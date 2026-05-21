L’entraîneur a expliqué : « Felix a simplement bien travaillé et continué à s’entraîner, même pendant sa phase de rééducation. Il a reconstruit sa musculature et gagné une stabilité remarquable au niveau du genou, bien supérieure à ce qu’il avait auparavant. Lorsqu’il a enfin retrouvé les terrains pour une vingtaine de minutes, j’étais en tribune et j’ai immédiatement été frappé : après neuf semaines d’absence, sa première action a été un pivot suivi d’un dribble fulgurant de 40 mètres. À cet instant, j’ai su : « OK, il est de retour. »

Nmecha a confirmé cette impression lors de la dernière journée de Bundesliga, marquée par la victoire 2-0 de Dortmund sur le Werder Brême : « Lors du dernier match, il a tout donné pendant 90 minutes. Il a très bien géré cela aussi. » Le joueur de 25 ans est « un élément de haut niveau qui possède toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il regorge de talent, de vitesse et de dynamisme. Il est en pleine santé, en pleine forme, sans aucun souci, et il va nous apporter énormément pour réaliser un bon tournoi. »

Nagelsmann conclut : « Nous avons déjà gagné un joueur de classe mondiale. Pour lui, le report de la sélection était la bonne décision. »

Depuis ses débuts en sélection à l’automne 2023, il a disputé six matches internationaux (un but). Au milieu de terrain, il postule pour l’une des deux places disponibles aux côtés d’Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) et Angelo Stiller (VfB Stuttgart).