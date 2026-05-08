Le retour de l’entraîneur José Mourinho au Real Madrid, club en pleine crise, semble de plus en plus probable. Selon Sky Sport, le Portugais, qui avait déjà dirigé les Merengues de 2010 à 2013 et est toujours sous contrat avec Benfica, serait désormais en pole position, mais il aurait posé deux conditions claires.
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Il pose deux conditions audacieuses : le retour spectaculaire de José Mourinho au Real Madrid se précise
Selon cet article, les dirigeants du Real Madrid auraient rencontré l’entourage de José Mourinho en début de semaine afin d’avancer dans les discussions. Des contacts auraient déjà eu lieu avec l’entraîneur lui-même. C’est surtout le directeur général du club, José Ángel Sánchez, qui militerait pour le retour du technicien portugais.
Selon The Athletic, le sexagénaire dispose aussi d’un solide soutien auprès du président Florentino Pérez, qui le voit comme le candidat idéal pour reprendre les rênes du club merengue l’été prochain, treize ans après son départ.
Selon Sky, le technicien portugais poserait deux conditions : obtenir un « contrôle total » et un « droit de regard important sur les transferts » pour revenir sur le banc des Merengues.
Un retour au Real Madrid ? Mourinho disposerait d'une clause de départ
José Mourinho a récemment entretenu le flou sur son avenir au Benfica au-delà de la saison en cours. Interrogé sur sa présence sur le banc du club le plus titré du Portugal lors de l’exercice 2026/27, le technicien portugais a répondu : « Je ne peux pas le dire. Comment pourrais-je confirmer une telle chose ? Cela ne dépend pas uniquement de moi. »
Et d’ajouter : « Un entraîneur s’inscrit dans la structure d’un club. Tout comme n’importe quel autre employé ou un journaliste dans une rédaction. Vous êtes journaliste chez « A Bola ». Pouvez-vous garantir que vous serez toujours là dans dix ans ? Peut-être que vous le souhaitez. Mais vous ne pouvez pas le garantir. » Conclusion de Mourinho : « Bien sûr, je ne peux rien garantir », même s’il a souligné qu’« il n’y a rien du Real Madrid ! »
Selon The Athletic, son contrat, qui court jusqu’en 2027, inclut toutefois une clause libératoire de trois millions d’euros que le Real Madrid pourrait aisément activer.