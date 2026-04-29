Si, comme prévu, l’international portugais remporte LaLiga avec le FC Barcelone, il décrochera son quatrième titre dans l’un des cinq grands championnats européens. Avant Cancelo, aucun joueur n’avait accompli cet exploit.
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Il pourrait bien distancer Arjen Robben et Zlatan Ibrahimovic : l’ex-latéral du Bayern, João Cancelo, est à deux doigts d’un record historique dès ce week-end
À ce jour, le latéral droit a été sacré champion en Premier League (avec Manchester City en 2020/21 et 2021/22), en Bundesliga (avec le Bayern Munich en 2022/23) et en Serie A (avec la Juventus en 2018/19). Au niveau national, il a également conquis le championnat portugais avec Benfica en 2014, la Ligue des champions avec Manchester City en 2023, ainsi que la Ligue des Nations avec la sélection portugaise en 2019.
Des cadors comme Zlatan Ibrahimović, Arjen Robben et Kingsley Coman ont également brillé dans trois des cinq grands championnats européens. Tout comme Cancelo, les deux derniers ont porté le maillot du Bayern Munich, à la Säbener Straße.
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Le FC Barcelone pourrait être sacré champion ce week-end
Le joueur de 31 ans pourrait bientôt creuser l’écart, car le Barça se dirige vers un nouveau titre de champion d’Espagne avant même la dernière journée. Après 33 journées sur 38, les hommes de Hansi Flick disposent de neuf points d’avance sur leur plus proche poursuivant, le Real Madrid.
Le scénario le plus rapide pourrait se concrétiser dès samedi : une victoire des hommes de Flick sur la pelouse du CA Osasuna, combinée à une défaite du Real face à l’Espanyol, offrirait immédiatement le titre aux Blaugrana et le record à Cancelo.
Plus probablement, le sacre interviendra une semaine plus tard, le 10 mai, lors du Clásico face au Real.
Joao Cancelo restera-t-il au FC Barcelone ?
Pour Cancelo, ce serait l’apogée d’un deuxième passage chez les Catalans. Il avait déjà passé la saison 2023/24 en prêt au Camp Nou, mais, à l’époque, Barcelone était rentré bredouille. En janvier de cette année, le club blaugrana a de nouveau recruté ce défenseur polyvalent, en quête de renforts défensifs.
Son avenir au-delà de cette saison demeure incertain : sous contrat avec le club saoudien d’Al-Hilal jusqu’en 2027, il avait été recruté 25 millions d’euros auprès de Manchester City il y a deux ans. Selon le journal « Die Sport », Flick souhaite le conserver et a donné son feu vert à une prolongation.
Deux conditions sont toutefois attachées à ce projet : obtenir l’accord d’Al-Hilal (ce qui semble acquis, le club saoudien ne comptant plus sur lui) et accepter une baisse significative de son salaire annuel de 12 millions d’euros, Barcelona restant contraint par ses difficultés financières.
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Les statistiques de João Cancelo au FC Barcelone cette saison
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