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« Il ne veut jamais le faire ! » : Lautaro Martinez révèle le secret de sa célébration après une victoire renversante 3-2
Lautaro inspire l'incroyable remontée de l'Inter
Le capitaine de l’Inter, Lautaro Martinez, a livré une performance de MVP pour mener son équipe à une spectaculaire victoire 3-2 contre Naples à San Siro. Après une première période sans but, Naples a pris deux buts d’avance grâce à des réalisations coup sur coup de Matteo Politano et Rasmus Hojlund.
L’Inter a réagi en mettant une pression incessante, avec 29 tirs au total sur l’ensemble du match.
Lautaro a lancé la remontée à la 56e minute avant que Marcus Thuram n’égalise de la tête, puis l’Argentin a inscrit le but de la victoire à la 91e minute.
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Thuram rejoint l’emblématique célébration de la barrière
Après son but victorieux en fin de match, Lautaro a grimpé sur la barrière publicitaire de San Siro pour célébrer avec les supporters locaux, où son partenaire d’attaque Thuram l’a rejoint sur le rebord. Après la rencontre, Lautaro a plaisanté en expliquant avoir convaincu l’attaquant français de surmonter sa réticence.
« Marcus m’a rejoint aujourd’hui », a révélé Lautaro après le match. « Il me dit toujours que je suis fou de monter là-haut parce qu’il ne veut jamais le faire, mais cette fois il est venu avec moi. »
« Nous retrouvons progressivement notre pleine forme en jouant davantage de minutes, a ajouté Lautaro. Nous étions menés et nous avons réussi à renverser le match, et c’est peut-être quelque chose qui nous a manqué la saison dernière. »
Étape historique et hommage à Messi
Le doublé de Lautaro a porté son total en Serie A avec l'Inter à 134 buts, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur de l'histoire du club en championnat, derrière Benito Lorenzi (138) et Giuseppe Meazza (197).
L'attaquant a également évoqué la retraite internationale de Lionel Messi, en partageant qu'il avait pris contact personnellement avec son coéquipier en sélection argentine.
« J'ai envoyé un message », a déclaré Lautaro. « Tout ce que j'ai vécu à ses côtés restera avec moi pour le reste de ma vie. Il a énormément compté pour moi. »
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Début parfait préservé pour l’Inter
Cette victoire permet à l’équipe de Cristian Chivu de rester en tête du classement de Serie A avec un bilan parfait après trois matches.
L’équipe a montré un caractère remarquable pour revenir après avoir été menée de deux buts face à un concurrent direct pour le titre.
L’Inter va désormais s’appuyer sur cette dynamique victorieuse alors que les rencontres nationales et européennes continuent de s’enchaîner.
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