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« Il peut être un leader » : la star de l’AC Milan Luka Modric réserve des éloges particuliers au « phénoménal » Jude Bellingham au Real Madrid
Le lien particulier avec Bellingham
Modric a peut-être entamé un nouveau chapitre avec l’AC Milan, mais son cœur reste étroitement lié à ce qui se passe au Real Madrid. En évoquant l’état actuel de l’effectif sous les ordres de Jose Mourinho, le milieu de terrain légendaire n’a pas tardé à souligner l’impact de Bellingham.
« Ils sont phénoménaux. Je suis tellement heureux que Vinicius ait prolongé son contrat avec le club ; cela n’aurait pas été une bonne chose s’il ne l’avait pas fait, au vu de tout ce qu’il apporte. Kylian est incroyable : la facilité avec laquelle il marque des buts, sa vivacité et sa vitesse sont spectaculaires... Mais celui dont je me sens le plus proche, c’est Jude, parce que c’est un milieu de terrain comme moi », a déclaré Modric dans un entretien avec Diario AS.
- Gribaudi/ImagePhoto
Un leader en devenir
Au-delà de ses seules qualités techniques, Modric a évoqué les éléments intangibles qui font de Bellingham une figure à part dans un vestiaire rempli d’egos. Le vétéran du milieu de terrain a souligné que l’ancien joueur du Borussia Dortmund possède un mélange rare de talent et de force mentale, indispensable pour survivre et s’épanouir sous les projecteurs du Bernabeu.
« Dès le premier jour, j’ai vu quelque chose de différent chez lui, d’abord comme joueur, en raison de son talent, mais aussi à cause de sa personnalité », a poursuivi Modric. « Il peut être un leader. Les gens du Bernabeu apprécient qu’il donne tout sur le terrain, qu’il laisse tout sur la pelouse. Ils apprécient non seulement son talent, mais aussi son éthique de travail. Ce qu’il a fait à la Coupe du monde et la façon dont il a commencé cette année sont incroyables ; j’espère qu’il continuera comme ça. »
Vinicius et Mbappe reçoivent les éloges qu’ils méritent
Si Bellingham était au centre de l’analyse plus approfondie de Modric, le Croate ne s’est pas privé d’encenser les autres piliers de l’attaque madrilène. La prolongation de Vinicius Jr. a été citée comme une opération cruciale pour la stabilité à long terme du club, tandis que la présence de Mbappe a apporté un niveau de verticalité et de finition que peu d’équipes dans le football mondial peuvent espérer reproduire.
Les propos du vétéran interviennent à un moment où le Real Madrid s’adapte à une nouvelle ère tactique. Avec Jose Mourinho aux commandes, l’accent mis sur l’activité et l’apport défensif a augmenté, ce qui rend l’infatigable volume de jeu de Bellingham encore plus précieux pour l’équipe.
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Poursuivre l’héritage du Bernabéu
L’ascension fulgurante de Bellingham depuis son arrivée en provenance de Bundesliga n’a rien eu de moins que sensationnel, et recevoir de tels éloges de la part d’une figure du calibre de Modric ne fait que renforcer son statut dans le football. L’Anglais n’a pas seulement apporté des buts et des passes décisives, il est aussi devenu l’un des chouchous des supporters grâce à son attitude de guerrier.
L’hommage de la star de Milan ressemble à une passation de pouvoir, reconnaissant que le règne au milieu de terrain est entre de bonnes mains. Alors que la saison bat désormais son plein, les yeux du monde du football restent rivés sur Bellingham pour voir s’il peut maintenir l’incroyable niveau d’exigence qu’il s’est fixé.
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