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« Il possède l’talent nécessaire » : Harry Kane pourrait se reconvertir comme botteur en NFL après sa carrière de footballeur, d’après une star américaine ayant effectué la même transition
La transition multisports par excellence
Le meilleur buteur de l’histoire du football anglais nourrit depuis longtemps l’ambition de devenir kicker en NFL après avoir mis un terme à sa carrière européenne.
Ce projet a reçu un coup de pouce significatif de la part d’Aubrey, qui a récemment signé un contrat record de 28 millions de dollars avec les Dallas Cowboys, devenant ainsi le botteur le mieux payé de l’histoire de la NFL.
Interrogé par talkSPORT, le spécialiste des coups de pied a salué le potentiel de l’attaquant du Bayern Munich dans le football américain. Interrogé sur les conseils qu’il lui donnerait pour entamer une telle carrière, il a répondu : « Continue à marquer des buts. Il a l’occasion de devenir l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, je pense. C’est un frappeur de balle fantastique, ce qui lui permettra de vieillir en beauté comme botteur ; il a le talent nécessaire s’il le souhaite. Ce n’est pas aussi exaltant que d’être le meilleur buteur d’Angleterre, alors continuez tant que vous le pouvez. »
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Inquiétudes sur l’âge du capitaine des Three Lions
Si le talent de Kane est indéniable, Aubrey estime toutefois que l’âge pourrait constituer son principal obstacle. L’attaquant fêtera ses 33 ans en juillet et négocie actuellement une éventuelle prolongation de contrat à l’Allianz Arena. Or, les franchises de NFL privilégient généralement la jeunesse, même pour les postes spécialisés de botteur.
« Mais bon, sérieusement, il en est tout à fait capable s’il le souhaite », a poursuivi Aubrey. « J’espère juste qu’il n’est pas trop vieux. J’ai l’impression qu’il aura un certain âge quand il aura fini le foot, et les franchises de la NFL n’aiment pas trop engager des botteurs déjà âgés. »
De l’ingénierie logicielle aux feux des projecteurs de la NFL
Le parcours d’Aubrey offre un modèle intéressant pour Kane. Libéré par le club de l’USL Bethlehem Steel en 2018, Aubrey s’est brièvement éloigné du sport professionnel pour travailler comme ingénieur en informatique avant de se préparer pour devenir botteur. Son chemin vers les Cowboys a été atypique, avec un passage dans la ligue expérimentale USFL avant de décrocher sa grande chance à Dallas.
« J’ai été drafté en 2017, j’ai passé une saison en MLS sans jamais débuter officiellement, puis j’ai joué avec l’équipe réserve et disputé une saison en USL », explique Aubrey. « J’ai plutôt bien joué, mais en fin de saison, j’étais prêt à raccrocher : j’ai donc quitté les terrains pour devenir ingénieur logiciel. J’ai exercé ce métier pendant trois ans. Pendant ces trois ans, je continuais de m’entraîner en secret comme botteur. Je savais que j’avais le niveau si on me donnait ma chance, mais je craignais que cette chance ne vienne jamais. Heureusement, les États-Unis aiment les expériences sportives et une ligue test, l’USFL, a émergé. C’était une sorte de deuxième division et j’y ai enfin eu ma chance. »
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L’objectif du moment : remporter la Coupe du monde.
Avant que ses projets concernant la NFL ne prennent véritablement forme, Kane se concentre sur sa mission de mener l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel à la Coupe du monde 2026. Cependant, les préparatifs ont été perturbés par un incident de sécurité étrange survenu dans le Missouri. La police a confirmé que deux suspects avaient été placés en garde à vue après qu'un véhicule de l'équipe a été pris pour cible ; parmi les objets qui auraient été volés figureraient les chaussures sur mesure de Kane.
Malgré ces distractions extra-sportives et les rumeurs persistantes concernant un avenir dans le football américain, la priorité immédiate de Kane reste de remporter un titre majeur pour son pays.