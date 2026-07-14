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« Il prépare son coup de génie » : l’action de Lionel Messi dont l’Angleterre doit se méfier, selon une ancienne star de Manchester United et d’Arsenal qui explique aux « Three Lions » comment contenir la légende argentine en demi-finale de la Coupe du monde
Le plan de jeu de Silvestre pour stopper la série du GOAT
Alors que les « Three Lions » peaufinent leur préparation avant le grand match décisif à Atlanta, une grande partie des discussions tactiques porte sur la manière de contenir un Messi vieillissant mais toujours redoutable.
Silvestre, qui a croisé la route de la légende argentine lors de sa carrière en Ligue des champions, estime que la communication au sein de la défense sera l’élément clé. Il met en garde : l’Angleterre ne doit surtout pas relâcher sa vigilance, même lorsque le joueur de 39 ans paraît en retrait.
« L’Angleterre peut gagner si elle maîtrise le match et maîtrise Messi. C’est la clé de voûte. Je ne parle pas de le marquer à la culotte, mais il faut rester vigilant même quand il marche, car c’est à ce moment qu’il prépare son coup de génie, qu’il analyse sa prochaine action », a expliqué Silvestre dans le podcast « Could It Be Coming Home ».
Il insiste : la défense à quatre doit dialoguer sans relâche avec le milieu de terrain pour pister les déplacements de l’Argentin entre les lignes, car son « accélération sur les cinq ou six premiers yards » demeure une arme fatale.
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Les statistiques de marche qui défient toute logique
Si certains peuvent considérer qu’un joueur qui marche est le signe d’un déclin physique, les données suggèrent qu’il s’agit d’un choix tactique mûrement réfléchi. Des statistiques stupéfiantes ont révélé que Messi a parcouru 47 % de la distance totale qu’il a couverte au cours de ce tournoi en marchant.
Cette gestion de l’énergie lui permet de rester frais pour les sprints explosifs et les passes décisives qui l’ont aidé à rester au coude à coude avec Kylian Mbappé dans la course au Soulier d’or.
Silvestre, qui a lui-même tenté de contenir le petit génie, en témoigne : « J’ai joué contre Messi. Par moments, il disparaît. Il se fond dans une zone et on l’oublie. Il faut alors communiquer plus que d’habitude. Pour la défense à quatre, c’est crucial : il faut se parler pour savoir s’il va se décaler à droite ou à gauche, et la liaison avec le milieu de terrain doit être permanente. »
Avec son effectif vieillissant, l’Argentine offre à l’Angleterre un motif d’espoir.
Malgré le palmarès de l’Argentine, tenante du titre et spécialiste des compétitions internationales, Silvestre estime que l’équipe a perdu de sa superbe par rapport à celle qui a triomphé au Qatar. Il souligne que la tendance de Scaloni à aligner un onze de départ stable et vieillissant pourrait se payer cash, surtout après plusieurs matches à élimination directe éprouvants, souvent prolongés.
« L’Argentine ressemble à ce qu’elle était il y a près de quatre ans, mais pas tout à fait, car c’est une équipe qui vieillit », observe le Français. « C’est une équipe que l’Angleterre devrait battre cette année. Ce n’est pas l’équipe d’il y a quatre ans. Je pense notamment à la condition physique : ils ont disputé beaucoup de prolongations et, à un moment donné, ils finiront par être fatigués, car ils ne font pas beaucoup tourner leur effectif. Ce sont toujours les mêmes onze qui débutent le match, c’est donc une tâche plus facile qu’il y a quatre ans. »
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Le facteur « porte-bonheur » de l’Albiceleste
Alors que Silvestre s’attarde sur les aspects physiques et tactiques, l’Angleterre doit aussi tenir compte des présages historiques liés à la désignation des arbitres. La FIFA a confirmé que l’arbitre américain Ismail Elfath dirigera la demi-finale, une nomination qui interpelle, Messi affichant un bilan parfait dans les matchs où ce juge de la MLS a officié. Elfath était par ailleurs quatrième arbitre lors de la finale de la Coupe du monde 2022, renforçant encore son association aux récents triomphes argentins.
Néanmoins, Silvestre parie sur une qualification de l’Angleterre pour une finale de rêve contre sa France natale. Pour lui, l’Argentine « sait accélérer le jeu quand il le faut et le ralentir aussi », mais il affirme que la sélection actuelle des Three Lions possède les atouts nécessaires pour briser l’emprise sud-américaine sur le trophée. « Une finale France-Angleterre serait une belle affiche, car on en a assez d’affronter l’Argentine – encore faut-il que l’Angleterre les batte d’abord ! »
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