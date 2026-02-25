Getty Images
« Il pense qu'il est encore jeune ! » - Neymar accusé d'avoir « gâché » le plan tactique de Santos par son ancien coéquipier brésilien
Le patron de Santos s'exprime sur les difficultés rencontrées par Neymar
La dernière sortie de Neymar remonte à la défaite 2-1 contre Novorizontino, qui a vu Santos éliminé du Campeonato Paulista en quarts de finale par le club de Serie B. Le Brésilien était responsable du premier but de Novorizontino, dans une performance médiocre de l'attaquant.
L'entraîneur Juan Pablo Vojvoda a soutenu Neymar après le match et a déclaré qu'il retrouverait son meilleur niveau. Il a déclaré aux journalistes : « Neymar est en excellente forme physique, il participe à toutes les séances d'entraînement. Il a joué les 90 minutes pour la première fois cette année.
J'ai beaucoup confiance en lui. Son jeu va s'améliorer et évoluer match après match. Et c'est à moi de lui donner cette confiance. J'ai beaucoup confiance en lui et en tous les joueurs de l'équipe.
Il va motiver les joueurs. Neymar va se donner à fond pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés à Santos et avec l'équipe nationale. »
Neymar accusé d'avoir « mis le bazar » à Santos
L'ancienne star brésilienne Luis Fabiano, qui a brièvement joué avec Neymar au début de sa carrière internationale, a analysé les performances de son ancien coéquipier et estime qu'il « perturbe » Santos sur le plan tactique en descendant trop bas pour récupérer le ballon. L'ancien attaquant estime également que Neymar doit adapter son jeu, car « il n'a plus 20 ans ».
« C'est Neymar qui perturbe l'équipe sur le plan tactique. J'ai regardé un peu le match de Santos. Chaque fois qu'il va chercher le ballon aux pieds du défenseur, les milieux de terrain, les ailiers et les attaquants ne savent pas quoi faire. Il va le chercher là-bas, les gars ne savent pas s'ils doivent bouger, rester ou rester près de lui, et le jeu ne se développe pas », a déclaré Fabiano àESPN.
« Quand un joueur atteint un certain âge, il pense qu'il est encore jeune, qu'il fait les mêmes choses qu'à 20 ans. Il doit s'adapter à un nouveau style de jeu. Je pense que c'est ce qui manque à Neymar. Rester devant et attendre. Une occasion ne se présente pas, deux occasions ne se présentent pas, mais il reste là, et finalement, elle finira par se présenter et il sera assez frais pour la saisir. »
Place en Coupe du monde remise en question
Neymar n'a pas caché son désir de jouer pour le Brésil lors de la Coupe du monde 2026, malgré les blessures qui ont marqué sa carrière ces dernières années. Cependant, il devra convaincre l'entraîneur Carlo Ancelotti de ses qualités, car l'Italien ne devrait pas le sélectionner pour les matchs amicaux internationaux de mars contre la France et la Croatie.
Ancelotti a déjà déclaré que Neymar devait prouver sa forme physique s'il voulait faire partie de l'équipe.
« Nous n'allons évidemment pas observer comment Neymar joue. Tout le monde connaît son talent », a déclaré Ancelotti à Pedro Ivo Almeida d'ESPN Brasil. « Dans le football moderne, pour tirer parti de son talent, le joueur doit être en bonne condition physique. S'il est au meilleur de sa forme physique, il n'aura aucun problème à intégrer l'équipe nationale.
Tout le monde veut que Neymar soit en bonne condition physique dans l'équipe nationale. Je lui ai parlé et je lui ai dit : « Tu as le temps de te préparer de la meilleure façon possible pour être là et aider l'équipe à donner le meilleur d'elle-même lors de la Coupe du monde. »
La retraite approche-t-elle pour Neymar ?
Cette année pourrait être décisive pour Neymar. Il a récemment signé un nouveau contrat avec Santos jusqu'à la fin de l'année 2026 et rêve toujours de remporter la Coupe du monde avec le Brésil. Cependant, l'attaquant a admis qu'il pourrait être tenté de raccrocher les crampons après cela.
« Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant, je ne sais pas ce qu'il en sera l'année prochaine », a-t-il déclaré à la chaîne en ligne brésilienne Caze. « Il se peut qu'en décembre, j'aie envie de prendre ma retraite. Je vis au jour le jour maintenant. »
