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« Il peut faire ça dans une boîte de nuit ! » - Roy Keane fustige William Osula pour sa célébration à la Michael Jackson lors de la victoire de Newcastle contre West Ham
Keane critique la célébration d'Osula
Keane n’a pas caché son désaccord après le but d’Osula, qui a permis à Newcastle de mener 2-0 face à West Ham à St James’ Park. Après avoir reçu une passe décisive de Jacob Ramsey et doublé la marque, l’attaquant a reçu un gant blanc depuis le bord du terrain. Une fois le regroupement de l’équipe dissous, il a exécuté une chorégraphie imitant le célèbre coup de pied de Michael Jackson. Si les supporters locaux ont adoré cette démonstration, Keane a rendu un verdict cinglant à la mi-temps, remettant en question le professionnalisme du jeune attaquant.
« Il suffit d’une heure et d’un lieu ! » Cette formule, souvent prononcée dans les couloirs des stades, rappelle que chaque match nécessite avant tout une date et un terrain.
En visionnant les images avec le présentateur Mark Chapman et son collègue commentateur Micah Richards, Keane a concédé la souplesse du joueur avant de rejeter aussitôt ses « pitreries ». L’ancien capitaine de Manchester United a lancé, d’un ton sec : « Je veux dire, ce n’est pas un mauvais petit mouvement, ne vous méprenez pas. » Son ton pince-sans-rire a fait mourir de rire ses collègues, mais il a immédiatement enchaîné avec une critique sévère du moment et du lieu choisis pour cette démonstration. Keane a ajouté : « Il sait bouger, ce gamin, mais il faut savoir choisir le moment et l'endroit. Il peut faire ça ce soir dans une boîte de nuit à Newcastle. »
La victoire de Newcastle précipite West Ham en zone de relégation.
Imperturbable malgré les critiques, Osula a encore frappé, portant son total à neuf buts cette saison. Malgré ce succès 3-1, Newcastle pointe à la 11e place de la Premier League avec 49 points, et les places européennes sont quasi inaccessibles à l’aube de la dernière journée. Brentford occupe la 8e place, synonyme de Ligue Europa Conférence, avec 52 points, juste devant Sunderland (51 points). Chelsea, Everton et Fulham comptent également 49 unités. West Ham, 18e avec 36 points, reste en zone de relégation. Pour se maintenir, le club londonien doit battre Leeds à domicile et espérer que Tottenham, 38 points en 36 matchs, perde ses deux dernières rencontres face à Chelsea et Everton.
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Et maintenant ?
À la veille du dernier week-end de la saison, Newcastle se rend sur la pelouse de Fulham dans l’espoir, presque miraculeux, d’arracher une place pour la coupe d’Europe. Dans le même temps, West Ham croise les doigts pour que Tottenham trébuche, tandis qu’il lutte pour son maintien en Premier League. Osula, en pleine forme, tentera de rester aussi efficace que jamais et, pourquoi pas, d’offrir de nouvelles actions de classe aux supporters des Magpies.