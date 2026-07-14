Alors que les « Three Lions » peaufinent leur préparation avant le grand match décisif à Atlanta, une grande partie des discussions tactiques porte sur la manière de contenir un Messi vieillissant mais toujours redoutable.

Silvestre, qui a croisé la route de la légende argentine lors de sa carrière en Ligue des champions, estime que la communication au sein de la défense sera l’élément clé. Il met en garde : l’Angleterre ne doit surtout pas relâcher sa vigilance, même lorsque le joueur de 39 ans paraît en retrait.

« L’Angleterre peut gagner si elle maîtrise le match et maîtrise Messi. C’est la clé de voûte. Je ne parle pas de le marquer à la culotte, mais il faut rester vigilant même quand il marche, car c’est à ce moment qu’il prépare son coup de génie, qu’il analyse sa prochaine action », a expliqué Silvestre dans le podcast « Could It Be Coming Home ».

Il insiste : la défense à quatre doit dialoguer sans relâche avec le milieu de terrain pour pister les déplacements de l’Argentin entre les lignes, car son « accélération sur les cinq ou six premiers yards » demeure une arme fatale.