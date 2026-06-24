« Mes coéquipiers de la défense et moi-même n’avions jamais envie de l’affronter. Il avait le don de nous énerver et de nous agacer au plus haut point », a déclaré le gardien allemand du Twente Enschede, qui a croisé Saibari à quatre reprises jusqu’ici avec son club actuel, le PSV Eindhoven, dans une interview accordée à Sport Bild.
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« Il nous a vraiment tapé sur les nerfs » : un ancien coéquipier se confie sur Ismael Saibari, la future recrue du Bayern Munich
« Chaque fois qu’il a le ballon, il se passe quelque chose de dangereux devant le but », s’enthousiasme Unnerstall à propos de l’attaquant sur le point de rejoindre le FCB. Saibari est « un joueur extrêmement créatif, fort au dribble et en un contre un. Quand il se met en mode offensif, il est pratiquement impossible à défendre ».
Unnerstall a même été, un temps, coéquipier de Saibari au PSV Eindhoven. Le Marocain avait quitté le KRC Genk en 2020 pour rejoindre la réserve du grand club néerlandais ; lors de leur unique saison commune au PSV, il a tout de même effectué deux brèves apparitions avec l’équipe première aux côtés d’Unnerstall. L’ancien gardien de but de l’équipe nationale junior allemande a ensuite rejoint Twente en 2021, où il est depuis lors le numéro 1 entre les poteaux.
En retour, Saibari le qualifie de « meilleur joueur de l’Eredivisie ». Un type qui, sur le terrain, lance : « On a besoin d’un but ? Passe-moi le ballon, je m’en occupe. »
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Transfert au FC Bayern : un ancien coéquipier appelle à la patience envers Ismael Saibari
Après l’échec des premières tentatives du Bayern pour recruter l’international anglais Anthony Gordon, finalement parti au FC Barcelone, Saibari s’est imposé ces dernières semaines comme la nouvelle cible prioritaire pour renforcer l’attaque. Âgé de 25 ans, le joueur polyvalent peut occuper aussi bien le poste de numéro 10 que les deux ailes, voire la pointe, et constituer ainsi une alternative crédible à Harry Kane.
Selon Sky, le coût de base du transfert s’élèverait à légèrement moins de 50 millions d’euros, et il pourrait grimper jusqu’à 52 millions avec les bonus. Le champion d’Allemagne en titre aurait déjà trouvé un accord avec l’international marocain, qui s’engagerait pour quatre ans, jusqu’en 2030.
Reste que, selon Unnerstall, le temps d’adaptation habituel entre l’Eredivisie et la Bundesliga doit être pris en compte : « Les joueurs qui arrivent d’Eredivisie dans un grand club de Bundesliga ont souvent besoin d’au moins six mois pour trouver leurs marques », rappelle le gardien de 35 ans. « Saibari ne va pas tout balayer sur son passage dès son arrivée, mais il va sans aucun doute enrichir la Bundesliga. Avec lui, le Bayern deviendra plus dangereux et plus polyvalent », a déclaré Unnerstall.
Ismael Saibari a inscrit un but splendide contre le FC Bayern.
Sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu’en 2029, Saibari s’est imposé comme un élément clé du club néerlandais. La saison passée, il a marqué 19 buts et délivré neuf passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues. Il s’est notamment distingué fin janvier en inscrivant un but spectaculaire lors de la défaite 1-2 contre son futur club munichois, en phase de groupes de la Ligue des champions.
À la Coupe du monde, il confirme son talent sur la scène internationale. Aligné en pointe de l’attaque marocaine, il a marqué les deux seuls buts de ce « favori surprise » : un nul 1-1 contre le Brésil et une victoire 1-0 face à l’Écosse.
En cas de large victoire dans la nuit de mercredi à jeudi (00h00, heure allemande) face à Haïti, déjà éliminé, les Marocains pourraient encore dépasser le Brésil et prendre la première place du groupe.