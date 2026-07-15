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Thomas Hindle

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« Il passe à la vitesse supérieure » : les anciens coéquipiers de Lionel Messi à l'Inter Miami dévoilent sa mentalité de grand joueur à l'approche du match contre l'Angleterre

FEATURES
L. Messi
Inter Miami CF
Argentine

Lionel Messi, généralement très discret, a su, par son intensité en phase finale, tirer le meilleur de certains de ses anciens coéquipiers en MLS.

Kamal Miller a compris que quelque chose avait changé lorsque les agents de sécurité ont commencé à faire leur apparition. C’était l’été 2023, et des rumeurs persistantes indiquaient que Lionel Messi, après avoir achevé son contrat au PSG, allait s’engager avec l’Inter Miami.

Pendant plusieurs semaines, ces bruits n’étaient que spéculations, un simple fond sonore pour les réseaux sociaux.

Puis les signes ont commencé à se multiplier : présence d’agents de sécurité, code d’accès obligatoire pour entrer au centre d’entraînement. Quand les joueurs demandaient le maillot floqué du numéro 10, on leur répondait qu’il était déjà réservé.

Puis Messi est arrivé, presque discrètement.

« Ça nous a un peu pris au dépourvu, parce qu’il était le premier dans le bâtiment. On est en quelque sorte tombés sur lui alors qu’il était déjà là. Il a fallu qu’on fasse comme si de rien n’était », raconte Miller à GOAL.

C’était les premiers jours, alors que les joueurs s’acclimatait encore à l’ampleur de la célébrité de Messi. Avec le temps, cependant, des coéquipiers comme Miller ont commencé à saisir ce qui le distingue véritablement : la façon dont sa présence transforme les moments les plus tendus.

Ceux qui ont joué à ses côtés dans les moments les plus décisifs affirment que le niveau de jeu est décuplé. À l’Inter Miami, Messi ne parle pas beaucoup ; les discours d’encouragement sont rares. Lorsqu’il est concentré, il devient même encore plus silencieux. C’est ce qu’on appelle gagner grâce à sa seule aura.

« La pression vient en quelque sorte de l’intérieur, car il n’est pas très loquace », conclut Miller.


  • Lionel Messi Inter Miami 2023Getty Images

    Changer la culture à Miami

    Lorsque Messi a rejoint l’Inter Miami en 2023, le club était en grande difficulté. Les Herons occupaient alors les bas-fonds de la Conférence Est et avaient passé l’essentiel de l’intersaison à libérer de la masse salariale pour pouvoir recruter à grands frais durant l’été. Messi était l’une de ces recrues phares – le copropriétaire David Beckham avait multiplié les allusions à sa venue. Sergio Busquets a suivi, avant que Jordi Alba n’arrive à son tour.

    Miller, désormais chez les Portland Timbers, était alors un vétéran chevronné de la MLS et un international canadien confirmé. Un jour, après des mois de spéculations, le duo est simplement arrivé. Et Miller s’est retrouvé, littéralement, pris entre deux feux.

    « Mon casier se trouvait justement entre le sien et celui de Busquets, alors j’étais juste assis là, à envoyer des SMS à mes amis, à mes parents et à ma femme, en leur disant : “Je n’en reviens pas.” Je suis assis entre ces deux légendes », raconte Miller.

    À Miami, la réputation de Messi dans les vestiaires était déjà parvenue jusqu’à lui : peu d’interviews, peu de mots, beaucoup de mystère.

    Personne ne sait vraiment s’il parle anglais. Miller a été stupéfait de découvrir que tout cela était vrai.

    « Toutes ces rumeurs, ces superstitions et ce genre de choses que les gens racontent à son sujet sont en quelque sorte vraies. Il est un peu comme une mouche sur le mur dans les vestiaires. Il ne parle pas beaucoup et se concentre simplement sur son travail : l’entraînement, la salle de sport et ce genre de choses », a déclaré Miller.

