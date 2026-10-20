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Alvino Hanafi
Traduit par

« Il nous donne la chair de poule ! » : Vitinha fait une révélation enthousiasmante sur Ousmane Dembele avant le choc contre le Barça

Paris Saint-Germain
Vitinha
Ousmane Dembélé
J. Neves
Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
FC Barcelone
Ligue des Champions

Le milieu du Paris Saint-Germain Vitinha a salué en Ousmane Dembele un leader unique, capable de donner la chair de poule aux supporters face à son ancien club, le FC Barcelone. Le meneur de jeu portugais a également pris la défense de Joao Neves tout en louant les exigences élevées de Luis Enrique.

  • Vitinha mise sur Dembélé pour briller face à son ancien club

    Lors de la conférence de presse d’avant-match au Parc des Princes, Vitinha a salué Ousmane Dembele, le leader de l’attaque du PSG, avant la confrontation avec Barcelone en Ligue des champions. Dembele a passé six saisons en Catalogne avant de rejoindre la capitale française.

    Vitinha s’est dit pleinement convaincu de la capacité de l’ailier français à faire la différence lors des grands rendez-vous européens.

    Le milieu de terrain a également apporté son soutien à son jeune compatriote Joao Neves, dans un contexte de saine concurrence au sein de l’effectif.

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    La star portugaise souligne le leadership unique de Dembele

    Vitinha a souligné le rôle crucial de Dembele dans le dispositif de Luis Enrique et sa capacité à inspirer ses coéquipiers lors des grands rendez-vous. « Il est l’un des leaders de cette équipe depuis quelque temps », a déclaré Vitinha.

    « Ce qu’il peut apporter dans ce genre de match est unique. »

    « Nous espérons qu’il pourra encore nous donner la chair de poule demain », a ajouté le milieu de terrain.

  • Vitinha défend Neves et se réjouit d’une saine concurrence

    Interrogé sur les récentes performances de Joao Neves, Vitinha a rappelé que les fluctuations de forme touchent tous les footballeurs. « Tous les joueurs connaissent des hauts et des bas... Ce que nous essayons de faire, c’est d’être aussi réguliers que possible », a-t-il expliqué.

    « Nous avons beaucoup de bons joueurs, ce qui crée de la concurrence, mais c’est une concurrence très saine et très positive pour tout le monde. »

    « Cela nous pousse à toujours donner le meilleur de nous-mêmes, ce qui est essentiel à mes yeux », a-t-il ajouté.

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