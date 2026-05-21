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« Il nous rend fous ! » : Julian Nagelsmann accusé de « tourner autour du pot » avec les joueurs allemands, tandis qu’une ancienne star prévoit un « désastre » à l’approche de la Coupe du monde
Le retour de Neuer en équipe nationale allemande
Le retour attendu de Neuer dans la sélection allemande pour la Coupe du monde a suscité quelques débats, bien que sa forme récente lui vaille un large soutien. À 40 ans, le gardien se prépare à endosser à nouveau un rôle de premier plan à l’approche du tournoi qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
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Babbel qualifie sans détour cette communication de « désastre ».
L’ancien international allemand Markus Babbel estime que le problème ne réside pas dans la sélection de Manuel Neuer en soi, mais dans la manière dont Julian Nagelsmann a géré la situation. Selon lui, l’incertitude qui plane sur la hiérarchie des gardiens a généré des tensions inutiles au sein du groupe.
« Sa façon de communiquer est tout simplement catastrophique », a déclaré Babbel lors d’une interview accordée à ran. « Ces tergiversations depuis le début nous rendent fous, nous, avec notre sélectionneur. On veut des consignes claires, et tous les joueurs partagent ce sentiment. »
« Matthias Sammer a raison de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une question de préférence personnelle, mais de sélectionner les meilleurs joueurs pour la Coupe du monde. Et personne ne peut me faire croire que Nagelsmann s’est soudainement dit la semaine dernière : “Wow, Neuer est en fait en très bonne forme.” »
« Chapeau bas à Baumann »
Principale victime collatérale, Baumann, initialement pressenti pour devenir titulaire après la blessure de Marc-André ter Stegen, se retrouve désormais dans le rôle de doublure de Neuer.
« Baumann a disputé plus de 500 matches de Bundesliga et a réalisé une excellente saison », a déclaré Babbe. « Si je n’avais pas confiance en lui, je le saurais bien avant les deux semaines précédant l’annonce. Que se passera-t-il si Neuer se blesse à nouveau ? Baumann sera alors à la hauteur, n’est-ce pas ? Personne ne peut prendre cela au sérieux. »
«Chapeau bas à Oli Baumann pour accepter d’aller quand même à la Coupe du monde. Personnellement, j’aurais probablement réagi différemment et dit : “Si tu ne me fais pas confiance, alors débrouille-toi sans moi.”»
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L'Allemagne affute sa préparation en vue d'une campagne cruciale à la Coupe du monde.
Tous les regards sont désormais tournés vers la sélection définitive de Nagelsmann, et vers la capacité de ses choix à apaiser le climat de l’équipe nationale avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Dans cette compétition, la Mannschaft évoluera dans le groupe E aux côtés de Curaçao, de la Côte d’Ivoire et de l’Équateur.