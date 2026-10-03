Le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a célébré une convaincante victoire 3-0 contre la Turquie en Ligue des nations A de l’UEFA au stade Maurice Dufrasne de Liège. Un doublé de Kevin De Bruyne et une tête tardive du remplaçant Romelu Lukaku ont assuré trois points vitaux à la Belgique.

Cette victoire porte la Belgique à six points dans le groupe A, juste derrière le leader du groupe, la France.

Van Bommel a souligné que, si le score final était confortable, le match avait connu des périodes chaotiques.