiment qu’il pouvait se créer des occasions. C’était un match qui allait d’un but à l’autre, et nous n’avons pas été assez maîtres de ces phases-là. Nous les avons laissés dans le match pendant longtemps, même si je n’ai jamais eu le sentiment que nous risquions de perdre. »
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La Belgique prend de l’élan à mesure que sa campagne de Ligue des nations progresse
Van Bommel et son groupe se tournent désormais vers leurs matches restants du groupe A, alors qu'ils visent la première place du classement. Le technicien belge entend maintenir des standards tactiques élevés tout en continuant à intégrer les plus jeunes membres de l'effectif aux côtés des cadres.
La Turquie se concentre désormais sur l'objectif de mettre fin à sa série de trois défaites de suite lors de sa prochaine sortie.
La Belgique vise à s'appuyer sur son solide départ lors de la prochaine fenêtre internationale.
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