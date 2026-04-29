À ce jour, le latéral droit a été sacré champion en Premier League (avec Manchester City en 2020/21 et 2021/22), en Bundesliga (avec le Bayern Munich en 2022/23) et en Serie A (avec la Juventus en 2018/19). Au niveau national, il a également conquis le championnat portugais avec Benfica en 2014, la Ligue des champions avec Manchester City en 2023, ainsi que la Ligue des Nations avec la sélection portugaise en 2019.

Des cadors comme Zlatan Ibrahimović, Arjen Robben et Kingsley Coman ont également brillé dans trois des cinq grands championnats européens. Tout comme Cancelo, les deux derniers ont porté le maillot du Bayern Munich, à la Säbener Straße.