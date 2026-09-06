« Il ne veut jamais le faire ! » : Lautaro Martinez révèle le secret de sa célébration après une victoire renversante 3-2

Le capitaine de l’Inter, Lautaro Martinez, a livré une performance de MVP pour mener son équipe à une spectaculaire victoire 3-2 contre Naples à San Siro. Après une première période sans but, Naples a pris deux buts d’avance grâce à des réalisations coup sur coup de Matteo Politano et Rasmus Hojlund.

L’Inter a réagi en mettant une pression incessante, avec 29 tirs au total sur l’ensemble du match.

Lautaro a lancé la remontée à la 56e minute avant que Marcus Thuram n’égalise de la tête, puis l’Argentin a inscrit le but de la victoire à la 91e minute.