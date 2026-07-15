« Il passe à la vitesse supérieure » : les anciens coéquipiers de Lionel Messi à l'Inter Miami dévoilent sa mentalité de grand joueur à l'approche du match contre l'Angleterre

Kamal Miller a compris que quelque chose avait changé lorsque les agents de sécurité ont commencé à faire leur apparition. C’était l’été 2023, et des rumeurs persistantes indiquaient que Lionel Messi, après avoir achevé son contrat au PSG, allait s’engager avec l’Inter Miami.

Pendant plusieurs semaines, ces bruits n’étaient que spéculations, un simple fond sonore pour les réseaux sociaux.

Puis les signes ont commencé à se multiplier : présence d’agents de sécurité, code d’accès obligatoire pour entrer au centre d’entraînement. Quand les joueurs demandaient le maillot floqué du numéro 10, on leur répondait qu’il était déjà réservé.

Puis Messi est arrivé, presque discrètement.

« Ça nous a un peu pris au dépourvu, parce qu’il était le premier dans le bâtiment. On est en quelque sorte tombés sur lui alors qu’il était déjà là. Il a fallu qu’on fasse comme si de rien n’était », raconte Miller à GOAL.

C’était les premiers jours, alors que les joueurs s’acclimatait encore à l’ampleur de la célébrité de Messi. Avec le temps, cependant, des coéquipiers comme Miller ont commencé à saisir ce qui le distingue véritablement : la façon dont sa présence transforme les moments les plus tendus.

Ceux qui ont joué à ses côtés dans les moments les plus décisifs affirment que le niveau de jeu est décuplé. À l’Inter Miami, Messi ne parle pas beaucoup ; les discours d’encouragement sont rares. Lorsqu’il est concentré, il devient même encore plus silencieux. C’est ce qu’on appelle gagner grâce à sa seule aura.

« La pression vient en quelque sorte de l’intérieur, car il n’est pas très loquace », conclut Miller.



