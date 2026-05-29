Alors que rien n’indique que Ronaldo, dont les crampons ont marqué l’histoire, soit près de raccrocher, Djemba-Djemba s’est exprimé sur la longévité exceptionnelle de l’un des meilleurs joueurs de tous les temps : « Je pense qu’il peut jouer jusqu’à 44 ou 45 ans ; Cristiano en a les moyens, il a l’énergie nécessaire.

C’est un phénomène : je ne sais pas comment il fait, c’est un robot ! Je le vois donc jouer jusqu’à 44 ans, même si tenir à ce niveau en club et en sélection jusqu’à 44 ou 45 ans s’annonce plus compliqué. »

Il reconnaît toutefois qu’il sera difficile pour CR7 de conjuguer les exigences du championnat national et des compétitions internationales si le joueur prolonge sa carrière de plusieurs années. Djemba-Djemba n’exclut pas non plus la possibilité d’une septième participation à la phase finale de la Coupe du monde.

Or, le Mondial 2030 se tiendra au Portugal, conjointement avec l’Espagne et le Maroc. Connaissant bien l’attaquant, il estime qu’une septième participation serait un final en apothéose : « S’il joue encore à 44 ans et que la Coupe du monde revient au Portugal dans quatre ans, ce serait la compétition idéale pour clore sa carrière.

Je suis sûr que, au Portugal, le sélectionneur dira oui pour l’intégrer dans l’équipe. Je le ferais moi-même, juste pour lui dire merci pour tout ce qu’il a fait pour son pays. »