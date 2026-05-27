En Catalogne, Marcus Rashford a redonné un second souffle à sa carrière, et Deco n’a pas manqué de saluer le professionnalisme ainsi que les performances de l’attaquant prêté par Manchester United. Malgré une concurrence acharnée pour une place dans le onze de Hansi Flick, l’international anglais a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues, dont un coup franc mémorable lors du Clásico, devenu l’un des temps forts de la saison.

« Marcus nous a beaucoup aidés car il est arrivé en prêt ; ce n’est pas facile pour un joueur de son calibre d’arriver en prêt, car c’est un joueur de haut niveau. Il nous a beaucoup aidés car il avait la responsabilité de remplacer Raphinha ; ce n’est pas facile, mais il s’en est très bien sorti », a déclaré Deco à la BBC Sport. L’ancien milieu de terrain portugais a également salué la manière dont l’Anglais a géré ses périodes sur le banc : « Parfois, il est remplaçant et ce n’est pas facile, mais il a très bien réagi et il s’est donné à fond. »