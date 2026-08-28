« Il pense qu’il est meilleur qu’il ne l’est » : Rafael van der Vaart s’en prend au défenseur de l’Ajax Jorthy Mokio

S'exprimant dans l'émission télévisée Ziggo Sport, Van der Vaart a fait part d'une réelle inquiétude concernant l'arrogance perçue du jeune joueur pendant les matches. L'ancien milieu de terrain de l'Ajax a insisté sur le fait que le football professionnel de haut niveau exige bien plus de pragmatisme que ce que l'adolescent a montré jusqu'à présent sur le terrain.

« J'ai peur qu'il pense être bien meilleur qu'il ne l'est réellement. Ou qu'il ne l'est en ce moment, pour ainsi dire, a déclaré Van der Vaart. On dirait qu'il veut simplement jouer au football, mais ce n'est plus du football de jeunes, vous savez ? Il faut être très professionnel. »