« Il pense qu'il est encore jeune ! » - Neymar accusé d'avoir « gâché » le plan tactique de Santos par son ancien coéquipier brésilien

La dernière sortie de Neymar remonte à la défaite 2-1 contre Novorizontino, qui a vu Santos éliminé du Campeonato Paulista en quarts de finale par le club de Serie B. Le Brésilien était responsable du premier but de Novorizontino, dans une performance médiocre de l'attaquant.

L'entraîneur Juan Pablo Vojvoda a soutenu Neymar après le match et a déclaré qu'il retrouverait son meilleur niveau. Il a déclaré aux journalistes : « Neymar est en excellente forme physique, il participe à toutes les séances d'entraînement. Il a joué les 90 minutes pour la première fois cette année.

J'ai beaucoup confiance en lui. Son jeu va s'améliorer et évoluer match après match. Et c'est à moi de lui donner cette confiance. J'ai beaucoup confiance en lui et en tous les joueurs de l'équipe.

Il va motiver les joueurs. Neymar va se donner à fond pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés à Santos et avec l'équipe nationale. »