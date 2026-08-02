Alors que le Real Madrid se prépare à finaliser un énorme deal de 132 millions d’euros avec Leipzig pour le phénomène adolescent Diomande, l’excitation autour du Santiago Bernabéu atteint son paroxysme. Avec Rodrygo écarté des terrains en raison d’une grave blessure au ligament croisé antérieur et l’avenir de Vinicius Junior restant l’objet d’intenses spéculations, le Real Madrid a agi rapidement pour s’assurer un nouveau partenaire pour Kylian Mbappé.

Gonzalez s’est souvenu du moment où l’Ivoirien a intégré pour la première fois le groupe professionnel à Leganés, admettant que l’effectif avait été immédiatement frappé par ses qualités brutes. S’exprimant auprès de AS, le défenseur vétéran a détaillé l’impact que Diomande avait eu sur les professionnels déjà installés. « Nous n’en revenions pas de voir à quel point il était bon. Dès sa première touche de balle, on voyait qu’il était différent. On se regardait en se demandant d’où il sortait. Il nous a rendus fous sur le côté gauche. Je n’avais jamais vu un jeune joueur livrer une prestation pareille », a rappelé Gonzalez. « Il nous a rendus fous sur le côté gauche. Je n’avais jamais vu un jeune joueur livrer une prestation pareille. »