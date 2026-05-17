« Il peut faire ça dans une boîte de nuit ! » - Roy Keane fustige William Osula pour sa célébration à la Michael Jackson lors de la victoire de Newcastle contre West Ham

En visionnant les images avec le présentateur Mark Chapman et son collègue commentateur Micah Richards, Keane a concédé la souplesse du joueur avant de rejeter aussitôt ses « pitreries ». L’ancien capitaine de Manchester United a lancé, d’un ton sec : « Je veux dire, ce n’est pas un mauvais petit mouvement, ne vous méprenez pas. » Son ton pince-sans-rire a fait mourir de rire ses collègues, mais il a immédiatement enchaîné avec une critique sévère du moment et du lieu choisis pour cette démonstration. Keane a ajouté : « Il sait bouger, ce gamin, mais il faut savoir choisir le moment et l'endroit. Il peut faire ça ce soir dans une boîte de nuit à Newcastle. »



