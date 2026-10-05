Le talentueux adolescent avait terminé deuxième de ce vote il y a 12 mois, tandis que l’attaquant du Paris Saint-Germain vainqueur de la Ligue des champions, Ousmane Dembele, avait remporté le premier prix. Un autre triomphe européen avec les poids lourds de Ligue 1 pousse le champion en titre à vouloir défendre sa couronne.

Ce titre devrait toutefois changer de mains, les superstars espagnoles bénéficiant d’un large soutien après leur triomphe retentissant lors de l’épreuve reine de la FIFA. Rodri, qui a remporté un emblématique Ballon d’Or en 2024, est de retour dans la course, tandis que le milieu du PSG Fabian Ruiz a conquis l’Europe et le monde.

L’attaquant du Bayern Munich et de l’Angleterre Harry Kane est le choix de nombreux observateurs pour le Ballon d’Or, après avoir inscrit 73 buts lors de ses apparitions en club et en sélection la saison dernière, tandis que le « Galactique » du Real Madrid Kylian Mbappe est devenu un buteur entré dans l’histoire avec la France et sur la scène de la Coupe du monde.

Yamal a l’intention de devancer tous les noms mentionnés ci-dessus dans la course au titre de « meilleur joueur de la planète », après avoir continué à livrer des performances de talisman pour le Barca et l’Espagne. Il n’a encore que 19 ans, mais a raflé à peu près tous les honneurs majeurs à sa portée.