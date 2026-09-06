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FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIAFP
Alvino Hanafi

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« Il ne veut jamais le faire ! » : Lautaro Martinez révèle le secret de sa célébration après une victoire renversante 3-2

Inter
L. Martinez
Serie A
M. Thuram
SSC Naples

Lautaro Martinez a inscrit deux buts alors que l’Inter Milan est revenu après avoir été mené de deux buts pour battre Naples 3-2 à San Siro. Le capitaine argentin a atteint un cap historique en termes de buts pour le club, tout en révélant pourquoi Marcus Thuram l’a rejoint dans sa célèbre célébration derrière la barrière.

  • Lautaro inspire l'incroyable remontée de l'Inter

    Le capitaine de l’Inter, Lautaro Martinez, a livré une performance de MVP pour mener son équipe à une spectaculaire victoire 3-2 contre Naples à San Siro. Après une première période sans but, Naples a pris deux buts d’avance grâce à des réalisations coup sur coup de Matteo Politano et Rasmus Hojlund.

    L’Inter a réagi en mettant une pression incessante, avec 29 tirs au total sur l’ensemble du match.

    Lautaro a lancé la remontée à la 56e minute avant que Marcus Thuram n’égalise de la tête, puis l’Argentin a inscrit le but de la victoire à la 91e minute.

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    Thuram rejoint l’emblématique célébration de la barrière

    Après son but victorieux en fin de match, Lautaro a grimpé sur la barrière publicitaire de San Siro pour célébrer avec les supporters locaux, où son partenaire d’attaque Thuram l’a rejoint sur le rebord. Après la rencontre, Lautaro a plaisanté en expliquant avoir convaincu l’attaquant français de surmonter sa réticence.

    « Marcus m’a rejoint aujourd’hui », a révélé Lautaro après le match. « Il me dit toujours que je suis fou de monter là-haut parce qu’il ne veut jamais le faire, mais cette fois il est venu avec moi. »

    « Nous retrouvons progressivement notre pleine forme en jouant davantage de minutes, a ajouté Lautaro. Nous étions menés et nous avons réussi à renverser le match, et c’est peut-être quelque chose qui nous a manqué la saison dernière. »

  • Étape historique et hommage à Messi

    Le doublé de Lautaro a porté son total en Serie A avec l'Inter à 134 buts, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur de l'histoire du club en championnat, derrière Benito Lorenzi (138) et Giuseppe Meazza (197).

    L'attaquant a également évoqué la retraite internationale de Lionel Messi, en partageant qu'il avait pris contact personnellement avec son coéquipier en sélection argentine.

    « J'ai envoyé un message », a déclaré Lautaro. « Tout ce que j'ai vécu à ses côtés restera avec moi pour le reste de ma vie. Il a énormément compté pour moi. »

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    Début parfait préservé pour l’Inter

    Cette victoire permet à l’équipe de Cristian Chivu de rester en tête du classement de Serie A avec un bilan parfait après trois matches.

    L’équipe a montré un caractère remarquable pour revenir après avoir été menée de deux buts face à un concurrent direct pour le titre.

    L’Inter va désormais s’appuyer sur cette dynamique victorieuse alors que les rencontres nationales et européennes continuent de s’enchaîner.

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