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« Il pleurait ! » - Comment les légendes de Manchester United, Gary Neville et Roy Keane, ont contribué à transformer Cristiano Ronaldo, considéré comme le plus grand joueur portugais de l’histoire, en une véritable machine du football
À 41 ans, Ronaldo continue de battre tous les records
Les Red Devils savaient qu’ils misaient sur un talent exceptionnel lorsqu’ils ont finalisé le transfert de Cristiano Ronaldo en provenance du Sporting en 2003. Peu d’observateurs imaginaient toutefois que le joueur allait se transformer en véritable phénomène planétaire.
À 41 ans, CR7 demeure au sommet avec Al-Nassr, club de la Saudi Pro League, où il a ajouté un nouveau titre national à sa collection déjà garnie de trophées gagnés avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, tout en continuant de faire tomber les records.
Alors qu’il se prépare à mener son pays en tant que capitaine lors de la Coupe du monde 2026, le quintuple Ballon d’Or vise le cap symbolique des 1 000 buts en carrière, une trajectoire exceptionnelle construite à force de résilience et d’une détermination sans faille.
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Comment Neville et Keane ont tenu tête à Ronaldo à Manchester United
Évoquant les débuts de ce parcours, son ancien coéquipier à Old Trafford, Djemba-Djemba, s’est confié en exclusivité à GOAL via Betinia NJ : « Je suis tellement heureux pour lui, car il veut toujours être le premier, il veut toujours être là pour remporter le match, pour dominer à l’entraînement.
Je me souviens des séances d’entraînement : tout le monde le taclait à chaque fois – Gary Neville, Roy Keane, tous s’en prenaient à lui, mais il était toujours là. Il pleurait parfois, puis il se reprenait et continuait à courir, et cela ne m’étonne pas qu’il ait réussi. Il le méritait. »
Ronaldo pourrait-il disputer une septième Coupe du monde en 2030 ?
Alors que rien n’indique que Ronaldo, dont les crampons ont marqué l’histoire, soit près de raccrocher, Djemba-Djemba s’est exprimé sur la longévité exceptionnelle de l’un des meilleurs joueurs de tous les temps : « Je pense qu’il peut jouer jusqu’à 44 ou 45 ans ; Cristiano en a les moyens, il a l’énergie nécessaire.
C’est un phénomène : je ne sais pas comment il fait, c’est un robot ! Je le vois donc jouer jusqu’à 44 ans, même si tenir à ce niveau en club et en sélection jusqu’à 44 ou 45 ans s’annonce plus compliqué. »
Il reconnaît toutefois qu’il sera difficile pour CR7 de conjuguer les exigences du championnat national et des compétitions internationales si le joueur prolonge sa carrière de plusieurs années. Djemba-Djemba n’exclut pas non plus la possibilité d’une septième participation à la phase finale de la Coupe du monde.
Or, le Mondial 2030 se tiendra au Portugal, conjointement avec l’Espagne et le Maroc. Connaissant bien l’attaquant, il estime qu’une septième participation serait un final en apothéose : « S’il joue encore à 44 ans et que la Coupe du monde revient au Portugal dans quatre ans, ce serait la compétition idéale pour clore sa carrière.
Je suis sûr que, au Portugal, le sélectionneur dira oui pour l’intégrer dans l’équipe. Je le ferais moi-même, juste pour lui dire merci pour tout ce qu’il a fait pour son pays. »
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Date de retraite : encore combien de temps Ronaldo va-t-il jouer ?
Ronaldo totalise déjà 226 sélections et 143 buts avec son pays, des statistiques qui devraient encore grimper lors du grand tournoi qu’il disputera en Amérique du Nord.
Reste à savoir combien de football il lui reste dans les jambes une fois qu’il aura tenté de nouveau de remporter la Coupe du monde, mais il a déjà parcouru un long chemin depuis ses modestes débuts à Carrington, où il se faisait malmener par Neville, Keane et Cie.