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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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« Il nous a manqué un peu de tout » : Ousmane Dembélé reconnaît que le PSG « a cessé de jouer » après avoir pris l’avantage 5-2 face au Bayern Munich lors d’un match de Ligue des champions déjà entré dans les annales

Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

La star du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a livré un bilan sans concession de la performance de son équipe en deuxième mi-temps, après avoir évité de justesse une frayeur de dernière minute lors d’un match haletant de Ligue des champions contre le Bayern Munich, qui a vu s’enchaîner neuf buts. Bien qu’il ait remporté la victoire 5-4 lors du match aller de cette demi-finale, le Français a reconnu que les locaux avaient perdu leurs repères après s’être forgé une avance de trois buts qui semblait insurmontable.

  • Soirée riche en rebondissements à Paris

    Lors d’une rencontre qui s’inscrit déjà parmi les classiques de l’histoire européenne, le PSG a d’abord dominé 5-2 le géant de la Bundesliga avant qu’une réaction tardive du Bayern ne relance le suspense. Élu homme du match pour sa performance remarquable, Dembélé a reconnu que l’équipe de Luis Enrique avait levé le pied dans les dernières minutes chaotiques du Parc des Princes.


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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Une superstar regrette d’avoir perdu le contrôle

    Le vainqueur du Ballon d’Or a fait preuve de franchise au sujet du relâchement de son équipe en fin de rencontre. Interrogé par Canal+ après le coup de sifflet final, Dembélé a expliqué : « C’est une demi-finale de Ligue des champions. Nous sommes satisfaits du résultat, même si, à 5-2, nous avons un peu baissé les bras. Il nous a manqué un peu de tout. Ce fut un match incroyable. Nous allons à Munich pour gagner et nous qualifier. Nous ne changerons pas notre philosophie : nous allons attaquer, et eux aussi. »

  • Le capitaine Marquinhos vise la victoire à Munich

    Le capitaine du PSG, Marquinhos, s'est dit fasciné par le spectacle offert, au cours duquel Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ont chacun inscrit un doublé. Le défenseur brésilien a souligné l'intensité de l'affrontement et espère que les observateurs neutres ont savouré ce feu d'artifice offensif entre deux des plus grands clubs européens, en prévision d'un match retour promis à l'hostilité sur la pelouse de l'Allianz Arena.

    Le défenseur brésilien a confié aux journalistes : « Sur le terrain, c’était un plaisir de jouer ce match. Ce sont les rencontres dont on rêve toute l’année. Les deux équipes ont cette mentalité de ne jamais abandonner, d’aller de l’avant. C’était un grand match de football et ce sera pareil là-bas. Nous avons un léger avantage, nous devons nous y rendre avec la bonne mentalité pour aller gagner. »

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    Luis Enrique salue une intensité « sans précédent »

    L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a salué la performance des deux équipes, assurant n'avoir jamais vu une rencontre se jouer à un rythme aussi effréné. Malgré l'écart d'un but avant le match retour en Allemagne, l'Espagnol a estimé que le spectacle offert par son groupe illustrait parfaitement la personnalité du club sur la plus grande scène.

    Le technicien espagnol a expliqué : « Nous avons montré quel genre d’équipe nous sommes. Je n’ai jamais vécu un match avec une telle intensité et une telle envie de gagner. Les supporters des deux équipes sont heureux de voir ce genre de spectacle. Physiquement, nous n’avons pas baissé les bras. Je n’ai jamais vu un rythme comme celui-là. Il faut féliciter les deux équipes et tous les joueurs. Quand on mène de trois buts, l’adversaire prend beaucoup de risques et ils sont d’un très haut niveau. C’était compliqué et ce sera pareil au match retour. Ce n’est que leur troisième défaite de la saison. Nous sommes heureux. Les deux équipes ont montré leur personnalité. »

    Avec une série à égalité et deux équipes fidèles à leur philosophie offensive, les observateurs s’attendent à un nouveau duel explosif lors du match décisif à Munich la semaine prochaine.

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