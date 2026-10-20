Lors de la conférence de presse d’avant-match au Parc des Princes, Vitinha a salué Ousmane Dembele, le leader de l’attaque du PSG, avant la confrontation avec Barcelone en Ligue des champions. Dembele a passé six saisons en Catalogne avant de rejoindre la capitale française.

Vitinha s’est dit pleinement convaincu de la capacité de l’ailier français à faire la différence lors des grands rendez-vous européens.

Le milieu de terrain a également apporté son soutien à son jeune compatriote Joao Neves, dans un contexte de saine concurrence au sein de l’effectif.