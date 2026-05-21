Initialement, Nagelsmann devait dévoiler le 12 mai la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a toutefois reporté cette annonce de neuf jours et a justifié ce choix ce jeudi, immédiatement après avoir révélé la composition du groupe.
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« Il possède toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. » Julian Nagelsmann fait l'éloge d'un joueur encore incertain pour la sélection allemande
Initialement, Nagelsmann devait dévoiler le 12 mai la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a toutefois reporté cette annonce de neuf jours, et il a justifié ce choix ce jeudi, immédiatement après la publication du groupe.
Ce report visait principalement à offrir aux joueurs blessés ou en reprise une chance de retrouver leur forme optimale. Le sélectionneur a cité comme exemples l’attaquant de Gladbach Tim Kleindienst et Felix Nmecha, du BVB. Si Kleindienst, malgré son retour de blessure, n’a pas été retenu, Nmecha a convaincu après avoir soigné une rupture du ligament latéral. Entré en jeu comme remplaçant contre l’Eintracht Francfort il y a près de deux semaines, il a immédiatement impressionné le sélectionneur.
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Nagelsmann à propos de Nmecha : « Nous avons déjà recruté un joueur de classe mondiale. »
L’entraîneur a expliqué : « Felix a simplement bien travaillé et continué à s’entraîner, même pendant sa phase de rééducation. Il a reconstruit sa musculature et gagné une stabilité remarquable au niveau du genou, bien supérieure à ce qu’il avait auparavant. Lorsqu’il a enfin retrouvé les terrains pour une vingtaine de minutes, j’étais en tribune et j’ai immédiatement été frappé : après neuf semaines d’absence, sa première action a été un pivot suivi d’un dribble fulgurant de 40 mètres. À cet instant, j’ai su : « OK, il est de retour. »
Nmecha a confirmé cette impression lors de la dernière journée de Bundesliga, marquée par la victoire 2-0 de Dortmund sur le Werder Brême : « Lors du dernier match, il a tout donné pendant 90 minutes. Il a très bien géré cela aussi. » Le joueur de 25 ans est « un élément de haut niveau qui possède toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il regorge de talent, de vitesse et de dynamisme. Il est en pleine santé, en pleine forme, sans aucun souci, et il va nous apporter énormément pour réaliser un bon tournoi. »
Nagelsmann conclut : « Nous avons déjà gagné un joueur de classe mondiale. Pour lui, le report de la sélection était la bonne décision. »
Depuis ses débuts en sélection à l’automne 2023, il a disputé six matches internationaux (un but). Au milieu de terrain, il postule pour l’une des deux places disponibles aux côtés d’Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) et Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
Voici l’effectif allemand pour la Coupe du monde
Poste Joueur Club Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim Mais Manuel Neuer FC Bayern Munich Mais Alexander Nübel VfB Stuttgart Défense Waldemar Anton Borussia Dortmund Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion Défense Joshua Kimmich FC Bayern Munich Défenseur Felix Nmecha Borussia Dortmund Défenseur Felix Pavlovic FC Bayern Munich Défenseur David Raum RB Leipzig Défenseur Antonio Rüdiger Real Madrid Défenseur Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Défenseur Angelo Stiller, VfB Stuttgart. VfB Stuttgart Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich Défenseur Malick Thiaw Newcastle United Attaquant Nadiem Amiri Mayence 05 Attaquant Maximilian Beier Borussia Dortmund Attaquant Leon Goretzka FC Bayern Munich Attaquant Kai Havertz FC Arsenal Attaquant Lennart Karl FC Bayern Munich Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart Attaquant Jamal Musiala FC Bayern Munich Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool Attaquant Nick Woltemade Newcastle United