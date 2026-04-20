À la Säbener Straße, le joueur de 26 ans est apprécié pour ses qualités sportives et humaines, mais le club se tiendrait prêt à négocier si une offre de transfert intéressante était déposée par un club convoiteur.

Outre Ito, le rapport évoque également son partenaire en défense centrale, Min-Jae Kim, comme deuxième candidat au départ. Ces derniers mois, le Sud-Coréen a été régulièrement annoncé sur le départ, principalement vers des clubs italiens.

Si les deux hommes venaient à partir cet été, le club bavarois devrait se montrer actif sur le marché des transferts : outre les deux défenseurs centraux titulaires Jonathan Tah et Dayot Upamecano, seul Josip Stanisic serait alors disponible pour renforcer la charnière centrale.