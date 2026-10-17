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« Il peut jouer partout ! » : Luis Enrique révèle ce qui l’enthousiasme le plus chez Maghnes Akliouche
Enrique salue l’impact d’Akliouche alors que le PSG réalise un bon début
L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s’est dit pleinement satisfait des performances de Maghnes Akliouche depuis son arrivée dans la capitale française. Les Rouge et Bleu se déplacent au stade de la Meinau pour affronter Strasbourg lors de la 7e journée, avec l’objectif de signer une quatrième victoire consécutive en Ligue 1.
Sixième du classement après un début de saison poussif, le PSG veut poursuivre sur sa lancée après ses victoires en France contre Brest, Marseille et Le Mans.
Akliouche s’est imposé comme un élément clé de la création offensive dans le dispositif d’Enrique, à plusieurs postes.
- Getty Images Sport
L’entraîneur se concentre sur la prestation d’ensemble plutôt que sur les statistiques de buts
Devant la presse avant le match de samedi, Enrique a salué la polyvalence et le volume de travail du milieu de terrain international. « Vous connaissez bien son caractère. C’est aussi un joueur international », a-t-il déclaré au sujet d’Akliouche. « Quelle que soit sa personnalité, ce qui m’intéresse le plus, ce sont ses qualités de footballeur. »
« Il a très bien commencé la saison ; il peut jouer partout sur le terrain et je suis satisfait de la façon dont il s’est intégré. »
« Je ne m’attarde pas trop sur son nombre de buts ou de passes décisives ; je constate surtout qu’il réalise de belles performances. »
Akliouche, pièce maîtresse du système à haute intensité d’Enrique
Enrique a exposé les principes de sa philosophie tactique, soulignant que chaque joueur offensif doit participer activement au pressing sans ballon. « C’est simple. Il faut beaucoup courir et pratiquer un beau football », a expliqué l’entraîneur du PSG.
« Ce n’est jamais une question d’âge ; cela dépend de vos qualités et de votre état d’esprit. Il faut attaquer et défendre en équipe. C’est aussi simple que ça ! »
La polyvalence tactique d’Akliouche permet au PSG de faire tourner efficacement son effectif pendant une période chargée de matches en compétitions nationales et européennes.
- AFP
Le PSG vise une place dans le top 3 à la Meinau
Le Paris Saint-Germain s’apprête à passer un sérieux test à Strasbourg, invaincu à domicile et qui s’appuie sur des joueurs clés comme Filip Jorgensen et Conrad Harder.
L’équipe d’Enrique cherchera à prendre les trois points en Alsace avant de retrouver la Ligue des champions de l’UEFA trois jours plus tard.
Une victoire à la Meinau permettrait aux Rouge et Bleu de retrouver le trio de tête du classement de Ligue 1.
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