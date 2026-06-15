Le meilleur buteur de l’histoire du football anglais nourrit depuis longtemps l’ambition de devenir kicker en NFL après avoir mis un terme à sa carrière européenne.

Ce projet a reçu un coup de pouce significatif de la part d’Aubrey, qui a récemment signé un contrat record de 28 millions de dollars avec les Dallas Cowboys, devenant ainsi le botteur le mieux payé de l’histoire de la NFL.

Interrogé par talkSPORT, le spécialiste des coups de pied a salué le potentiel de l’attaquant du Bayern Munich dans le football américain. Interrogé sur les conseils qu’il lui donnerait pour entamer une telle carrière, il a répondu : « Continue à marquer des buts. Il a l’occasion de devenir l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, je pense. C’est un frappeur de balle fantastique, ce qui lui permettra de vieillir en beauté comme botteur ; il a le talent nécessaire s’il le souhaite. Ce n’est pas aussi exaltant que d’être le meilleur buteur d’Angleterre, alors continuez tant que vous le pouvez. »