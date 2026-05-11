« Il nous faut un renfort » : Leeds devrait investir sur le marché des transferts dans un secteur clé, Tony Dorigo mettant en garde les Whites contre le risque de « stagner »

Interrogé sur la possibilité que le club recrute un buteur, l’ancien défenseur de Leeds et champion, Dorigo – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via William Hill News – a répondu avec autorité : « Je pense que oui. Leeds est à un stade où il faut continuer à progresser. Stagner ne sert à rien.

Dominic Calvert-Lewin et Lukas Nmecha, arrivés libres, ont été brillants, mais la perte de un ou deux joueurs clés suffit à affaiblir l’équipe. Les grands clubs disposent de plusieurs options.

Nous avons tenté de recruter Jorgen Strand Larsen lors du mercato de janvier, ce qui témoigne de l’ambition du club. Il est clair que ce poste aura besoin d’un renfort. Joel Piroe est notre autre avant-centre, mais il n’est sans doute pas satisfait de son temps de jeu cette saison, donc il sera intéressant de suivre son cas.

« Chaque poste sera passé au crible pour vérifier s’il peut être optimisé. C’est la marque des clubs en plein essor : il faut de la concurrence à chaque poste. Nous devons nous renforcer dans plusieurs secteurs. Par où commencer ? Il y a plusieurs pistes, et l’attaque est clairement l’une d’elles. »