    • Publicité
  • imago-sport-1030904674.jpgIcon Sportswire

    « Un coup franc incroyable »

    La situation s’est toutefois compliquée. Une place en play-offs semblait hors de portée à l’arrivée de Messi. Miami disposait néanmoins d’une véritable chance de remporter un titre avec la Leagues Cup 2023. Ce tournoi, qui oppose la Liga MX à la MLS, constituait une plateforme idéale pour un parcours mémorable en coupe – et le premier trophée de Miami en tant que club professionnel.

    « Les play-offs ne semblaient pas vraiment envisageables à ce moment-là, et nous nous sommes simplement dit, en tant qu’équipe, que la Leagues Cup était l’occasion parfaite de vivre une saison dans la saison, où nous pourrions essayer de redresser la barre », explique Miller.

    Messi a immédiatement répondu présent. Son arrivée à Miami avait suscité des interrogations : après avoir conquis la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, il avait semblé gérer son fin de saison au PSG avec parcimonie, ce qui pouvait laisser planer des doutes sur sa condition physique. Même pour un joueur d’exception, rien n’est jamais acquis en MLS.

    Tous ces doutes ont été balayés.

    « Lors du premier match, il est entré en cours de jeu. Je crois que c’était l’une de ses toutes premières touches de balle : il a marqué sur un coup franc », se souvient Miller. « C’était donc assez fou. »



    Après une phase de groupes maîtrisée et une victoire contre Orlando City en seizièmes, le Inter Miami a dû se déplace sur la pelouse d’un FC Dallas revigoré. Menés 4-2 en seconde période, les Floridiens ont renversé la vapeur, et c’est encore un coup franc de Messi qui a envoyé le match aux tirs au but.

    « Il a marqué un coup franc incroyable lors de ce match », se souvient Miller.

    Pour couronner le tout, il a inscrit un autre coup franc, une merveille de solo, en finale contre Nashville. Miami a finalement levé le trophée aux tirs au but.


  • Messi PicaultGetty

    « Il passe à un autre mode »

    Fafa Picault a suivi un parcours parallèle. Arrivé à Miami en début de saison 2025, il a été recruté pour sa vitesse et son jeu direct. Les Herons avaient besoin d’ailiers capables de percer les lignes et de combiner avec l’Argentin. Picault correspondait parfaitement au profil recherché.

    Il a observé chez Messi une détermination identique. En 2025, Miami a disputé trois compétitions : la MLS, la Leagues Cup et la Coupe du monde des clubs. Messi a brillé lors de la saison régulière de MLS, battant plusieurs records, avant d’aider le club à signer sa première victoire contre un adversaire européen en Coupe du monde des clubs.

    « On voit bien qu’il passe à un autre niveau, surtout en phase de play-offs. Je peux reprendre l’exemple de la Coupe du monde des clubs. Il y a des moments où on le voit et où l’on perçoit cette envie de gagner encore plus. Dans les situations à élimination directe, quand il ne veut surtout pas perdre, on voit cette autre facette de sa personnalité ressortir un peu plus, et il devient tout simplement un joueur plus intense », analyse Picault.

    L’ailier impute ce changement à un instinct compétitif inné, tout en suggérant que l’âge de Messi entre aussi en jeu. Âgé de 39 ans, le sextuple Ballon d’Or a traversé plusieurs générations de footballeurs ; le jeu a évolué autour de lui, mais il reste ancré dans une époque où la compétition était bien plus féroce.

    « On voit bien qu’il fait partie de cette génération-là, et c’est pour ça qu’il est encore capable de faire ce qu’il fait – je pense qu’à son âge, avec le dévouement et tout ce qu’il a mis en œuvre », explique Picault.

    Cette mentalité a profité à Picault, lui aussi habitué à se battre. Né à New York de parents haïtiens, il a quitté Cagliari (Serie A) à 20 ans, s’est retrouvé sans club puis a réintégré le circuit pro via la NASL. Il ne prétend pas rivaliser avec Messi sur le plan technique, mais en matière de grinta, il se reconnaît dans l’Argentin.

