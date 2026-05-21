L’ancien international allemand Markus Babbel estime que le problème ne réside pas dans la sélection de Manuel Neuer en soi, mais dans la manière dont Julian Nagelsmann a géré la situation. Selon lui, l’incertitude qui plane sur la hiérarchie des gardiens a généré des tensions inutiles au sein du groupe.

« Sa façon de communiquer est tout simplement catastrophique », a déclaré Babbel lors d’une interview accordée à ran. « Ces tergiversations depuis le début nous rendent fous, nous, avec notre sélectionneur. On veut des consignes claires, et tous les joueurs partagent ce sentiment. »

« Matthias Sammer a raison de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une question de préférence personnelle, mais de sélectionner les meilleurs joueurs pour la Coupe du monde. Et personne ne peut me faire croire que Nagelsmann s’est soudainement dit la semaine dernière : “Wow, Neuer est en fait en très bonne forme.” »