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« Il pourrait être le joueur le plus sous-estimé de tous les temps » : Joe Cole encense Fabian Ruiz, la star du PSG qui a scellé une victoire palpitante 4-2 contre le FC Barcelone en Ligue des champions
Un consultant anglais fait l’éloge d’un milieu de terrain espagnol
Cole a qualifié Ruiz de l’un des joueurs les plus sous-estimés de l’histoire du football, saluant ses efforts inlassables avec les Parisiens et l’Espagne au cours de l’année écoulée. Le milieu de terrain polyvalent a assuré la victoire aux champions d’Europe en titre à la 86e minute en reprenant un centre au second poteau pour leur donner deux buts d’avance. Xavi Espart avait auparavant égalisé à la 55e minute, après l’ouverture du score de Desire Doue à la 38e.
- AFP
Un but en fin de match décide du sort d’une rencontre haletante
Après cette égalisation, 14 minutes haletantes ont vu les deux poids lourds se rendre coup pour coup et inscrire quatre autres buts. Lucas Hernandez a redonné l’avantage aux locaux à la 72e minute, avant que Lamine Yamal n’égalise à la 79e. Vitinha, autre milieu de terrain peu reconnu, a marqué à la 81e minute, puis Ruiz a scellé la victoire.
Revenant sur le but décisif et sur l’influence plus générale de l’Espagnol lors de son intervention comme consultant pour TNT Sports, Cole a déclaré : « Ils ont plié le match. [Il] pourrait être le joueur le plus sous-estimé de tous les temps. »
Un palmarès impressionnant témoigne de son pedigree
Ce jugement élogieux intervient après douze mois remarquables au cours desquels le milieu de terrain a remporté la Coupe du monde avec son pays durant l’été, ainsi que le championnat de France et la Ligue des champions avec son club.
Soulignant son palmarès et son importance dans le onze de départ de Luis Enrique, Cole a ajouté : « Il a tout gagné dans le football, la Ligue des champions, il fait son travail, il est toujours dans l’équipe. Et ce que je dirais, c’est qu’ils semblent plus forts quand il joue. »
Recruté en provenance de Naples en 2022, il a inscrit mardi soir son 18e but en 178 matches avec le club de la capitale française. Depuis son arrivée chez ce poids lourd de la Ligue 1, il a remporté quatre titres de champion, deux Coupes de France, trois Trophées des champions, deux Ligues des champions, deux Supercoupes de l’UEFA et une Coupe intercontinentale de la FIFA.
- ZUMA Press Wire
Un joueur régulier, pilier de la défense du titre
En s’imposant face à leurs visiteurs catalans, le PSG empoche trois points précieux dans sa quête d’un nouveau titre continental lors de la phase de ligue. Ruiz devrait à nouveau être chargé de stabiliser le milieu de terrain d’Enrique lorsque le champion de France retrouvera la Ligue 1 ce week-end. De son côté, Barcelone doit vite se ressaisir après son revers à Paris, avant ses prochaines échéances nationales et européennes.
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