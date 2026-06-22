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« Il pleurait, et moi aussi » : la femme de Raphinha décrit un appel déchirant avec l’ailier brésilien après sa blessure lors de la Coupe du monde
Une star brésilienne subit un revers avant la Coupe du monde
Le Brésil a connu un coup dur lors de sa victoire 3-0 contre Haïti en Coupe du monde, lorsque Raphinha a dû quitter le terrain en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. L’attaquant du FC Barcelone est un pilier de l’attaque de la Seleção, mais cette lésion soulève de sérieux doutes quant à sa participation au reste du tournoi.
Cette blessure a suscité une vive émotion chez le joueur de 29 ans et sa famille. Alors que les inquiétudes grandissaient quant à la gravité de la lésion, les espoirs de Raphinha de jouer un rôle majeur dans la campagne brésilienne se sont soudainement retrouvés compromis. Après la rencontre de Philadelphie, l’ailier a subi des examens médicaux avant de partager un bref moment avec ses proches, puis d’entamer son programme de rééducation.
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Belloli se souvient d'une conversation émouvante
Dans une interview accordée à l’émission Domingao com Huck, Mme Belloli a confié à quel point la situation avait été éprouvante pour elle et son mari après l’accident. Elle a également expliqué comment le couple avait puisé dans ses ressources pour surmonter le choc initial, en évoquant la marche à suivre.
« Honnêtement, c’est l’une des rares fois où je suis restée sans voix. Il pleurait, et moi aussi », a-t-elle confié. « Nous avons longuement échangé au téléphone ; le lendemain, il a passé des examens médicaux puis est rentré à la maison, ce qui nous a permis de faire le point sur la situation.
Aujourd’hui, il va bien, il est fort et déterminé. L’essentiel est de conserver un état d’esprit positif et de croire en des jours meilleurs. »
Le Brésil garde l’option d’un retour
La sélection brésilienne a officialisé la décision : Raphinha reste avec le groupe plutôt que de rentrer à la maison. La Confédération Brésilienne de Football (CBF) va mettre en place un programme de soins intensifs afin de permettre à l’ailier de peut-être participer aux phases à élimination directe en cas de qualification. Le staff médical privilégiera une approche prudente pour assurer sa guérison.
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La priorité demeure la récupération
La priorité immédiate est la rééducation et le bien-être général de Raphinha. L'équipe médicale du Brésil continuera à évaluer ses progrès avant de prendre une décision quant à un éventuel retour plus tard dans la compétition. De son côté, Barcelone suivra également de près l'évolution de la situation. Le club espère que l'attaquant pourra se rétablir complètement sans prendre le risque d'un retour prématuré qui pourrait aggraver sa blessure à l'approche de la nouvelle saison.