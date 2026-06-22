Le Brésil a connu un coup dur lors de sa victoire 3-0 contre Haïti en Coupe du monde, lorsque Raphinha a dû quitter le terrain en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. L’attaquant du FC Barcelone est un pilier de l’attaque de la Seleção, mais cette lésion soulève de sérieux doutes quant à sa participation au reste du tournoi.

Cette blessure a suscité une vive émotion chez le joueur de 29 ans et sa famille. Alors que les inquiétudes grandissaient quant à la gravité de la lésion, les espoirs de Raphinha de jouer un rôle majeur dans la campagne brésilienne se sont soudainement retrouvés compromis. Après la rencontre de Philadelphie, l’ailier a subi des examens médicaux avant de partager un bref moment avec ses proches, puis d’entamer son programme de rééducation.