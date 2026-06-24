« Il nous a vraiment tapé sur les nerfs » : un ancien coéquipier se confie sur Ismael Saibari, la future recrue du Bayern Munich

« Chaque fois qu’il a le ballon, il se passe quelque chose de dangereux devant le but », s’enthousiasme Unnerstall à propos de l’attaquant sur le point de rejoindre le FCB. Saibari est « un joueur extrêmement créatif, fort au dribble et en un contre un. Quand il se met en mode offensif, il est pratiquement impossible à défendre ».

Unnerstall a même été, un temps, coéquipier de Saibari au PSV Eindhoven. Le Marocain avait quitté le KRC Genk en 2020 pour rejoindre la réserve du grand club néerlandais ; lors de leur unique saison commune au PSV, il a tout de même effectué deux brèves apparitions avec l’équipe première aux côtés d’Unnerstall. L’ancien gardien de but de l’équipe nationale junior allemande a ensuite rejoint Twente en 2021, où il est depuis lors le numéro 1 entre les poteaux.

En retour, Saibari le qualifie de « meilleur joueur de l’Eredivisie ». Un type qui, sur le terrain, lance : « On a besoin d’un but ? Passe-moi le ballon, je m’en occupe. »