« Il peut être un leader » : la star de l’AC Milan Luka Modric réserve des éloges particuliers au « phénoménal » Jude Bellingham au Real Madrid

Modric a peut-être entamé un nouveau chapitre avec l’AC Milan, mais son cœur reste étroitement lié à ce qui se passe au Real Madrid. En évoquant l’état actuel de l’effectif sous les ordres de Jose Mourinho, le milieu de terrain légendaire n’a pas tardé à souligner l’impact de Bellingham.

« Ils sont phénoménaux. Je suis tellement heureux que Vinicius ait prolongé son contrat avec le club ; cela n’aurait pas été une bonne chose s’il ne l’avait pas fait, au vu de tout ce qu’il apporte. Kylian est incroyable : la facilité avec laquelle il marque des buts, sa vivacité et sa vitesse sont spectaculaires... Mais celui dont je me sens le plus proche, c’est Jude, parce que c’est un milieu de terrain comme moi », a déclaré Modric dans un entretien avec Diario AS.



