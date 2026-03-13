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« Il nous a menti en plein visage » : l'agent de Dro Fernandez accusé de « trahison et d'hypocrisie » alors que Joan Laporta dévoile les « manœuvres déloyales » à l'origine du transfert surprise de la jeune star au PSG
Une rupture de confiance à La Masia
Le départ de la jeune star Fernandez vers le PSG a laissé un goût amer à la Ciutat Esportiva. Si les 8 millions d’euros de transfert ont renfloué les caisses du club, la réaction en interne n’a été que de la pure rancœur. Les dirigeants du FC Barcelone estiment qu’un accord verbal a été contourné pour faciliter le transfert vers la capitale française.
Laporta et le département sportif estiment que l'entourage du joueur a agi de mauvaise foi, surtout compte tenu des efforts déployés pour intégrer le jeune joueur dans l'effectif de l'équipe première. Ce transfert n'est pas considéré comme un départ professionnel classique, mais comme un « coup de poignard dans le dos » calculé de la part de ceux qui gèrent la carrière du milieu de terrain.
- AFP
La crise de colère de Laporta
Lors d'une intervention sur la chaîne Jijantes, Laporta a admis qu'il était toujours affecté par le départ de Fernandez en début d'année. Il a déclaré : « Le départ de Dro a été une véritable trahison. Je suis déçu parce que je me suis senti trahi par Ivan de la Peña (son agent).
Hansi [Flick] était très déçu parce que je lui avais donné du temps de jeu. « Lo Pelat » est quelqu’un de spécial en raison de son passé au Barça, mais il nous a montré son hypocrisie. Nous avons fait une exception, et il a fait quelque chose de très grave. Il nous a menti. Heureusement, nous entretenons de bonnes relations avec le PSG, et il n’a pas utilisé sa clause libératoire. »
Flick a également fait part de sa frustration
La frustration de Laporta fait écho aux propos tenus par Flick, qui fondait de grands espoirs sur ce jeune prodige. Le technicien allemand a laissé entendre que des influences extérieures avaient joué un rôle majeur dans la décision de l'adolescent de quitter la Catalogne.
« En tant qu'entraîneur, notre rôle est de donner confiance aux joueurs pour qu'ils puissent s'épanouir », a expliqué Flick. « Je sais aussi qu'il y a des gens autour de lui. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, mais ce sont des adultes. Il y a des gens autour d'eux et cela peut les influencer. »
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Le Barça reste concentré sur la course au titre
Barcelone occupe actuellement la tête de la Liga, avec quatre points d'avance sur son rival, le Real Madrid. Les Blaugrana tenteront de s'imposer face à Séville afin de conserver leur avance sur les Blancos. Par la suite, les hommes de Flick se prépareront pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle, après un match aller qui s'est soldé par un match nul 1-1.
De son côté, Fernandez continue de s'adapter à sa nouvelle vie au PSG. Jusqu'à présent, il a été titularisé à trois reprises sur six matches toutes compétitions confondues. Le jeune joueur de 18 ans espère retrouver sa place de titulaire lorsque les Parisiens affronteront Chelsea en Ligue des champions.
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