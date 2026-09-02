Au micro de Jijantes, son ancien coéquipier à l'Etihad Stadium, Aguero, a soutenu l'attaquant, estimant qu'il pouvait briller sous les ordres de Flick. Il a déclaré : « Gabriel Jesus peut apporter beaucoup au Barça. Pep [Guardiola] l'utilisait quand nous avions besoin d'un attaquant davantage porté vers l'avant et il avait un rôle très clair. Flick a un style similaire. »

Évoquant le potentiel de l'attaquant en Liga, Aguero a ajouté : « En Premier League, c'est vraiment difficile de marquer des buts, c'est très compliqué. Je pense qu'il peut facilement inscrire 10 ou 15 buts par saison. »