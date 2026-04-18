Il est intéressant de noter que Meulensteen cite Robin Roefs, le gardien de Sunderland, comme l’un des joueurs qui s’est véritablement distingué cette saison. Roefs a joué un rôle déterminant dans la course des Black Cats pour terminer dans la première moitié du classement de la Premier League, même si Meulensteen reconnaît la différence considérable entre jouer pour Sunderland et répondre aux attentes du Theatre of Dreams.

« Robin Roefs a réalisé une excellente première saison en Premier League », a noté le Néerlandais. « Mais jouer pour Sunderland est un défi complètement différent de celui de jouer pour Manchester United. Il est très bon. Je le connais depuis ses débuts aux Pays-Bas, au NEC Nimègue, et il a su s’imposer de manière impressionnante chez les Black Cats. Sunderland réalise une saison remarquable. Il faut saluer le travail des dirigeants et du staff, car leur politique de recrutement a été judicieuse et ils ont trouvé le bon entraîneur pour mettre en place le bon système. »