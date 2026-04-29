L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a salué la performance des deux équipes, assurant n'avoir jamais vu une rencontre se jouer à un rythme aussi effréné. Malgré l'écart d'un but avant le match retour en Allemagne, l'Espagnol a estimé que le spectacle offert par son groupe illustrait parfaitement la personnalité du club sur la plus grande scène.

Le technicien espagnol a expliqué : « Nous avons montré quel genre d’équipe nous sommes. Je n’ai jamais vécu un match avec une telle intensité et une telle envie de gagner. Les supporters des deux équipes sont heureux de voir ce genre de spectacle. Physiquement, nous n’avons pas baissé les bras. Je n’ai jamais vu un rythme comme celui-là. Il faut féliciter les deux équipes et tous les joueurs. Quand on mène de trois buts, l’adversaire prend beaucoup de risques et ils sont d’un très haut niveau. C’était compliqué et ce sera pareil au match retour. Ce n’est que leur troisième défaite de la saison. Nous sommes heureux. Les deux équipes ont montré leur personnalité. »

Avec une série à égalité et deux équipes fidèles à leur philosophie offensive, les observateurs s’attendent à un nouveau duel explosif lors du match décisif à Munich la semaine prochaine.