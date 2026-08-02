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« Il nous a rendus fous » : l’ancien capitaine de Leganes estime que Yan Diomande pourrait surpasser la star de Barcelone Lamine Yamal s’il bénéficiait de la même opportunité au Real Madrid
Un vibrant hommage d’un ancien coéquipier
Alors que le Real Madrid se prépare à finaliser un énorme deal de 132 millions d’euros avec Leipzig pour le phénomène adolescent Diomande, l’excitation autour du Santiago Bernabéu atteint son paroxysme. Avec Rodrygo écarté des terrains en raison d’une grave blessure au ligament croisé antérieur et l’avenir de Vinicius Junior restant l’objet d’intenses spéculations, le Real Madrid a agi rapidement pour s’assurer un nouveau partenaire pour Kylian Mbappé.
Gonzalez s’est souvenu du moment où l’Ivoirien a intégré pour la première fois le groupe professionnel à Leganés, admettant que l’effectif avait été immédiatement frappé par ses qualités brutes. S’exprimant auprès de AS, le défenseur vétéran a détaillé l’impact que Diomande avait eu sur les professionnels déjà installés. « Nous n’en revenions pas de voir à quel point il était bon. Dès sa première touche de balle, on voyait qu’il était différent. On se regardait en se demandant d’où il sortait. Il nous a rendus fous sur le côté gauche. Je n’avais jamais vu un jeune joueur livrer une prestation pareille », a rappelé Gonzalez. « Il nous a rendus fous sur le côté gauche. Je n’avais jamais vu un jeune joueur livrer une prestation pareille. »
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Dépasser le niveau de Lamine Yamal
La partie la plus provocatrice de l’analyse de Gonzalez a consisté à comparer Diomande à la superstar de Barcelone, Yamal. Alors que Yamal s’est déjà imposé comme une pièce maîtresse aussi bien en club qu’en sélection, Gonzalez estime que Diomande a les qualités pour être finalement considéré comme le plus grand talent s’il bénéficie de la même exposition au Bernabeu. « Honnêtement, oui. Cela peut paraître fou, mais au vu de sa progression, je le vois à ce niveau », a affirmé Gonzalez.
Il a reconnu que Yamal a actuellement l’avantage de l’expérience et de la régularité, mais il insiste sur le fait que l’écart peut être comblé grâce aux opportunités et à la force mentale. « Lamine a eu plus de continuité et le prouve depuis plus longtemps, mais si Yan a la même opportunité, je pense qu’il peut atteindre son niveau et même le surpasser. Il est exceptionnellement doué. Son potentiel est énorme. Ma seule vraie interrogation concerne sa capacité à gérer mentalement la pression », a-t-il souligné.
Le profil d’un avant-centre moderne complet
Ce qui fait de Diomande un profil si alléchant pour le Real Madrid, c’est sa polyvalence et l’absence de faiblesse évidente dans le dernier tiers. L’Espagnol a expliqué que Diomande possède une combinaison rare de vitesse et de sûreté technique qui lui permet de briller dans plusieurs rôles.
« Tout. Son niveau était exceptionnel. Il était rapide, puissant, pouvait aller des deux côtés, liait bien le jeu, provoquait constamment ses adversaires et frappait bien le ballon », a-t-il déclaré.
« Il est difficile de le comparer à qui que ce soit parce qu’il n’excelle pas dans un seul domaine. Il est techniquement brillant, comprend le jeu, combine bien, effectue d’excellents appels, est remarquable dans les un-contre-un et attaque les espaces. C’est un joueur complet. »
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L’humilité et la transition vers l’élite
Malgré sa nature « sans peur » sur le terrain, Diomande est décrit comme une personne terre à terre qui a toujours été disposée à apprendre pendant son passage à Leganes. Gonzalez a pris sur lui de guider l’adolescent, en l’aidant à appréhender les complexités de la vie de sportif professionnel. « J’ai essayé de rester proche de lui et de l’aider, surtout pour lui faire comprendre ce qu’était le football professionnel, parce qu’il n’en avait aucune idée. Nous avons parlé des horaires, de la nutrition, du repos, du travail en salle et de la nécessité de s’y consacrer à 100 %, pas seulement pendant l’entraînement », a expliqué l’Espagnol.
« Il présente un contraste très frappant, parce qu’il est timide en dehors du terrain mais sans peur sur le terrain. Il écoutait, il était poli et ce qui m’a vraiment marqué, c’est son humilité. C’est un super gamin. »
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