    « J’ai grandi et commencé ma carrière à une époque où il fallait se battre pour tout obtenir, surtout avec le parcours que j’ai eu. Alors, quand je vois cette détermination chez lui, ça me touche ; je m’en inspire et je donne le meilleur de moi-même à l’entraînement pour être à la hauteur et prêt pour les matchs qui exigent ce petit plus », explique-t-il.

    La formule a fonctionné : le Miami FC a remporté la MLS Cup et Picault a savouré le titre.

    « C’est vraiment une joie, non seulement de le voir jouer, mais aussi de faire partie, ne serait-ce qu’un tout petit peu, de son long parcours footballistique », conclut Picault.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Coupe du monde

    Passons maintenant à la Coupe du monde. Le parcours de l’Argentine n’a pas toujours été convaincant, même si les statistiques de Messi suggèrent le contraire. Les champions en titre ont traversé des moments difficiles face au Cap-Vert, à l’Égypte et à la Suisse, Messi ayant même fondu en larmes après le retour spectaculaire contre l’Égypte.

    Par intermittence, il a toutefois rappelé son niveau d’exception. Autre réalité statistique : il coiffe actuellement le classement du Soulier d’or. Ironie du sort, il pourrait terminer meilleur buteur et mener son équipe vers le titre sans avoir livré des performances à la hauteur de son potentiel.

    Pour Picault, il est fascinant de voir Messi continuer à battre des records.

    « Chaque fois qu’il bat un nouveau record ou en établit un autre, c’est un plaisir à regarder et ça me rend plus heureux », déclare Picault.

    D’autres anciens coéquipiers perçoivent cette même flamme.

    « C’est quelque chose de spécial à voir. Vous savez, les jeunes parlent toujours d’aura, de cette aura-là ? Il dégage une aura incroyable quand on le regarde, surtout quand il porte le maillot de l’Argentine. C’est tout simplement un joueur d’un autre genre, un joueur d’exception, capable de changer le cours d’un match à tout moment. C’est donc un privilège de le voir jouer en direct et de découvrir tout ce dont il est capable avec le ballon », a déclaré CJ dos Santos, qui a été son coéquipier à Miami de 2023 à 2024.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Prochain adversaire : l’Angleterre

    Il risque fort de donner du fil à retordre à l’Angleterre. Le match Argentine-Angleterre est sans doute la rencontre emblématique de la Coupe du monde, chargée d’histoire et alimentée par des polémiques incessantes. Du but de « la Main de Dieu » de Diego Maradona à l’expulsion de David Beckham pour avoir piétiné Diego Simeone, l’importance de cette affiche ne saurait être sous-estimée.

    Pourtant, ironiquement, les deux nations ne se sont plus croisées en match officiel depuis 2002, et Messi n’a jamais affronté l’Angleterre. Thomas Tuchel a d’ailleurs admis que le neutraliser, ou au moins le ralentir, s’apparenterait à un véritable cauchemar.

    « Je me demandais [comment marquer Messi], si on devait opter pour un marquage individuel à l’ancienne. Je ne sais pas si on mettra cette idée en pratique, mais elle m’a traversé l’esprit. Tout le monde connaît Messi et sait où il aime se positionner. Quand on analyse ses matchs, on a l’impression qu’il anticipe les actions avant tout le monde sur le terrain. C’est comme si le ballon lui tombait directement dans les pieds et qu’il trouvait aussitôt l’espace », a expliqué Tuchel en conférence de presse d’avant-match.

    Tuchel espère évidemment trouver la clé pour résoudre l’équation Messi. Mais, au fond, chaque match pourrait bien être le dernier de l’Argentin sous le maillot albiceleste. Il a pris son temps avant de s’engager pour cette Coupe du monde, et disputer un autre grand tournoi l’obligerait à prolonger sa carrière internationale jusqu’à la quarantaine.

    Pour ses coéquipiers d’hier et d’aujourd’hui, c’est donc le moment d’apprécier chaque instant, car il ne lui restera peut-être plus beaucoup de matchs à disputer.

    « On veut simplement faire partie de cet héritage. Beaucoup de joueurs peuvent dire qu’ils ont joué aux côtés de Messi, mais tout le monde ne peut pas dire qu’il a remporté un trophée », a déclaré Miller.

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