Goal.com
En directBillets
Germany Announces FIFA World Cup 2026 SquadGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduit par

« Il possède toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. » Julian Nagelsmann fait l'éloge d'un joueur encore incertain pour la sélection allemande

Coupe du monde
Allemagne vs Curacao
Allemagne
Curacao
F. Nmecha
J. Nagelsmann

Le sélectionneur national Julian Nagelsmann se félicite du retour en forme de Felix Nmecha, juste à temps pour la Coupe du monde. C’est notamment pour tenir compte de ce milieu de terrain du Borussia Dortmund qu’il a reporté l’annonce de la liste des sélectionnés.

Initialement, Nagelsmann devait dévoiler le 12 mai la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a toutefois reporté cette annonce de neuf jours et a justifié ce choix ce jeudi, immédiatement après avoir révélé la composition du groupe.

  • Initialement, Nagelsmann devait dévoiler le 12 mai la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a toutefois reporté cette annonce de neuf jours, et il a justifié ce choix ce jeudi, immédiatement après la publication du groupe.

    Ce report visait principalement à offrir aux joueurs blessés ou en reprise une chance de retrouver leur forme optimale. Le sélectionneur a cité comme exemples l’attaquant de Gladbach Tim Kleindienst et Felix Nmecha, du BVB. Si Kleindienst, malgré son retour de blessure, n’a pas été retenu, Nmecha a convaincu après avoir soigné une rupture du ligament latéral. Entré en jeu comme remplaçant contre l’Eintracht Francfort il y a près de deux semaines, il a immédiatement impressionné le sélectionneur.

    • Publicité
  • Felix NmechaGetty Images

    Nagelsmann à propos de Nmecha : « Nous avons déjà recruté un joueur de classe mondiale. »

    L’entraîneur a expliqué : « Felix a simplement bien travaillé et continué à s’entraîner, même pendant sa phase de rééducation. Il a reconstruit sa musculature et gagné une stabilité remarquable au niveau du genou, bien supérieure à ce qu’il avait auparavant. Lorsqu’il a enfin retrouvé les terrains pour une vingtaine de minutes, j’étais en tribune et j’ai immédiatement été frappé : après neuf semaines d’absence, sa première action a été un pivot suivi d’un dribble fulgurant de 40 mètres. À cet instant, j’ai su : « OK, il est de retour. »

    Nmecha a confirmé cette impression lors de la dernière journée de Bundesliga, marquée par la victoire 2-0 de Dortmund sur le Werder Brême : « Lors du dernier match, il a tout donné pendant 90 minutes. Il a très bien géré cela aussi. » Le joueur de 25 ans est « un élément de haut niveau qui possède toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il regorge de talent, de vitesse et de dynamisme. Il est en pleine santé, en pleine forme, sans aucun souci, et il va nous apporter énormément pour réaliser un bon tournoi. »

    Nagelsmann conclut : « Nous avons déjà gagné un joueur de classe mondiale. Pour lui, le report de la sélection était la bonne décision. »

    Depuis ses débuts en sélection à l’automne 2023, il a disputé six matches internationaux (un but). Au milieu de terrain, il postule pour l’une des deux places disponibles aux côtés d’Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) et Angelo Stiller (VfB Stuttgart).

  • Voici l’effectif allemand pour la Coupe du monde

    PosteJoueurClub
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim
    MaisManuel NeuerFC Bayern Munich
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart
    DéfenseWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DéfenseJoshua KimmichFC Bayern Munich
    DéfenseurFelix NmechaBorussia Dortmund
    DéfenseurFelix PavlovicFC Bayern Munich
    DéfenseurDavid RaumRB Leipzig
    DéfenseurAntonio RüdigerReal Madrid
    DéfenseurNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DéfenseurAngelo Stiller, VfB Stuttgart.VfB Stuttgart
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United
    AttaquantNadiem AmiriMayence 05
    AttaquantMaximilian BeierBorussia Dortmund
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal
    AttaquantLennart KarlFC Bayern Munich
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart
    AttaquantJamal MusialaFC Bayern Munich
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United
Coupe du monde
Allemagne crest
Allemagne
ALM
Curacao crest
Curacao
CUW