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« Il nous faut un renfort » : Leeds devrait investir sur le marché des transferts dans un secteur clé, Tony Dorigo mettant en garde les Whites contre le risque de « stagner »
Leeds est assuré de figurer en Premier League lors de la saison 2026-2027.
Après avoir décroché le titre de champion de Championship, Leeds a résisté à la tentation de dépenser sans compter, préférant exploiter son vivier de jeunes talents plutôt que de débourser des sommes colossales pour des joueurs confirmés. Cette stratégie a porté ses fruits.
Daniel Farke a ainsi fait taire les sceptiques en assurant le maintien des Whites avec trois journées d’avance. Cette mission accomplie, la planification de la saison 2026-2027 peut désormais entrer dans une phase active.
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Calvert-Lewin et Nmecha ont mené l’attaque
Grâce à un nouvel apport financier dans les caisses du club du West Yorkshire, les dirigeants devraient assouplir leur politique de recrutement et investir sur de nouveaux joueurs. Le renforcement de l’attaque devrait figurer en tête de liste des priorités.
Dominic Calvert-Lewin s’est admirablement illustré depuis son arrivée à Leeds en tant que joueur libre. Ses récents problèmes de blessures sont oubliés : il a marqué 13 buts et a été rappelé en équipe d’Angleterre.
Lukas Nmecha, formé à Manchester City, a assumé avec brio le rôle de doublure, mais l’arrivée d’un autre avant-centre confirmé permettrait d’ajouter de la profondeur à l’effectif des Whites et de viser plus haut la saison prochaine.
Leeds va-t-il recruter un autre attaquant lors du prochain mercato ?
Interrogé sur la possibilité que le club recrute un buteur, l’ancien défenseur de Leeds et champion, Dorigo – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via William Hill News – a répondu avec autorité : « Je pense que oui. Leeds est à un stade où il faut continuer à progresser. Stagner ne sert à rien.
Dominic Calvert-Lewin et Lukas Nmecha, arrivés libres, ont été brillants, mais la perte de un ou deux joueurs clés suffit à affaiblir l’équipe. Les grands clubs disposent de plusieurs options.
Nous avons tenté de recruter Jorgen Strand Larsen lors du mercato de janvier, ce qui témoigne de l’ambition du club. Il est clair que ce poste aura besoin d’un renfort. Joel Piroe est notre autre avant-centre, mais il n’est sans doute pas satisfait de son temps de jeu cette saison, donc il sera intéressant de suivre son cas.
« Chaque poste sera passé au crible pour vérifier s’il peut être optimisé. C’est la marque des clubs en plein essor : il faut de la concurrence à chaque poste. Nous devons nous renforcer dans plusieurs secteurs. Par où commencer ? Il y a plusieurs pistes, et l’attaque est clairement l’une d’elles. »
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Une base offensive solide sur laquelle s'appuyer à Elland Road
Newcastle est la seule formation classée au-delà de la neuvième place en Premier League – le seuil pour une qualification européenne – à avoir inscrit plus de buts que Leeds cette saison. Preuve que les Whites possèdent des fondations offensives solides sur lesquelles s’appuyer.
Conscients de la nécessité d’un plan B à Calvert-Lewin et Nmecha – les cadors comptant généralement trois ou quatre options offensives fiables –, les dirigeants travaillent déjà à renforcer ce secteur.
La Coupe du monde 2026 servira de vitrine mondiale et élargira le marché des transferts ; Farke devrait donc disposer d’une nouvelle recrue prête à mener l’attaque dès le coup d’envoi de la prochaine saison de Premier League, en août.