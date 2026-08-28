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« Il pense qu’il est meilleur qu’il ne l’est » : Rafael van der Vaart s’en prend au défenseur de l’Ajax Jorthy Mokio
Une folle victoire européenne ternie par les critiques
L'Ajax a décroché une victoire spectaculaire 5-3 contre Sion en Ligue Conférence de l'UEFA, mais ce match prolifique n'a pas impressionné tout le monde aux Pays-Bas. Si le club d'Amsterdam a réussi à marquer plus que son adversaire, ses fragilités défensives ont immédiatement suscité de vives critiques de la part des consultants et des analystes. L'ancien international néerlandais Rafael van der Vaart a particulièrement ciblé le jeune défenseur belge Jorthy Mokio avec une évaluation très sévère concernant son attitude et sa discipline sur le terrain.
- AFP
Le verdict cinglant de Van der Vaart sur Mokio
S'exprimant dans l'émission télévisée Ziggo Sport, Van der Vaart a fait part d'une réelle inquiétude concernant l'arrogance perçue du jeune joueur pendant les matches. L'ancien milieu de terrain de l'Ajax a insisté sur le fait que le football professionnel de haut niveau exige bien plus de pragmatisme que ce que l'adolescent a montré jusqu'à présent sur le terrain.
« J'ai peur qu'il pense être bien meilleur qu'il ne l'est réellement. Ou qu'il ne l'est en ce moment, pour ainsi dire, a déclaré Van der Vaart. On dirait qu'il veut simplement jouer au football, mais ce n'est plus du football de jeunes, vous savez ? Il faut être très professionnel. »
Mettre en lumière les vulnérabilités structurelles au milieu de terrain
Au-delà des critiques individuelles, Van der Vaart a pointé un problème tactique plus profond qui handicape l’Ajax chaque fois que l’équipe perd le ballon. Il a estimé que l’organisation très étirée de l’équipe la laissait dangereusement exposée aux contre-attaques, créant une panique constante dans sa propre surface de réparation.
« L’Ajax a tendance à jouer trop large, a observé l’analyste. Cela s’est encore vu aujourd’hui : quand l’équipe perdait le ballon, cela devenait immédiatement extrêmement dangereux. Tout le monde entre dans la surface de réparation dos au but. Il faut vraiment que cela s’améliore. »
- ANP
Corriger les lacunes défensives pour la suite
Alors que l’Ajax célèbre sa qualification en Europe, l’avertissement sans détour d’une légende du club met en lumière des problèmes majeurs que l’entraîneur Michel doit régler immédiatement. Corriger leur transition défensive et leur largeur structurelle sera essentiel avant d’affronter des adversaires plus coriaces sur la scène nationale et continentale. Pour les jeunes joueurs comme Mokio, cette critique constitue un apprentissage exigeant pour s’adapter aux exigences impitoyables du football senior de très haut niveau.
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