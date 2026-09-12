Getty Images Sport
Traduit par
« Il peut être un problème » : pourquoi Arsenal a « évité le pire » en ne parvenant pas à recruter la superstar du Real Madrid Vinicius Jr
Un choc de mentalités à l'Emirates
Si les supporters d’Arsenal ont peut-être été déçus de passer à côté de l’un des ailiers les plus cliniques du football mondial, Petit estime que l’arrivée du Brésilien aurait pu perturber l’harmonie que Mikel Arteta a mis tant d’efforts à construire.
S’exprimant auprès de Boyle Sports, le vainqueur de la Coupe du monde 1998 a expliqué ses réserves : « Je pense que Vinicius Junior est un joueur vraiment talentueux, mais en termes de mentalité, je ne suis pas sûr qu’il corresponde bien à Arsenal. Ce n’est que mon opinion.
« Je vois tellement de joueurs humbles à Arsenal que si vous faites soudainement venir quelqu’un de complètement différent, cela peut poser problème, surtout avec le style de management d’Arteta. »
- AFP
Éviter de justesse un gros raté sur le marché des transferts
Le feuilleton du transfert a atteint son paroxysme lorsqu’il est apparu que Vinicius Jr était dans l’impasse dans ses négociations contractuelles avec le Real Madrid. Arsenal aurait été optimiste quant à ses chances d’attirer la superstar, mais Petit a estimé que les récents problèmes de comportement du joueur étaient une raison d’être soulagé. Il a mis en avant les frictions récentes du joueur avec l’ancien entraîneur madrilène Jose Mourinho comme un signal d’alerte.
En revenant sur l’image publique du joueur, Petit a ajouté : « Regardez ce qui s’est passé entre Vinicius Jnr et Jose Mourinho lors du dernier match entre le Real Betis et le Real Madrid. Cela m’a rappelé ce qui s’est passé avec Xabi Alonso la saison dernière, quand il n’a pas voulu lui serrer la main.
« Vinicius Jr. reçoit tellement de critiques de la part des supporters, de la presse et des réseaux sociaux, mais dans ces moments-là, il envoie le mauvais message. Je pense qu’au vu de cet épisode, c’est probablement un problème qu’Arsenal a évité.
« J’aurais adoré voir un joueur du talent de Vinicius Jr jouer pour Arsenal, mais avec sa mentalité et son ego, je pense que cela aurait créé une situation vraiment difficile à gérer. »
Le feuilleton Alvarez
Si Petit est heureux que le club ait évité Vinicius Jr, il s’est montré bien moins enthousiaste concernant l’échec du recrutement de Julian Alvarez en provenance de l’Atletico Madrid. Le vainqueur de la Coupe du monde 2022 a été fortement lié à un transfert vers l’Emirates tout au long du mercato estival, mais la préférence de l’attaquant argentin pour d’autres destinations a finalement fait capoter l’opération.
En évaluant cette opportunité manquée concernant l’ancien joueur de Manchester City, Petit a déclaré : « Julian Alvarez est l’attaquant dont Arsenal a besoin. Pourquoi ? Parce qu’il connaît la Premier League.
« C’est un joueur tellement talentueux. Il a de très bons déplacements, de grandes qualités techniques, et il correspondrait parfaitement à l’ADN de cette équipe d’Arsenal par sa façon de jouer en une touche de balle. J’aime vraiment tout chez lui en tant que joueur.
« Mais évidemment, il veut Barcelone, et s’il n’a pas quitté l’Atletico Madrid pendant le mercato estival, vous pensez vraiment qu’il va quitter ce club pendant le mercato hivernal ? Je n’en serais pas si sûr. »
- Getty Images Sport
À la recherche d’un nouveau talisman
La recherche d’un nouveau point d’ancrage offensif reste une priorité pour Arteta, surtout après la difficile première saison de Viktor Gyokeres en Premier League. Arsenal a réussi à se renforcer dans d’autres secteurs du terrain, en faisant venir notamment Bruno Guimaraes, Ezri Konsa et Christos Tzolis, qui ont tous eu un impact immédiat sur l’effectif.
Malgré la frustration liée au fait d’être passé à côté de cibles de tout premier plan, l’avertissement de Petit rappelle que le recrutement ne se résume pas au talent brut. Le « problème » de la gestion de l’ego d’une superstar peut souvent faire dérailler un projet capable de remporter le titre, et le refus d’Arteta de transiger sur ses exigences culturelles reste l’une des pierres angulaires du succès récent du club.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles