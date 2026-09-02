ZUMA Press Wire
Traduit par
« Il peut facilement marquer 15 buts » : la légende de Manchester City Sergio Aguero estime que Gabriel Jesus peut connaître un énorme succès au FC Barcelone après son départ d'Arsenal
L’attaquant boucle son transfert chez les Catalans
Barcelone a bouclé la signature de Gabriel Jesus en provenance d’Arsenal dans le cadre d’un accord d’une valeur de 15 millions d’euros (12,8 M£) avec un contrat de trois ans. Le champion d’Espagne s’est tourné vers l’international brésilien après qu’Atletico Madrid a refusé de négocier pour Julian Alvarez. Ce transfert met fin au séjour de Jesus à l’Emirates Stadium, où il avait reculé dans la hiérarchie en raison de problèmes de blessures récurrents et de la concurrence de Kai Havertz et Viktor Gyokeres.
- Action Plus
Agüero évoque son impact devant le but
Au micro de Jijantes, son ancien coéquipier à l'Etihad Stadium, Aguero, a soutenu l'attaquant, estimant qu'il pouvait briller sous les ordres de Flick. Il a déclaré : « Gabriel Jesus peut apporter beaucoup au Barça. Pep [Guardiola] l'utilisait quand nous avions besoin d'un attaquant davantage porté vers l'avant et il avait un rôle très clair. Flick a un style similaire. »
Évoquant le potentiel de l'attaquant en Liga, Aguero a ajouté : « En Premier League, c'est vraiment difficile de marquer des buts, c'est très compliqué. Je pense qu'il peut facilement inscrire 10 ou 15 buts par saison. »
Rodri soutenu pour briller
Aguero a également couvert d’éloges une autre ancienne star de City, Rodri, qui a bouclé son transfert vers le Camp Nou plus tôt cet été. Il a poursuivi : « Barça va apprécier Rodrigo. Il joue très simplement et se place très bien, il joue pour l’équipe, il assure bien les couvertures… Il anticipe le jeu. Ce n’est pas la même chose de le voir à la télévision que sur le terrain. »
- ZUMA Press Wire
Le test de Valence offre des débuts
Jesus pourrait effectuer des débuts immédiats avec Barcelone lorsque le club se déplacera pour affronter Valence en Liga dimanche. Flick tient à maintenir la forte dynamique du début de saison au moment crucial de la course au titre. Le déplacement à Mestalla offre au Brésilien une occasion idéale de faire taire ses critiques après avoir inscrit 32 buts en 123 apparitions avec Arsenal.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles