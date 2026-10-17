« Il peut jouer partout ! » : Luis Enrique révèle ce qui l’enthousiasme le plus chez Maghnes Akliouche

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s’est dit pleinement satisfait des performances de Maghnes Akliouche depuis son arrivée dans la capitale française. Les Rouge et Bleu se déplacent au stade de la Meinau pour affronter Strasbourg lors de la 7e journée, avec l’objectif de signer une quatrième victoire consécutive en Ligue 1.

Sixième du classement après un début de saison poussif, le PSG veut poursuivre sur sa lancée après ses victoires en France contre Brest, Marseille et Le Mans.

Akliouche s’est imposé comme un élément clé de la création offensive dans le dispositif d’Enrique, à plusieurs postes.