« Qu’il le regarde cinq fois, cela ne changera rien », a tranché Hoeneß au sujet d’éventuelles avances du Bayern pour Olise. L’attaquant français est « intransférable », a ajouté le septuagénaire.

Parallèlement, José Mourinho a été photographié samedi en fin d’après-midi à sa sortie de son hôtel berlinois, puis se rendant à l’Olympiastadion. Selon Bild, cette présence s’expliquerait par une invitation du VfB Stuttgart, adversaire du Bayern en finale. Le technicien portugais aurait notamment prévu de rencontrer le directeur sportif du club souabe, Fabian Wohlgemuth.

Cette présence s’expliquerait par les relations privilégiées que le VfB entretient avec l’agence Gestifute du célèbre agent Jorge Mendes, qui représente notamment Mourinho. Hendrik Schauerte, responsable du marché allemand chez Gestifute, a accompagné « The Special One » à Berlin.