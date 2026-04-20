Selon Sky, le défenseur central Hiroki Ito figurerait parmi les joueurs autorisés à quitter le club allemand, détenteur du record de titres, lors du mercato estival, dès lors qu’une offre de transfert appropriée parviendrait à la direction sportive.
Traduit par
Il pourrait quitter le club cet été. Un départ inattendu se profile au FC Bayern Munich
À la Säbener Straße, le joueur de 26 ans est apprécié pour ses qualités sportives et humaines, mais le club se tiendrait prêt à négocier si une offre de transfert intéressante était déposée par un club convoiteur.
Outre Ito, le rapport évoque également son partenaire en défense centrale, Min-Jae Kim, comme deuxième candidat au départ. Ces derniers mois, le Sud-Coréen a été régulièrement annoncé sur le départ, principalement vers des clubs italiens.
Si les deux hommes venaient à partir cet été, le club bavarois devrait se montrer actif sur le marché des transferts : outre les deux défenseurs centraux titulaires Jonathan Tah et Dayot Upamecano, seul Josip Stanisic serait alors disponible pour renforcer la charnière centrale.
- Getty Images
Le Bayern Munich s’intéresserait-il à Nico Schlotterbeck ?
Le Bayern Munich s’est déjà intéressé à Nico Schlotterbeck, mais le recrutement du défenseur s’annonce complexe et onéreux depuis la prolongation de son contrat avec le BVB.
Si le défenseur central dispose bien d’une clause de départ activable après la Coupe du monde, le FC Bayern ne figurerait pas parmi les clubs autorisés à l’utiliser, selon les médias.
Les discussions devraient donc se dérouler directement avec le BVB, qui n’a guère intérêt à ouvrir un front supplémentaire dans son effectif à quelques semaines de la clôture du mercato.
- Getty Images
Ito, freiné par de nombreuses blessures au Bayern
Ito évolue au FC Bayern depuis 2024. Recruté cet été-là en provenance du VfB Stuttgart pour 23,5 millions d’euros, le Japonais n’a pas encore réussi à s’imposer en équipe première, principalement en raison de problèmes de blessures à répétition.
Cette saison, il compte 19 apparitions toutes compétitions confondues, pour un but marqué et deux passes décisives.