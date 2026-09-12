« Il peut être un problème » : pourquoi Arsenal a « évité le pire » en ne parvenant pas à recruter la superstar du Real Madrid Vinicius Jr

Si les supporters d’Arsenal ont peut-être été déçus de passer à côté de l’un des ailiers les plus cliniques du football mondial, Petit estime que l’arrivée du Brésilien aurait pu perturber l’harmonie que Mikel Arteta a mis tant d’efforts à construire.

S’exprimant auprès de Boyle Sports, le vainqueur de la Coupe du monde 1998 a expliqué ses réserves : « Je pense que Vinicius Junior est un joueur vraiment talentueux, mais en termes de mentalité, je ne suis pas sûr qu’il corresponde bien à Arsenal. Ce n’est que mon opinion.

« Je vois tellement de joueurs humbles à Arsenal que si vous faites soudainement venir quelqu’un de complètement différent, cela peut poser problème, surtout avec le style de management d’Arteta. »



