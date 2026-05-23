« J'espère ne pas le croiser, car il aurait pu s'épargner ce voyage », a déclaré Hoeneß samedi soir sur Sky, lorsqu'on lui a demandé son avis sur le déplacement de Mourinho à Berlin pour la finale de la Coupe. Le contexte de la question : l'intérêt que pourrait porter l'entraîneur vedette, qui s'apprête sans doute à faire son retour au Real Madrid, à la star du Bayern Michael Olise.
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« Il peut garder un œil sur lui » : José Mourinho assiste à la finale de la Coupe d’Allemagne. Uli Hoeneß met fin aux spéculations concernant le Real Madrid et une superstar du Bayern Munich
« Qu’il le regarde cinq fois, cela ne changera rien », a tranché Hoeneß au sujet d’éventuelles avances du Bayern pour Olise. L’attaquant français est « intransférable », a ajouté le septuagénaire.
Parallèlement, José Mourinho a été photographié samedi en fin d’après-midi à sa sortie de son hôtel berlinois, puis se rendant à l’Olympiastadion. Selon Bild, cette présence s’expliquerait par une invitation du VfB Stuttgart, adversaire du Bayern en finale. Le technicien portugais aurait notamment prévu de rencontrer le directeur sportif du club souabe, Fabian Wohlgemuth.
Cette présence s’expliquerait par les relations privilégiées que le VfB entretient avec l’agence Gestifute du célèbre agent Jorge Mendes, qui représente notamment Mourinho. Hendrik Schauerte, responsable du marché allemand chez Gestifute, a accompagné « The Special One » à Berlin.
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La star du Bayern, Michael Olise, serait-elle sur les radars du Real Madrid ?
Sous contrat avec Benfica Lisbonne jusqu’en 2027, José Mourinho s’apprête pourtant à retrouver le Real Madrid. Le technicien portugais devrait remplacer Álvaro Arbeloa, lui-même arrivé en janvier après le départ de Xabi Alonso et prévu pour quitter les Merengues en fin de saison.
Son arrivée imminente suscite déjà des rumeurs sur de possibles recrues : le nom d’Olise circule avec insistance. Les Merengues suivraient de près la jeune star du Bayern, tout comme plusieurs autres cadors européens, dont Liverpool et Barcelone.
Néanmoins, la direction bavaroise, emmenée par le directeur sportif Max Eberl, a réitéré à plusieurs reprises ces dernières semaines que le départ du joueur de 24 ans, pilier du FCB, n’était pas d’actualité. Sous contrat à Munich jusqu’en 2029, Olise devrait donc rester en Bavière.
José Mourinho est attendu au Real Madrid pour rétablir la discipline et redonner un cap clair au club.
José Mourinho avait déjà dirigé le Real Madrid de 2010 à 2013, conduisant les Blancos à un titre de champion d’Espagne et à une victoire en Copa del Rey. Après un bref passage sur le banc du Benfica Lisbonne l’été dernier, le technicien portugais s’apprête à effectuer un nouveau retour sur le banc madrilène.
Le président Florentino Pérez mise sur sa poigne de fer pour rétablir la discipline au sein d’un effectif de stars aux égos parfois incompatibles. Alonso et Arbeloa avaient d’ailleurs peiné à s’imposer dans ce vestiaire tumultueux et avaient finalement échoué en raison de relations tendues avec certains coéquipiers.
Sportivement, le club a connu sa deuxième saison consécutive sans trophée, après le doublé Liga-Ligue des champions en 2023/24.
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Michael Olise : le parcours professionnel du joueur jusqu’à ce jour
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