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« Il nous a beaucoup aidés », déclare Deco, confirmant que le FC Barcelone est « satisfait » de Marcus Rashford, alors que Manchester United envisage un transfert définitif
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Barcelone savoure l’apport fulgurant de Rashford
En Catalogne, Marcus Rashford a redonné un second souffle à sa carrière, et Deco n’a pas manqué de saluer le professionnalisme ainsi que les performances de l’attaquant prêté par Manchester United. Malgré une concurrence acharnée pour une place dans le onze de Hansi Flick, l’international anglais a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues, dont un coup franc mémorable lors du Clásico, devenu l’un des temps forts de la saison.
« Marcus nous a beaucoup aidés car il est arrivé en prêt ; ce n’est pas facile pour un joueur de son calibre d’arriver en prêt, car c’est un joueur de haut niveau. Il nous a beaucoup aidés car il avait la responsabilité de remplacer Raphinha ; ce n’est pas facile, mais il s’en est très bien sorti », a déclaré Deco à la BBC Sport. L’ancien milieu de terrain portugais a également salué la manière dont l’Anglais a géré ses périodes sur le banc : « Parfois, il est remplaçant et ce n’est pas facile, mais il a très bien réagi et il s’est donné à fond. »
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Un avenir durable au Camp Nou ?
Selon les dernières informations, Manchester United accepterait le départ définitif de Rashford. Tous les regards sont donc tournés vers Barcelone, qui pourrait lancer une offre de 35 millions d’euros (30 millions de livres sterling). L’attaquant a fait part de son souhait de rester en Liga après une saison réussie. Si Deco s’est montré prudent au sujet d’un accord définitif, le directeur sportif a toutefois exprimé son admiration pour le joueur.
Le directeur sportif du Barça a commenté la saison de l’attaquant, qui lui a valu une place dans l’équipe d’Angleterre : « Il a réalisé une très bonne saison et nous sommes heureux qu’il ait remporté la Liga avec nous. Il le mérite, il travaille beaucoup et s’investit à fond pour être là. Nous sommes satisfaits de lui. »
Le coup d’envoi d’une nouvelle ère
Le succès de la saison en cours a convaincu Deco que Barcelone se prépare à entamer une nouvelle ère de domination sur les scènes nationale et européenne. Porté par de jeunes pépites telles que Lamine Yamal et Pau Cubarsi, le club catalan affiche toujours la même faim de titres, malgré deux Liga consécutives arrachées au Real Madrid.
« Oui, nous avons gagné deux Ligas, mais ce groupe veut aller plus loin et pense pouvoir faire encore mieux », explique Deco. « Cette ambition est essentielle : quand les joueurs croient en leur potentiel, ils cherchent naturellement à marquer l’histoire. Pour moi, cette équipe inaugure une ère nouvelle, car elle est jeune et déterminée à conquérir de nouveaux titres. »
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La révolution tactique de Flick porte ses fruits
L’arrivée de Hansi Flick a métamorphosé l’atmosphère au FC Barcelone, l’entraîneur allemand ayant su forger un groupe soudé s’appuyant largement sur la formation interne. Selon Deco, l’effectif actuel est si bien structuré que le club n’aura pas besoin de procéder au genre de remaniement estival massif qui a caractérisé ses derniers mercatos.
En intégrant harmonieusement les produits de La Masia aux stars confirmées, il a posé les bases d’un modèle de réussite durable. « Hansi Flick a construit une équipe qui nous évitera d’aller chercher quatre ou cinq joueurs sur le marché », observe Deco.