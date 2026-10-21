Ce jugement élogieux intervient après douze mois remarquables au cours desquels le milieu de terrain a remporté la Coupe du monde avec son pays durant l’été, ainsi que le championnat de France et la Ligue des champions avec son club.

Soulignant son palmarès et son importance dans le onze de départ de Luis Enrique, Cole a ajouté : « Il a tout gagné dans le football, la Ligue des champions, il fait son travail, il est toujours dans l’équipe. Et ce que je dirais, c’est qu’ils semblent plus forts quand il joue. »

Recruté en provenance de Naples en 2022, il a inscrit mardi soir son 18e but en 178 matches avec le club de la capitale française. Depuis son arrivée chez ce poids lourd de la Ligue 1, il a remporté quatre titres de champion, deux Coupes de France, trois Trophées des champions, deux Ligues des champions, deux Supercoupes de l’UEFA et une Coupe intercontinentale de la FIFA.