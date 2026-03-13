« Il nous a menti en plein visage » : l'agent de Dro Fernandez accusé de « trahison et d'hypocrisie » alors que Joan Laporta dévoile les « manœuvres déloyales » à l'origine du transfert surprise de la jeune star au PSG

Le départ de la jeune star Fernandez vers le PSG a laissé un goût amer à la Ciutat Esportiva. Si les 8 millions d’euros de transfert ont renfloué les caisses du club, la réaction en interne n’a été que de la pure rancœur. Les dirigeants du FC Barcelone estiment qu’un accord verbal a été contourné pour faciliter le transfert vers la capitale française.

Laporta et le département sportif estiment que l'entourage du joueur a agi de mauvaise foi, surtout compte tenu des efforts déployés pour intégrer le jeune joueur dans l'effectif de l'équipe première. Ce transfert n'est pas considéré comme un départ professionnel classique, mais comme un « coup de poignard dans le dos » calculé de la part de ceux qui gèrent la carrière du milieu de terrain.