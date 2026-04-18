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« Il présente encore des lacunes » : Senne Lammens a été informé sans détour qu’il ne répondait pas aux standards exigés par Manchester United, en amont de son retour très attendu en Ligue des champions
D’une signature de dernière minute à un choix de premier ordre
L’ascension de Lammens vers la place de titulaire a surpris. Manchester United l’a recruté en toute fin de mercato, après les débuts catastrophiques d’André Onana et d’Altay Bayindir. Initialement prévu pour stimuler la concurrence, le gardien belge a rapidement convaincu le staff technique et s’est imposé comme numéro un incontesté. Ses performances régulières ont poussé Onana vers un prêt à Trabzonspor, tandis que Bayindir s’est retrouvé spectateur sur le banc. Recruté l’été dernier en provenance du Royal Antwerp pour 18 millions de livres sterling, Lammens a enchaîné les titularisations sous les ordres de Ruben Amorim puis de Carrick. Reste que toutes ses performances ne font pas l’unanimité.
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Meulens s’interroge sur les compétences de Lammens
L’ancien entraîneur adjoint du club, René Meulensteen, a exprimé des réserves sur l’avenir à long terme de Senne Lammens comme gardien numéro un. S’exprimant auprès de BetGoat, Meulensteen a livré un constat sans détour sur les capacités actuelles du joueur de 23 ans. « Même si Senne Lammens s’en est bien sorti, il n’a pas encore le niveau que Manchester United exige en matière de personnalité, de leadership et sur certains aspects de son jeu de gardien », a-t-il expliqué. « Je pense qu’il reste des faiblesses. En outre, vous ne jouez pas en Europe pour le moment, ce qui représente un tout autre défi lorsque l’on doit affronter de grandes équipes en Ligue des champions. Pour moi, toutes les grandes équipes qui ont remporté des trophées avaient un gardien exceptionnel, un gardien absolument exceptionnel. »
Roefs, la star de Sunderland, récolte les louanges.
Il est intéressant de noter que Meulensteen cite Robin Roefs, le gardien de Sunderland, comme l’un des joueurs qui s’est véritablement distingué cette saison. Roefs a joué un rôle déterminant dans la course des Black Cats pour terminer dans la première moitié du classement de la Premier League, même si Meulensteen reconnaît la différence considérable entre jouer pour Sunderland et répondre aux attentes du Theatre of Dreams.
« Robin Roefs a réalisé une excellente première saison en Premier League », a noté le Néerlandais. « Mais jouer pour Sunderland est un défi complètement différent de celui de jouer pour Manchester United. Il est très bon. Je le connais depuis ses débuts aux Pays-Bas, au NEC Nimègue, et il a su s’imposer de manière impressionnante chez les Black Cats. Sunderland réalise une saison remarquable. Il faut saluer le travail des dirigeants et du staff, car leur politique de recrutement a été judicieuse et ils ont trouvé le bon entraîneur pour mettre en place le bon système. »
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Un grand match contre Chelsea se profile
Pour Lammens, l’occasion de faire taire ses détracteurs se présente ce week-end. Actuellement troisième de la Premier League, Manchester United affronte Chelsea dans un match décisif pour la qualification en Ligue des champions. Une grande performance samedi soir lui permettrait de prouver qu’il peut assumer le poids du maillot et répondre aux exigences de leadership pointées par ses critiques.