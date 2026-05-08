Selon cet article, les dirigeants du Real Madrid auraient rencontré l’entourage de José Mourinho en début de semaine afin d’avancer dans les discussions. Des contacts auraient déjà eu lieu avec l’entraîneur lui-même. C’est surtout le directeur général du club, José Ángel Sánchez, qui militerait pour le retour du technicien portugais.

Selon The Athletic, le sexagénaire dispose aussi d’un solide soutien auprès du président Florentino Pérez, qui le voit comme le candidat idéal pour reprendre les rênes du club merengue l’été prochain, treize ans après son départ.

Selon Sky, le technicien portugais poserait deux conditions : obtenir un « contrôle total » et un « droit de regard important sur les transferts » pour revenir sur le banc des Merengues.