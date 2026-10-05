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« Il parle, puis il agit » : pourquoi il n’y a « personne » comme le prodige de Barcelone Lamine Yamal, alors qu’un ancien lauréat du Golden Boy évalue ses chances pour le Ballon d’Or
Les prétendants au Ballon d'Or en 2026
Le talentueux adolescent avait terminé deuxième de ce vote il y a 12 mois, tandis que l’attaquant du Paris Saint-Germain vainqueur de la Ligue des champions, Ousmane Dembele, avait remporté le premier prix. Un autre triomphe européen avec les poids lourds de Ligue 1 pousse le champion en titre à vouloir défendre sa couronne.
Ce titre devrait toutefois changer de mains, les superstars espagnoles bénéficiant d’un large soutien après leur triomphe retentissant lors de l’épreuve reine de la FIFA. Rodri, qui a remporté un emblématique Ballon d’Or en 2024, est de retour dans la course, tandis que le milieu du PSG Fabian Ruiz a conquis l’Europe et le monde.
L’attaquant du Bayern Munich et de l’Angleterre Harry Kane est le choix de nombreux observateurs pour le Ballon d’Or, après avoir inscrit 73 buts lors de ses apparitions en club et en sélection la saison dernière, tandis que le « Galactique » du Real Madrid Kylian Mbappe est devenu un buteur entré dans l’histoire avec la France et sur la scène de la Coupe du monde.
Yamal a l’intention de devancer tous les noms mentionnés ci-dessus dans la course au titre de « meilleur joueur de la planète », après avoir continué à livrer des performances de talisman pour le Barca et l’Espagne. Il n’a encore que 19 ans, mais a raflé à peu près tous les honneurs majeurs à sa portée.
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Yamal veut le Ballon d’Or en plus du trophée Golden Boy
Un Ballon d’Or viendrait compléter la collection, après avoir été nommé Golden Boy en 2024. Interrogé sur le fait de savoir si un autre jeune est proche du niveau de performance de Yamal, l’ancienne star de Manchester United et du Brésil Anderson, qui a été désigné meilleur joueur de moins de 21 ans en 2008, a déclaré à GOAL en marge d’un entretien réalisé en association avec Wiz Slots : « Il est différent. Il n’y a personne.
« Il faut le mettre un peu avec d’autres. Mbappé, il faut le mettre près de lui. Dembélé. Harry Kane évolue à un autre poste, mais il fait partie des cinq meilleurs joueurs du moment. Je pense qu’aujourd’hui, il a l’air plus en forme, parce qu’entre 19 et 20 ans, on dirait qu’il a un peu plus de puissance, qu’il est un peu plus rapide.
« Et je l’aime bien parce qu’il parle, puis il agit. J’aime ce genre de joueur. Je vais gagner contre la France, je gagne encore. Je vais gagner la Coupe du monde, je gagne. Je vais gagner contre le Real Madrid, je gagne. J’aime ce genre de joueur, j’aime sa forte personnalité.
« Je pense qu’il fait des choses incroyables. Je pense qu’il mérite aussi d’être le meilleur joueur. Il sera très difficile de dire qui est le meilleur joueur cette année parce que beaucoup de garçons ont commencé à jouer de manière incroyable. »
Pourquoi Yamal se considère comme le meilleur joueur du monde
Yamal a déclaré au sujet du fait d’être un candidat au Ballon d’Or : « En toute honnêteté, ce n’est pas seulement cette année que j’ai eu le niveau du Ballon d’Or [gagnant], mais depuis plus longtemps. Tout le monde le sait ; ils savent que je fais la différence.
« Je pense que les gens se disent : “Lamine a 19 ans, il le gagnera à un moment donné, alors donnons-le à quelqu’un d’autre...” Je dois simplement gagner, gagner, gagner, et il arrivera un moment où il n’y aura plus de débat. Il y aura des gens qui m’aiment, des gens qui diront : “Qu’est-ce qu’il est chiant”, et ce n’est pas grave. »
Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a ajouté au sujet du potentiel remarquable de Yamal : « S’il était le seul joueur espagnol nommé pour le Ballon d’Or, je dirais oui, c’est le meilleur du monde.
« Il fait tout bien. S’il n’est pas le meilleur, c’est à cause de la concurrence des autres joueurs espagnols, et même dans ce cas, il fait assurément partie des meilleurs. Lamine est en train de devenir une légende. »
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Yamal a déjà été comparé au GOAT Messi
Il est difficile de contester l’évaluation de De la Fuente. Yamal a déjà accompli davantage à l’adolescence que beaucoup de joueurs sur l’ensemble de leur carrière, avec la promesse de bien plus encore à venir.
Il a déjà été comparé à l’Argentin Lionel Messi, considéré comme le GOAT et ancien numéro 10 de Barcelone, soit le genre de sommets que ce prodige brûlant ambitionne d’atteindre. Un Ballon d’Or, en plus de son Golden Boy et de sa médaille de vainqueur de la Coupe du monde, rapprocherait encore Yamal de cet objectif.
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